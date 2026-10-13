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Cao Bằng tháo gỡ vưỡng mắc, khơi thông các nguồn lực để doanh nghiệp phát triển

Thứ Ba, 17:56, 13/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn mình bằng đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ". Cao Bằng xác định phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Cao Bằng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP ước tăng gần 8%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,58%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 1,3 tỷ USD. Tuy nhiên, quy mô phần lớn doanh nghiệp còn nhỏ, năng lực tài chính, quản trị, khả năng tiếp cận vốn và thị trường còn hạn chế, đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh...

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Ngày 13/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn mình bằng đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ"

Kinh tế tư nhân - động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tai chương trình, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vì vậy, một doanh nghiệp thành lập mới, 1 doanh nghiệp đang khó khăn nhưng tái khởi động lại được là tín hiệu rất đáng mừng. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp doanh nghiệp có năng lực, khả năng nhưng không thể có cơ hội tiếp cận đất đai để hoạt động sản xuất kinh doanh.

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Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, cam kết tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án đầu tư

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng yêu cầu các sở ngành nhanh chóng phải thống kê với số lượng 1500 doanh nghiệp hiện đang hoạt động đã đóng góp bao nhiêu phần trăm vào GRDP của tỉnh. Ông Lê Hải Hoà cũng khẳng định hiện nay, thể chế và môi trường kinh doanh đã thuận lợi hơn bao giờ hết, không còn tư tưởng cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, vì vậy quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng và tiếp cận nguồn lực hợp pháp của doanh nghiệp được bảo đảm rất rõ. Xu thế tất yếu hiện nay là chuyển đổi số đi liền với chuyển đổi xanh, cùng với đó là những điều kiện thuận lợi về nền tảng hạ tầng như cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng, sắp tới là sân bay Quốc tế Cao Bằng… Vì vậy, thời gian tới, Cao Bằng rất mong muốn doanh nghiệp phải nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh bằng công nghệ.

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Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại chương trình

Thẳng thắn nhìn nhận còn tồn tại quá nhiều khâu trung gian trong cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất, như xăng dầu, vật liệu xây dựng… qua đó đẩy chi phí tăng cao, hiệu quả thấp, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng cho biết tỉnh đã và đang khẩn trương làm việc với 1 số ngân hàng lớn để tạo điều kiện ưu đãi tín dụng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Về tình trạng nhân lực còn yếu, còn thiếu cục bộ tại 1 số ngành, lĩnh vực, địa phương đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên mở Phân hiệu đại học tại Cao bằng và Trung tâm sáng tạo tại tỉnh, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sớm khởi động lại trường Cao đẳng Nghề Cao Bằng theo hướng tập trung vào những ngành nghề doanh nghiệp bảo trợ và đào tạo để cung cấp lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu cho doanh nghiệp…

“Với những giải pháp cụ thể, chúng ta sẽ cải thiện được những tồn tại lớn nhất của Cao Bằng khi thời gian qua tỉnh chỉ được khen là chính quyền năng động sáng tạo, cấp chủ trương thì rất nhanh, nhưng sau đó là muôn trùng khó khăn, như đất đai đứng thứ 30/34, vốn đứng 30/34, chi phí hành chính 30/34… qua đó giúp địa phương nhận diện được những tồn tại, hạn chế. Chúng tôi thể hiện cam kết, với vai trò tích cực của Hiệp hội, cùng tiếng nói mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ quyết tâm thay đổi việc này để mang lại môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp”, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nêu rõ.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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