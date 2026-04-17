中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cần Thơ: Doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính

Thứ Sáu, 21:52, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Doanh nghiệp tại Cần Thơ tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Ngày 17/4, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp đã hợp tác và đạt kết quả trong việc ký kết và triển khai Chương trình Thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng (Chương trình VAS).

Đây là Chương trình trong khuôn khổ Hợp phần 3 thuộc Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020 - 2025 (DEPP3) do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Đoàn công tác khảo sát mô hình tiết kiệm năng lượng tại Công ty cổ phần thủy sản NTSF

Chương trình Thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng (Chương trình VAS) được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải CO2.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở hợp tác tự nguyện giữa cơ quan quản lý nhà nước - Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thuộc Bộ Công Thương và doanh nghiệp công nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình VAS được nhận hỗ trợ kỹ thuật cao miễn phí để xác định và phát triển các dự án hiệu quả năng lượng có tiềm năng đáng kể.

Theo đó, Chương trình VAS cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp để thực hiện: Kiểm toán năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế; Phát triển các dự án hiệu quả năng lượng thông qua nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi; Xây dựng hồ sơ vay vốn.

Đến nay, Chương trình VAS đã hỗ trợ kỹ thuật cho 21 doanh nghiệp trong 13 ngành công nghiệp, qua đó xác định 236 dự án hiệu quả năng lượng với tiềm năng tiết kiệm xấp xỉ 315,1 GWh mỗi năm, tương đương với việc cắt giảm hơn 134.651 tấn phát thải khí CO2. Theo tính toán sơ bộ, nếu tất cả các dự án được thực hiện, có thể tiết kiệm khoảng 6 triệu USD chi phí năng lượng, với thời gian thu hồi vốn trung bình khoảng hơn 3 năm.

Đoàn công tác khảo sát tại Công ty TNHH Thép Tây Đô

Theo ông Hoàng Văn Tâm - Trưởng phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), qua tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty cổ phần Thủy sản NTSF, đoàn công tác ghi nhận những kết quả tích cực mà Chương trình VAS mang lại.

Chương trình là một minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Các doanh nghiệp tham gia không chỉ giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

 “Tôi hy vọng rằng, các doanh nghiệp sẽ nhìn thấy lợi ích từ chương trình này đem lại để chúng ta tự nguyện triển khai những hoạt động vừa đem lại hiệu quả thiết thực cho chính doanh nghiệp và cũng đem lại lợi ích cho Nhà nước, đặc biệt là vấn đề tiết kiệm năng lượng” - ông Hoàng Văn Tâm nói.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: chuyển đổi xanh Cần Thơ giảm phát thải khí nhà kính
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp