Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

Cụ thể, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 6 hộ chăn nuôi heo ở 4 xã, phường: Thạnh Hòa, Trường Long Tây, Long Phú và Tân Thạnh.

Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết (trong đó ngành thú y phối hợp với Chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 108 con heo mắc bệnh và chết với khối lượng là 5.127 kg, chủ hộ chăn nuôi tự chôn hủy 05 con). Đến nay, dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tại xã Tân Thạnh chưa qua 21 ngày.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm tháng 3 năm nay là 17.544.630 con, tăng 5,17% so cùng kỳ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong quý I năm nay tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; phát triển chăn nuôi theo quy trình VietGAHP.

Theo đó, toàn thành phố có 1.110 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và khoảng 90.000 nông hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, 45 cơ sở chăn nuôi chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP, 38 cơ sở, vùng (cấp xã) chăn nuôi chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm tháng 3 năm nay là 17.544.630 con, tăng 5,17% so cùng kỳ, vượt 4,87% so kế hoạch. Trong đó, đàn trâu hơn 4.100 con, đàn bò gần 62.200 con, đàn heo hơn 505.600 con, gia cầm hơn 16.950.000 con. Ngoài ra, toàn thành phố có hơn 1.170 cơ sở nuôi chim yến với tổng số 1.285 nhà yến, một số vật nuôi đặc sản đang có chiều hướng phát triển tốt như: cầy vòi hương, hươu sao, heo rừng, nhím, trăn, ong...với quy mô chăn nuôi hộ gia đình phục vụ sinh kế, phát triển kinh tế nông hộ.

Trong quý, sản lượng thịt hơi các loại hơn 44.450 tấn, tăng 5,72% so cùng kỳ, đạt 17,25% kế hoạch, trong đó thịt gia súc 27.823 tấn, thịt gia cầm 16.610 tấn, trứng các loại gần 201.326.500 quả.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm tra thường xuyên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý ổ dịch theo quy định. Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm.