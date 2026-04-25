中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thị trường BĐS Hà Nội: Giá căn hộ tăng tới 288%, nguồn cung chỉ tăng 2,9 lần

Thứ Bảy, 06:30, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường bất động sản Hà Nội đang xác lập mặt bằng giá mới theo xu hướng giảm. Vùng ven và phân khúc chung cư hạ giá rõ rệt nhưng thanh khoản vẫn không có. Điều này cho thấy, giá giảm chưa đủ hấp dẫn và tâm lý người mua vẫn thận trọng.

Thanh khoản đi xuống, xác lập mặt bằng giá mới

Theo dữ liệu từ Cushman & Wakefield cho thấy, trong 10 năm qua, giá căn hộ Hà Nội đã tăng tới 288%, trong khi nguồn cung tăng gấp 2,9 lần. Mức tăng quá nhanh trong thời gian dài khiến mặt bằng giá bị đẩy lên cao hơn nhiều so với thu nhập và khả năng chi trả thực.

Còn Theo báo cáo quý I/2026 của CBRE, thị trường ghi nhận 8.010 căn hộ mở bán mới, mức cao nhất trong quý đầu năm kể từ 2021 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn cung không kéo theo sự cải thiện tương ứng về giao dịch.

Tổng lượng căn hộ bán được đạt 5.382 căn, tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 50%, thấp hơn đáng kể so với mức 70% của các quý trước. Điều này cho thấy thị trường đang chậm lại rõ rệt trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và khả năng chi trả của người mua suy giảm.

thi truong bDs ha noi gia can ho tang toi 288 , nguon cung chi tang 2,9 lan hinh anh 1
Nhiều mảnh chủ giảm giá những vẫn không bán được.

Trong quý I/2026, giá bất động sản gắn liền với đất đạt trung bình 231 triệu đồng/m², tăng 24% so với quý trước. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu diễn ra ở thị trường sơ cấp, còn thị trường thứ cấp lại đang điều chỉnh theo hướng ngược lại.

Trong khi thanh khoản đi xuống, giá sơ cấp vẫn duy trì ở mức cao. Tại khu vực nội thành và vùng phụ cận, giá trung bình đạt khoảng 102 triệu đồng/m², tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc dưới 60 triệu đồng/m² gần như biến mất, trong khi hơn 60% nguồn cung mới nằm trong khoảng 60-80 triệu đồng/m².

Ngay cả những khu vực từng được coi là “vùng giá mềm” như Gia Lâm hay Đông Anh, giá mở bán cũng đã vượt 100 triệu đồng/m², thậm chí tiệm cận 150 triệu đồng/m² ở một số dự án. Mặt bằng giá sơ cấp vì thế vẫn được giữ ở vùng đỉnh, chưa có dấu hiệu điều chỉnh.

Chính sự “neo cao” này đã tạo áp lực trực tiếp lên thị trường thứ cấp. Khi giá sơ cấp không giảm, nhưng sức mua suy yếu, nhà đầu tư buộc phải hạ giá để thoát hàng. Quá trình này đang âm thầm thiết lập một mặt bằng giá mới theo chiều giảm ở thị trường thứ cấp.

thi truong bDs ha noi gia can ho tang toi 288 , nguon cung chi tang 2,9 lan hinh anh 2

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội, nhận định: “Quy mô nguồn cung mới dồi dào, cùng với áp lực lãi suất, sẽ khiến thị trường vận hành theo hướng chọn lọc hơn: người mua có nhiều lựa chọn hơn, thời gian ra quyết định dài hơn và yêu cầu với sản phẩm khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh sẽ nghiêng về phía các dự án có chất lượng sản phẩm, chiến lược giá và chính sách tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường”.

Bà An cũng nhấn mạnh: “Người mua có nhiều lựa chọn hơn, thời gian ra quyết định dài hơn và họ có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi xuống tiền”.

