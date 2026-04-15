Cần Thơ bàn việc tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 cho nông dân

Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, việc sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 trên địa bàn thành phố đã và đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, có sản lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung lúa gạo và thu nhập của người nông dân. Hiện tổng diện tích lúa chưa thu hoạch khoảng 94.450 ha, với sản lượng ước đạt khoảng 650.000 tấn, tập trung chủ yếu tại các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang trước đây.

Theo đánh giá chung, tình hình tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức, nếu không có giải pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân, đồng thời tác động đến ổn định sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá tình hình thị trường, khả năng thu mua, kế hoạch thu mua lúa trong thời gian cao điểm thu hoạch, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo cũng đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc để thành phố xem xét hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng, logistics, vận chuyển, kho bãi và các chính sách…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cho biết, sau khi sáp nhập 3 địa phương, thành phố Cần Thơ hiện có có sản lượng lúa bình quân hàng năm rất lớn đạt hơn 4 triệu tấn, với hơn 30 doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo.

Việc tổ chức làm việc với các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của thành phố.