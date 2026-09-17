Thiếu mỏ khai thác, Cà Mau thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vật liệu xây dựng

Hiện nay, hệ thống doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Cà Mau chủ yếu có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu về chủng loại cũng như khả năng cung ứng cho các công trình, dự án lớn.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Cà Mau cần khoảng 28,9 triệu m3 cát các loại trong khi trên địa bàn không có mỏ cát

Sở Xây dựng Cà Mau đã tiến hành rà soát, cập nhật nhu cầu vật liệu xây dựng đến năm 2030 của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và UBND cấp xã. Tình trạng khan hiếm, mất cân đối cung – cầu trên địa bàn tỉnh đang tập trung chủ yếu vào vật liệu cát và đá các loại.

Cụ thể, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh Cà Mau cần khoảng 28,9 triệu m3 cát các loại (cát vàng chiếm khoảng 20-25%). Trong đó, riêng nhu cầu năm 2026 là 11,9 triệu m3 và năm 2027 là 13,3 triệu m3. Tuy nhiên, lượng cát thiếu hụt chưa tìm được nguồn cung trong năm 2026 chiếm khoảng 15-27% so với nhu cầu.

Đối với vật liệu đá, tổng nhu cầu đến năm 2030 khoảng 9,6 triệu m3; riêng năm 2026 cần 2,4 triệu m3 và năm 2027 cần 4,3 triệu m3. Đáng lo ngại, lượng đá thiếu hụt chưa xác định được nguồn cung cho năm 2026 lên tới 45-66%.

Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đánh giá, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn cung nằm hoàn toàn ngoài tầm điều tiết của địa phương, phụ thuộc hoàn toàn vào các tỉnh có mỏ. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, áp dụng nguồn vật liệu thay thế, vật liệu tái chế hay sử dụng chất nạo vét làm vật liệu san lấp vẫn vướng rào cản do thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đồng bộ và cơ chế áp dụng chưa rõ ràng.

Cần có cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng cho các tỉnh không có mỏ nguyên liệu như tỉnh Cà Mau

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, tỉnh Cà Mau đã phân loại mức độ thiếu hụt vật liệu theo 3 nhóm dự án để điều hành: Đối với dự án trọng điểm quốc gia có cơ chế đặc thù, UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương có mỏ để hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp; đối với dự án của địa phương có nhu cầu lớn, chủ đầu tư phải chủ động khảo sát, tiếp cận trực tiếp nguồn cung ngoài tỉnh ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư để giảm chi phí trung gian; đối với các dự án nhỏ lẻ, ưu tiên khai thác nguồn thương mại tại địa phương.

Sở Xây dựng Cà Mau cho rằng, trung ương cần có cơ chế điều phối vật liệu giữa các địa phương, có giải pháp rút ngắn thời gian tiếp cận mua tại mỏ và công khai, minh bạch giá bán cùng các chi phí vận chuyển để đảm bảo nguồn cung. Điều này sẽ giúp đảm tiến độ các dự án, nhất là những dự án trọng điểm trên địa bàn.