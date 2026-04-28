Hơn 9 triệu người chưa dùng eTax Mobile, ngành Thuế yêu cầu tăng tốc hỗ trợ

Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 2538/CT-NVT về việc nâng cao giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận dịch vụ thuế điện tử và ứng dụng eTax Mobile, nhằm chuẩn bị tốt cho các kỳ kê khai thuế ngay từ đầu năm 2026.

Theo Cục Thuế, cả nước hiện có hơn 13,3 triệu người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh và cá nhân phát sinh nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, mới có khoảng 4,2 triệu người cài đặt và sử dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ 32%. Trong đó, nhóm hộ, cá nhân kinh doanh đạt 78%, nhóm nộp thuế phi nông nghiệp đạt 17% và nhóm cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đạt 32%.

hHiện vẫn còn trên 9 triệu người chưa cài đặt và sử dụng eTax Mobile

Một số địa phương có tỷ lệ sử dụng ứng dụng ở mức khá như: Điện Biên (64%), Lai Châu (62%), Hà Nội (53%), Cao Bằng (42%), Sơn La (41%) và TP.HCM (40%). Riêng nhóm hộ kinh doanh, đến ngày 19/4/2026, có 2.390.420 hộ đã sử dụng eTax Mobile trên tổng số 3.082.983 hộ đang hoạt động, đạt 78%.

Tuy vậy, kết quả triển khai giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Có 15/34 tỉnh, thành có tỷ lệ cao hơn mức trung bình ngành, trong khi 19/34 địa phương còn lại thấp hơn, cho thấy sự không đồng đều trong tổ chức thực hiện.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tiếp tục coi việc hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng eTax Mobile là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, cần rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế như thông tin định danh, số điện thoại, email, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… nhằm đảm bảo triển khai đúng đối tượng.

Các địa phương cũng được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện theo từng địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng và giao chỉ tiêu đến từng đơn vị. Những mô hình hiệu quả cần được tổng hợp, nhân rộng.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng, đơn vị chi trả thu nhập để đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt ứng dụng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm quyết toán thuế. Công tác truyền thông cũng cần chuyển hướng theo từng nhóm đối tượng như hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, cá nhân cho thuê tài sản hay kinh doanh trên nền tảng số.

Về tình hình tiếp nhận hồ sơ, tính đến ngày 20/4, toàn quốc có 364.774 hộ kinh doanh đã nộp thành công tờ khai 01/CNKD, 32.215 hộ nộp tờ khai 01/BĐS và 1.335.694 hộ nộp thông báo tài khoản mẫu 01/BK-STK.

Trong thời gian tới, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tiến độ nộp hồ sơ theo từng kỳ kê khai; khẩn trương rà soát, phân loại danh sách hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải khai, nộp thuế; xác định rõ các nhóm: đã nộp hồ sơ, chưa nộp hồ sơ, đã cài đặt nhưng chưa sử dụng eTax Mobile, chưa cài đặt eTax Mobile, gặp khó khăn về thiết bị, tài khoản ngân hàng, thông tin định danh hoặc vướng mắc về nghiệp vụ đề tổ chức hỗ trợ phù hợp.

Tập trung nguồn lực, tổ chức các đợt hỗ trợ cao điểm trước thời hạn của từng kỳ kê khai; bố trí công chức hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa, tại địa bàn kinh doanh tập trung, chợ, tuyến phố, khu thương mại; tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn, “ngày hỗ trợ kê khai thuế" theo từng nhóm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, thiết lập và công khai đầu mối hỗ trợ tại từng đơn vị; bảo đảm người nộp thuế có thể tiếp cận, liên hệ và được giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình cài đặt ứng dụng, lập hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, tăng cường thông báo, nhắc việc người nộp thuế theo từng mốc thời gian nghĩa vụ kê khai, nộp thuế; chú trọng hướng dẫn rõ hồ sơ, phương thức khai, nộp, thao tác trên e Tax Mobile và các kênh điện tử của cơ quan thuế; hạn chế tối đa tình trạng người nộp thuế vi phạm do không nắm được quy định, không biết cách thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng.