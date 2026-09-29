Đối với công tác đồng bộ dữ liệu về Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã đồng bộ 1.136.882/1.487.771 thửa đất, đạt 76,42% số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu trong tỉnh, tăng 648.536 thửa so với tháng 8. Trong đó, nhóm 1 có 613.444 thửa, chiếm 53,96%; nhóm 2 có 523.438 thửa, chiếm 46,04%. Cùng với đó, đã có 419.216 thửa đất được đồng bộ sang C12 và 25.003 thửa đất có giấy chứng nhận được đồng bộ sang C06.

Tuyên Quang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các thửa đất chưa có dữ liệu cũng đang được các địa phương trong tỉnh Tuyên Quang rà soát khối lượng, kinh phí, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, toàn tỉnh còn 1.252.212 thửa đất, thời gian thực hiện hoàn thành theo kế hoạch là 30/10/2027.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Tuyên Quang vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Địa bàn tỉnh rộng, nhiều xã miền núi có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; một bộ phận người dân đi làm ăn xa, không thường xuyên có mặt tại địa phương. Trong khi đó, đất đai biến động qua nhiều thời kỳ nhưng chưa được chỉnh lý thường xuyên; nhiều trường hợp chủ sử dụng đất đã chết nhưng chưa thực hiện đăng ký biến động theo quy định. Nên việc cập nhật thông tin gặp khó khăn do nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước đây trên bản đồ giải thửa, trích đo địa chính chưa có tọa độ. Một số trường hợp thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chưa thống nhất hoặc chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, một số xã, phường chưa chủ động bố trí nhân lực để rà soát, bổ sung thông tin đối với các thửa đất thuộc nhóm 2. Năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại một số địa phương còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xác định việc huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật để bổ sung thông tin, trường dữ liệu còn thiếu và các tài liệu liên quan của 639.777 thửa nhóm 2 để chuyển lên nhóm 1 là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ dữ liệu về Trung ương, phấn đấu đạt 80% số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, với tổng số 1.252.212 thửa đất, hoàn thành theo kế hoạch vào ngày 30/10/2027…