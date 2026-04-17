Cao Bằng chủ động tháo gỡ khó khăn giữ tiến độ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh được khởi công từ tháng 1 năm 2024, có chiều dài hơn 120 km, tổng mức đầu tư khoảng 26 nghìn tỷ đồng, triển khai theo phương thức PPP. Theo kế hoạch, đến ngày 19/5, giai đoạn I với chiều dài 62 km sẽ được thông xe kỹ thuật. Hiện trên công trường đang duy trì gần 100 mũi thi công, với sản lượng đạt hơn 70% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3 đến nay, giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hoạt động thi công.

Đáng chú ý, giá dầu DO là nhiên liệu chính cho máy móc tăng cao, trong khi nhu cầu tiêu thụ trên công trường lên tới khoảng 150 nghìn lít mỗi ngày, khiến nhiều mũi thi công phải hoạt động cầm chừng.

Ông Phạm Ngọc Thế, Chỉ huy trưởng mũi 3, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 568 cho biết: “Phân đoạn tuyến với khối lượng đào đắp và các hạng mục công trình là rất lớn, tuy nhiên với sự quyết tâm của anh em thì công việc vẫn bám sát kế hoạch. Dù giá dầu biến động liên tục nhưng đơn vị vẫn đảm bảo nguồn nhiên liệu, không để gián đoạn thi công. Đồng thời với điều kiện địa chất phức tạp, các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời, đảm bảo chất lượng công trình”.

Trước khó khăn này, tỉnh Cao Bằng đã chủ động vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể. Tỉnh chỉ đạo đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho công trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật giá vật liệu sát thực tế nhằm giảm áp lực cho nhà thầu. Sau khoảng ba tuần thiếu hụt, hiện nguồn cung nhiên liệu cơ bản đã được đảm bảo, giúp các mũi thi công dần ổn định trở lại.

Ông Hoàng Đức Thọ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng khẳng định: “Chúng tôi đã phối hợp tháo gỡ và đến nay cơ bản đã đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho dự án. Đối với biến động giá nhiên liệu, các bên đã thống nhất thực hiện điều chỉnh theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Tỉnh cũng chỉ đạo cập nhật giá kịp thời để phù hợp với thị trường. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mức để hoàn thành đúng tiến độ đề ra”.

Thời gian từ nay đến mốc hoàn thành không còn nhiều. Tỉnh Cao Bằng yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, tập trung xử lý các hạng mục trọng điểm. Cùng với tiến độ, các đơn vị phải đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và môi trường. Với sự chủ động tháo gỡ khó khăn và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được kỳ vọng sẽ về đích đúng kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.