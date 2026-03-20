Việt Nam – Nhật Bản ký 3 công hàm vay gần 90 tỷ Yên thúc đẩy chuyển đổi xanh

Thứ Sáu, 18:41, 20/03/2026
VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã ký 3 công hàm trao đổi về các khoản vay ODA với tổng trị giá xấp xỉ 90 tỷ Yên (tương đương 609 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, thay mặt Chính phủ Nhật Bản đã ký 3 công hàm trao đổi cung cấp vốn vay cho 3 chương trình, dự án gồm: Chương trình Hỗ trợ ngân sách chung cho chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai và Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Tổng giá trị 3 khoản vay xấp xỉ 90 tỷ Yên, tương đương khoảng 609 triệu USD.

Lễ ký kết về các khoản vay ODA 

Các chương trình, dự án do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đều là các chương trình, dự án có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu để nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, là khu vực còn nghèo và khó khăn của Việt Nam. Ngoài ra, tiếp nối sự thành công của khoản vay hỗ trợ ngân sách chung cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID-19, khoản vay chính sách theo hình thức hòa đồng ngân sách chung cho lĩnh vực tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu với trị giá 50 tỷ Yên lần này tiếp tục là minh chứng cho sự tin tưởng mà Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết chính sách cũng như điều hành linh hoạt ngân sách chung.

Ba công hàm trao đổi được ký kết tiếp tục khẳng định Nhật Bản là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam và khẳng định sự quan tâm của Chính phủ Nhật Bản trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đồng thời, đây là một bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới cho các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, sau lễ ký kết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương phía Việt Nam tích cực triển khai các chương trình, dự án một cách hiệu quả nhất. Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ Nhật Bản nói chung, Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản nói riêng trong việc thực hiện hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án này, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay Nhật Bản.

Xuân Lan/VOV1
