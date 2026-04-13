Thông báo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Thứ Hai, 18:55, 13/04/2026
VOV.VN - Chiều nay (13/4), tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Đoàn kiểm tra, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải thay mặt Đoàn kiểm tra thông báo kết quả giám sát (đợt 1) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng các nội dung trọng tâm: về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị.

Đoàn kiểm tra thông báo các nội dung kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng gồm: việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2031 từ 10% trở lên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; việc triển khai thực hiện quy định số 366 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng trong triển khai các nhiệm vụ thời gian qua. Các nội dung công việc, đặc biệt là việc thực hiện 2 chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức bài bản, chặt chẽ, hiệu quả.

Trong quá trình giám sát, tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung tự đánh giá, báo cáo đầy đủ cả ưu điểm, hạn chế, đồng thời có nhiều kiến nghị cụ thể gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, tiếp tục quán triệt cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sát vào điều kiện cụ thể của tỉnh, với mục tiêu cao nhất góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó thực hiện được mục tiêu cụ thể về tăng trưởng hai con số, do đó, tỉnh cần tạo môi trường thuận lợi nhất cho mọi người dân đều có điều kiện và môi trường để phát triển.

Tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân, khi nhân dân hiểu, tin tưởng và đồng thuận, sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn mới, do vậy cần thực hiện tốt Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đề ra.

"Đợt kiểm tra sẽ tập trung vào 4 nội dung quan trọng. Do đó, các đồng chí cần đánh giá được đúng thực chất, cái gì là thế mạnh, vấn đề nào còn hạn chế và nguyên nhân khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, mạnh dạn đề xuất với các cấp, đó mới là vấn đề quan trọng. Nếu các đề nghị từ địa phương sát thực tiễn sau này ta thực hiện sẽ trôi chảy, sẽ tốt", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Các đại biểu tại hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho biết, tỉnh sẽ khẩn trương chuẩn bị báo cáo đầy đủ, kịp thời phục vụ Đoàn kiểm tra đợt 2. Ngay trong tháng này, tỉnh sẽ làm việc với 100% xã, phường để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn ở cơ sở.

Nội dung làm việc sẽ tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp; đánh giá đóng góp của cấp xã, phường vào mục tiêu tăng trưởng hai con số; triển khai thực hiện các nghị quyết 57; đồng thời kiểm điểm, đánh giá cán bộ theo quy định 366. Đặc biệt, tỉnh sẽ rà soát, làm rõ những khó khăn, lúng túng của đội ngũ cán bộ cơ sở để xác định nội dung nào thuộc thẩm quyền địa phương giải quyết, nội dung nào cần kiến nghị Trung ương. 

"Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo (đợt 2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, đồng thời tiếp thu các kiến nghị tại đợt 1. Đối với đợt kiểm tra, giám sát thứ hai, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn thực hiện nhiệm vụ theo 4 nội dung đã đề ra", Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho biết thêm.

Nguyễn Hằng/VOV1
Tag: Bộ Chính trị kiểm tra giám sát Cao Bằng
Tin liên quan

Kết luận giám sát và kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La
Kết luận giám sát và kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN - Sơn La cần cơ chế chính sách gì thì địa phương phải đánh giá một cách chính xác và đề xuất các cơ chế chính sách hiệu quả, qua đó sẽ tạo ra điều kiện để khơi thông các nguồn lực trên địa bàn của mình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất.

Kết luận giám sát và kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Kết luận giám sát và kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN - Sơn La cần cơ chế chính sách gì thì địa phương phải đánh giá một cách chính xác và đề xuất các cơ chế chính sách hiệu quả, qua đó sẽ tạo ra điều kiện để khơi thông các nguồn lực trên địa bàn của mình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất.

Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn
Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 3/4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 (Đoàn Kiểm tra số 25) của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn

Thông báo Kết luận kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 3/4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 (Đoàn Kiểm tra số 25) của Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang
Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang

VOV.VN - Chiều 2/4, tại Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị thông báo kết luận về kết quả giám sát đợt 1, triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang.

Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang

Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang

VOV.VN - Chiều 2/4, tại Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị thông báo kết luận về kết quả giám sát đợt 1, triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang.