Vùng ven giảm giá, chung cư hạ giá nhưng vẫn “ế”

Diễn biến rõ nét nhất của quá trình xác lập mặt bằng giá mới nằm ở khu vực vùng ven. Nơi từng là tâm điểm tăng trưởng nhờ kỳ vọng hạ tầng và đô thị hóa, nay lại trở thành khu vực điều chỉnh mạnh nhất.

Nhiều sản phẩm chung cư và nhà ở tại đây đã phải hạ giá, thậm chí cắt lỗ để tìm thanh khoản. Tuy nhiên, giao dịch vẫn không cải thiện. Thị trường rơi vào trạng thái “giảm giá nhưng không có người mua”, một dấu hiệu điển hình của giai đoạn điều chỉnh sâu.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở áp lực tài chính mà còn đến từ tâm lý phòng thủ. Sau một chu kỳ tăng giá kéo dài, người mua không còn vội vàng xuống tiền mà chuyển sang chờ đợi, so sánh và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

Ông Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định: “Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với xu hướng mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm và hình thành các cực tăng trưởng mới”.

thi truong bDs ha noi gia can ho tang toi 288 , nguon cung chi tang 2,9 lan hinh anh 3

Tuy nhiên, trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, thị trường cần trải qua giai đoạn “lọc nhiễu”. Việc xác lập mặt bằng giá mới theo xu hướng giảm chính là quá trình tái cân bằng cần thiết, nhằm đưa giá bất động sản tiệm cận hơn với giá trị thực và khả năng chi trả.

Trong bối cảnh đó, thanh khoản yếu không chỉ là dấu hiệu khó khăn ngắn hạn mà còn là cơ chế sàng lọc tự nhiên. Những sản phẩm định giá cao, thiếu giá trị sử dụng sẽ dần bị đào thải, trong khi các dự án phù hợp nhu cầu thực, pháp lý rõ ràng sẽ giữ được dòng tiền.

chung_cu_8.png

Giá chung cư ven Hà Nội vượt 60 triệu đồng/m²: Nguy cơ bong bóng bất động sản

VOV.VN - Giá căn hộ ven Hà Nội liên tục được đẩy lên cao, nhiều dự án vùng ven được rao bán 60-65 triệu đồng/m², có nơi vượt 75 triệu. Thị trường căn hộ ven Hà Nội đang có dấu hiệu tăng nóng, khiến giấc mơ an cư của người thu nhập trung bình ngày càng xa vời, tiềm ẩn bong bóng nếu không kiểm soát kịp thời.

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thị trường bất động sản phân hóa mạnh, hướng về nhu cầu thực
VOV.VN - Quý I năm 2026, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ nền kinh tế và đầu tư công. Tuy nhiên, thay vì phục hồi đồng đều, thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt khi dòng tiền ngày càng chọn lọc và hướng về nhu cầu thực.

Bất động sản thanh khoản yếu: “Cắt lỗ” lan rộng nhưng chưa đủ hấp dẫn
VOV.VN - Lãi suất tăng đẩy thị trường bất động sản vào trạng thái thanh khoản thấp trên diện rộng, khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải giảm giá để thoát hàng. Tuy nhiên, nghịch lý là mức giảm hiện nay chủ yếu mới dừng ở “cắt lãi”, chưa phải “cắt lỗ” thực sự, nên chưa đủ hấp dẫn để kéo dòng tiền quay lại.

ĐBQH: Nguồn cung bất động sản ách tắc, giá bị “thổi” bất hợp lý
VOV.VN - Không chỉ thiếu vốn, nhiều “nút thắt” như giải ngân chậm, thủ tục kéo dài, năng lực thực thi không đồng đều đang cản trở tăng trưởng. Đáng chú ý, thị trường bất động sản tiếp tục méo mó khi nguồn cung hợp pháp bị ách tắc, trong khi đầu cơ đẩy giá lên cao bất hợp lý.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp