Cần làm rõ giá trị pháp lý dữ liệu điện tử về đất đai với sổ hồng bản giấy



Chiều 8/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến các luật sửa đổi gồm Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản (Ảnh: Duy Phương)

Đề cập các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ông Lê Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho rằng: cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung.

Ông Lê Hữu Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành (Ảnh: Duy Phương)

Đồng thời, cần xem xét lại quy định về kế hoạch sử dụng đất hng năm. Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận quy hoạch 1/500 nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của năm thì nên cho phép cập nhật sau, hạn chế tình trạng kéo dài thêm đến kỳ lập kế hoạch tiếp theo.

Ông Nguyễn Triều Lưu – đại diện Hội Luật gia TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Góp ý về quy định công chứng đối với các giao dịch đất đai, nhà ở, ông Nguyễn Triều Lưu – đại diện Hội Luật gia TP.HCM cho rằng cần quy định rõ trong luật về việc công chứng các giao dịch quan trọng, qua đó bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân và tính ổn định của pháp luật.

Bà Trần Thị Thu Hà – đại diện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Đồng tình vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hà – đại diện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho rằng việc công chứng còn liên quan đến bảo vệ người yếu thế. Dù có cơ sở dữ liệu đất đai làm căn cứ, nhưng như vậy chưa đủ để đánh giá năng lực hành vi hay nguy cơ lừa dối, ép buộc tại thời điểm giao dịch.

Bà Ninh Thị Hiền – đại diện Hội Công chứng viên TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Phân tích thêm về mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu đất đai và việc công chứng, bà Ninh Thị Hiền – đại diện Hội Công chứng viên TP.HCM cho rằng khi dữ liệu đất đai được xác lập là dữ liệu gốc và có giá trị sử dụng như bản chính thì cần làm rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử so với Giấy chứng nhận bản giấy.

"Dự thảo Luật đất đai quy định người tham gia giao dịch phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính. Quy định trong dự thảo, Điều 80 không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Bản chất của vấn đề đăng ký và cấp giấy chứng nhận cần phải làm rõ", bà Hiền nhấn mạnh.