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Giá vật liệu xây dựng tăng cao, chủ thầu và người xây dựng ở Đắk Lắk gặp khó

Thứ Tư, 20:31, 16/09/2026
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VOV.VN - Khoảng một năm qua, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch không nung, đất đắp, bê tông tươi tại khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng giá và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Tình trạng này làm tăng chi phí xây dựng nhà ở và gây áp lực lớn cho các nhà thầu thi công công trình có vốn đầu tư công.

 

Sau nhiều năm tích cóp, anh Vũ Mạnh Khoa, Tổ dân phố 6, phường Buôn Ma Thuột, dự tính xây căn nhà 2 tầng, rộng khoảng 160 m² trên thửa đất liền kề ngôi nhà của bố mẹ để tách ra ở riêng. Anh Khoa chia sẻ, dự định xây nhà có từ cuối năm 2025, nhưng khi triển khai, giá vật liệu tăng phi mã, nhiều loại còn khan hiếm nên đành tạm gác lại. Đến giữa năm nay, tình hình không có nhiều thay đổi, không thể chờ thêm, anh quyết định vay mượn thêm để bù chi phí làm nhà do giá vật liệu tăng cao.

gia vat lieu xay dung tang cao, chu thau va nguoi xay dung o Dak lak gap kho hinh anh 1
Giá bê tông tươi tăng cao, nhiều lúc khan hiếm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng các công trình tại Đắk Lắk.

“Tôi dự định xây căn nhà rộng 160 m², với kinh phí dự trù khoảng 820 triệu đồng, giá xây lắp thô trước khoảng 5,2 triệu đồng/m². Nhưng giá vật tư xây dựng đã tăng 20–30% từ năm ngoái đến nay, nên chi phí phát sinh cũng sẽ đội lên khoảng 150–200 triệu đồng so với dự tính ban đầu. Muốn triển khai ngay như hiện nay, tôi phải vay ngân hàng hoặc vay bạn bè để bù phần chi phí đội lên. Quyết làm thôi, nếu chờ thêm nữa thì sợ giá vật liệu lại tiếp tục tăng", anh Khoa nói. 

gia vat lieu xay dung tang cao, chu thau va nguoi xay dung o Dak lak gap kho hinh anh 2
Dự án cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột cũng đang gặp khó vì giá vật liệu tăng cao.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến các công trình dân sinh mà đã lan sang nhiều công trình, dự án trọng điểm ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk, như các trường nội trú liên cấp khu vực biên giới và cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột… Ông Nguyễn Văn Hoà, chủ một doanh nghiệp xây dựng có gần 20 năm thi công các công trình sử dụng vốn nhà nước tại Đắk Lắk, cho biết giá vật liệu tăng mạnh trong khoảng một năm qua đã tác động trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp. Tại gói thầu 52 tỷ đồng xây dựng hai dãy nhà 4 tầng cùng hệ thống cổng, tường rào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Ia R’vê, xã biên giới Ia R’vê, doanh nghiệp của ông vừa hoàn thành công trình nhưng đứng trước nguy cơ thua lỗ do giá nhiều loại vật liệu tăng cao. 

“Lúc chưa tăng, đơn vị cung cấp đổ cho mình cát là 700.000 đồng/khối, nhưng khi tăng thì lên tới 850.000 đồng/khối; xi-măng lúc đầu thì cũng chỉ 1,95 triệu/tấn nhưng sau họ tăng lên 2,15 triệu/tấn; bê tông tươi thì trong dự thầu là 1,8 triệu/khối nhưng sau tăng lên 2,1 triệu/khối. Sắt thép, đá xây dựng có tăng nhưng ít hơn, khoảng 5-7% thôi. Riêng gạch không nung tăng mạnh, từ 1.500 đồng/viên ban đầu, họ tăng lên 1.900 đồng/viên mà còn khó mua", ông Hoà dẫn chứng. 

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Gạch không nung tăng từ mức 1.500 đồng/viên lến mức 1.900 đồng/viên.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, năm 2026, nhu cầu đá xây dựng khoảng 5 triệu m³, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ 3,24 triệu m³; nhu cầu cát khoảng 3,7 triệu m³ nhưng sản lượng được cấp phép 782.500 m³. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Nguyên nhân chủ yếu do việc thẩm định, cấp phép, gia hạn một số mỏ còn chậm; thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện khai thác có lúc bị nghẽn. Một số mỏ phải tạm dừng do vướng pháp lý, trong khi nhiều dự án trọng điểm chưa được cấp phép mỏ vật liệu, phải mua từ các mỏ bên ngoài. Giá nhiên liệu tăng cũng làm chi phí vận chuyển tăng theo. Để bổ sung nguồn cung, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cấp khai thác thêm 2,42 triệu m³ cát và 2,68 triệu m³ đá, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện, cấp phép và gia hạn các mỏ.

Ông Bùi Thanh Vũ, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, hạn chế tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng.

gia vat lieu xay dung tang cao, chu thau va nguoi xay dung o Dak lak gap kho hinh anh 4
Cát xây dựng tại phường Buôn Ma Thuột và các khu vực lân cận cũng trở nên khan hiếm, giá tăng cao cả năm qua do nguồn khai thác hạn chế và chi phí nhiên liệu tăng.

“Phía Sở Xây dựng trong thời gian tới phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương rà soát, cập nhật thường xuyên nhu cầu sử dụng vật liệu của các công trình, dự án trọng điểm của Đắk Lắk, nhất là đá, cát và đất san lấp để điều tiết cho phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương đánh giá khả năng cung ứng của các mỏ hiện có; rà soát các khu vực được phê duyệt trữ lượng hoặc có tiềm năng khoáng sản chưa được cấp phép, từ đó có phương án xây dựng, bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng", ông Vũ thông tin. 

Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng lớn, số công trình dân dụng cũng tăng rất mạnh. Do vậy, nhu cầu vật liệu xây dựng như cát, đá, bê tông tươi, gạch không nung…sẽ tiếp tục tăng cao. Nếu tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu không sớm được khắc phục, tỉnh sẽ càng gặp khó trong hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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