  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cần Thơ bàn việc tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 cho nông dân

Thứ Tư, 15:39, 15/04/2026
VOV.VN - Sáng 15/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành chức năng, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo để trao đổi các giải pháp thu mua lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 cho nông dân.

Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, việc sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 trên địa bàn thành phố đã và đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, có sản lượng lớn, đóng vai trò quan trọng trong nguồn cung lúa gạo và thu nhập của người nông dân. Hiện tổng diện tích lúa chưa thu hoạch khoảng 94.450 ha, với sản lượng ước đạt khoảng 650.000 tấn, tập trung chủ yếu tại các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang trước đây.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá chung, tình hình tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 đang đối mặt với nhiều thách thức, nếu không có giải pháp kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân, đồng thời tác động đến ổn định sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá tình hình thị trường, khả năng thu mua, kế hoạch thu mua lúa trong thời gian cao điểm thu hoạch, các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo cũng đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc để thành phố xem xét hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng, logistics, vận chuyển, kho bãi và các chính sách…

Nông dân Cần Thơ đang thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2025-2026

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam cho biết, sau khi sáp nhập 3 địa phương, thành phố Cần Thơ hiện có có sản lượng lúa bình quân hàng năm rất lớn đạt hơn 4 triệu tấn, với hơn 30 doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo.

Việc tổ chức làm việc với các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của thành phố.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: thu mua lúa Đông Xuân 2025 2026 tiêu thụ lúa cho nông dân thị trường lúa gạo Cần Thơ doanh nghiệp thu mua lúa gạo
Tin liên quan

Nông dân Cần Thơ chuyển từ lúa vụ 3 sang trồng cây màu, tăng thu nhập mùa khô

VOV.VN - Tại một số vùng của thành phố Cần Thơ, trước rủi ro thiếu nước ngọt vào mùa khô hạn, nông dân không sản xuất lúa vụ Đông Xuân muộn (còn gọi là vụ 3), thay vào đó, một số bà con đã linh hoạt chuyển sang trồng cây màu, vừa thích ứng thời tiết, vừa đảm bảo nguồn thu.

Cần Thơ chi hơn 18 tỷ đồng tổ chức Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây 2026

VOV.VN - Tối 12/4, tại Chùa Tum Núp, xã An Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cần Thơ tổ chức Chương trình Tổng kết các hoạt động Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026, với chủ đề: “Quân - Dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026”.

Đồng bào Khmer Cần Thơ đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui đổi mới

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, một trong những lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer, niềm vui không chỉ đến từ những nghi lễ truyền thống mà còn hiện hữu trong từng phum, sóc khi đời sống văn hóa tinh thần không ngừng khởi sắc.

