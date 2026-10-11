Cao Bằng bổ sung nguồn vật liệu, phục vụ các dự án trọng điểm

9 tháng năm 2026, GRDP của Cao Bằng tăng 7,96%. Tỉnh được giao kế hoạch giải ngân 11.490,6 tỷ đồng vốn đầu tư công; đến ngày 30/9 đã giải ngân 3.744,2 tỷ đồng, đạt 32,7%. Với phần vốn thuộc phạm vi Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chấm điểm KPI, số giải ngân đạt 24,05% kế hoạch, tương đương khoảng 2.137,4 tỷ đồng.

Trong ba tháng cuối năm, tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026, trong đó phấn đấu tăng trưởng GRDP 10%. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cập nhật kịch bản quý IV theo từng ngành, sản phẩm, dự án và nguồn thu; xác định phần còn thiếu cùng giải pháp bù đắp.

Cao Bằng xác định bảo đảm vật liệu là một trong những điều kiện để giữ tiến độ các công trình trọng điểm. Trong đó, dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh dự kiến thông xe đoạn Đồng Đăng - Thất Khê dài 62 km vào dịp Tết Nguyên đán 2027, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Áp lực tiến độ thể hiện rõ ở các dự án hạ tầng như cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dự kiến triển khai trong thời gian tới và các trường phổ thông nội trú liên cấp. Những công trình này cần khối lượng lớn đá, cát, sỏi, đất san lấp, xi măng, gạch và các loại vật liệu khác.

Trước lo ngại của một số doanh nghiệp dự án và nhà thầu về nguy cơ thiếu vật liệu khi tăng tốc thi công, bà Trịnh Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay tỉnh chưa ghi nhận dự án trọng điểm nào phải dừng thi công vì thiếu vật liệu. Trong năm 2026, tỉnh đã cấp 8 giấy phép khai thác vật liệu xây dựng và vừa cấp thêm 3 giấy phép để đáp ứng nhu cầu thi công các dự án hạ tầng.

Toàn tỉnh hiện có 39 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng còn hiệu lực. Trong đó, 25 giấy phép khai thác đá có tổng công suất 1,6 triệu m³; 5 mỏ cát, sỏi cùng các cơ sở sản xuất cát nghiền tận thu có tổng công suất 754.000 m³; 7 giấy phép khai thác đất san lấp có tổng công suất 2,6 triệu m³; 2 giấy phép sản xuất gạch, ngói có tổng công suất 115.000 m³; sau khi bổ sung giấy phép, nguồn cát, đá hiện đáp ứng nhu cầu thi công của các dự án.

Bà Trịnh Thị Thảo cũng cho biết vướng mắc hiện nay chủ yếu là điểm nghẽn cục bộ về thủ tục khoáng sản và giải phóng mặt bằng ở một số dự án, chưa phải tình trạng thiếu vật liệu trên diện rộng. Theo kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh giai đoạn 2026–2030, năng lực đá các loại hiện có khoảng 2,3 triệu m³ nguyên khai; nhu cầu dự báo thành phẩm là 1,8 triệu m³ trong năm 2026 và 2 triệu m³ trong năm 2027. Sở Xây dựng đánh giá nguồn cung có thể đáp ứng nhu cầu năm 2027. Cao Bằng xác định bảo đảm vật liệu là một trong những điều kiện để giữ tiến độ các công trình trọng điểm. Trong đó, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến thông xe đoạn Đồng Đăng - Thất Khê dài 62 km vào dịp Tết Nguyên đán 2027, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.