Dịch tả heo Châu Phi bùng phát, Cần Thơ tiêu hủy cả trăm con heo mắc bệnh

Thứ Ba, 10:40, 14/04/2026
VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại một số hộ chăn nuôi heo ở các xã, phường thành phố Cần Thơ. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết.

Cụ thể, bệnh dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại 6 hộ chăn nuôi heo ở 4 xã, phường: Thạnh Hòa, Trường Long Tây, Long Phú và Tân Thạnh.

Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 113 con heo mắc bệnh và chết (trong đó ngành thú y phối hợp với Chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy 108 con heo mắc bệnh và chết với khối lượng là 5.127 kg, chủ hộ chăn nuôi tự chôn hủy 05 con). Đến nay, dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tại xã Tân Thạnh chưa qua 21 ngày.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm tháng 3 năm nay là 17.544.630 con, tăng 5,17% so cùng kỳ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong quý I năm nay tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; phát triển chăn nuôi theo quy trình VietGAHP.

Theo đó, toàn thành phố có 1.110 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và khoảng 90.000 nông hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, 45 cơ sở chăn nuôi chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP, 38 cơ sở, vùng (cấp xã) chăn nuôi chứng nhận an toàn dịch bệnh.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm tháng 3 năm nay là 17.544.630 con, tăng 5,17% so cùng kỳ, vượt 4,87% so kế hoạch. Trong đó, đàn trâu hơn 4.100 con, đàn bò gần 62.200 con, đàn heo hơn 505.600 con, gia cầm hơn 16.950.000 con. Ngoài ra, toàn thành phố có hơn 1.170 cơ sở nuôi chim yến với tổng số 1.285 nhà yến, một số vật nuôi đặc sản đang có chiều hướng phát triển tốt như: cầy vòi hương, hươu sao, heo rừng, nhím, trăn, ong...với quy mô chăn nuôi hộ gia đình phục vụ sinh kế, phát triển kinh tế nông hộ.

Trong quý, sản lượng thịt hơi các loại hơn 44.450 tấn, tăng 5,72% so cùng kỳ, đạt 17,25%  kế hoạch, trong đó thịt gia súc 27.823 tấn, thịt gia cầm 16.610 tấn, trứng các loại gần 201.326.500 quả.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm tra thường xuyên đàn gia súc, gia cầm để phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý ổ dịch theo quy định. Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: dịch tả heo dịch tả heo Châu Phi tiêu hủy heo heo mắc bệnh Cần Thơ
Đề xuất xe máy sử dụng dưới 5 năm không phải kiểm định khí thải trực tiếp
VOV.VN - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy.

Mới đầu hè, miền Trung nhiều ngày hứng chịu "chảo lửa" trên 40 độ C
VOV.VN - Dự báo thời tiết ngày 14/4, ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp rãnh áp thấp, nắng nóng vẫn bao trùm diện rộng trên cả nước, tại miền Trung, nhiều nơi duy trì trên 40 độ.

Nước sông Tô Lịch nổi bọt trắng dưới đập Cầu Quang: Ô nhiễm hay bình thường?
VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng tháng 4/2026, nhiều đoạn sông Tô Lịch đen, nổi váng do thiếu nước bổ cập từ Hồ Tây. Tại đập Cầu Quang, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá xuất hiện bọt trắng khiến người dân băn khoăn, song chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng vật lý bình thường.

