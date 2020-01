Cảng Cẩm Phả đón tàu “ăn” 45.000 tấn than trong ngày đầu Năm mới

Hơn 45.000 tấn than cám 6a.1 đã được công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả rót xuống tàu Viet Thuan Sky. Số than này sẽ được vận chuyển cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân.

Tàu Viet Thuan SKy vào "ăn" 45.000 tấn than ngày đầu năm mới tại cảng Quảng Ninh.

Việc đón tàu “xông” Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới là hoạt động văn hóa thường niên và có ý nghĩa mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi và một năm sản xuất bội thu của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Đây là động lực để cả tập đoàn hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than trong năm 2020 ngay từ những ngày đầu tiên.

Nhân dịp đón xuân 2020, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã gửi lời chúc cán bộ, công nhân, lao động ngành Than và các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam một năm sản xuất an toàn, gặt hái nhiều thành công, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh chúc mừng năm mới, cán bộ, công nhân ngành than ngày đầu Năm mới.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả là đơn vị tiêu thụ than chính của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV). Năm 2019, sản lượng tiêu thụ than qua cảng đạt trên 41,9 triệu tấn. Năm 2020, TKV đặt mục tiêu khai thác trên 40,5 triệu tấn, than tiêu thụ trên 49 triệu tấn. Trong đó, có hơn 10 triệu tấn than nhập khẩu./.