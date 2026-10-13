Tăng phụ cấp tại Cao Bằng: Kịp thời giảm áp lực, thêm động lực cho cán bộ cơ sở

Sự động viên kịp thời, thiết thực

Mỗi ngày, chị Vũ Thị Lan Hương, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng thường rời nhà từ 5 giờ sáng để đi gần 30 km đến cơ quan. Theo chị, tiền xăng xe và chi phí đi cơ sở vào khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, gần một phần ba thu nhập. Phòng làm việc chật, bốn người cùng sử dụng một không gian; đến trưa, bàn làm việc được thu gọn để mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Trong bối cảnh đó, chị Hương cho biết việc tăng phụ cấp giúp cán bộ, công chức giảm bớt phần nào chi phí đi lại, sinh hoạt.

Chính sách phụ cấp vừa được ban hành là sự động viên kịp thời, nhất là với cán bộ đi làm xa, giảm bớt chi phí đi lại, sinh hoạt

“CBCC cấp xã vừa rồi được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%, tăng 30%, do vậy anh em cũng rất phấn khởi và vui mừng bởi vì 30% ấy cũng thêm được rất nhiều chi phí đảm bảo trong cuộc sống và đi lại. Ví dụ đỡ được tiền xăng đi lại, với một số anh em xa nhà, đặc biệt là nhiều người cách còn hơn 40km, hoặc một số nhu cầu thiết yếu cũng đỡ vất vả hơn. Chúng tôi cũng rất vui vì những cố gắng của mình cũng được cấp trên công nhận và được tăng dần phụ cấp. Đây cũng là động lực để các CBCC cấp xã có nhiều nỗ lực hơn, đỡ áp lực hơn, không còn suy nghĩ ví dụ như lương thấp mà lại nhiều việc quá. Đó cũng là động lực để CBCC cấp xã có những ý tưởng, đề xuất để phát triển KTXH địa phương”, chị Vũ Thị Lan Hương chia sẻ.

Dù không thể khắc phục hết được những khó khăn về đường sá đi lại, điều kiện làm việc hay áp lực công việc tại cơ sở, khoản phụ cấp vẫn góp phần chia sẻ chi phí sinh hoạt, phần nào động viên cán bộ thuộc diện thụ hưởng yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Gỡ áp lực, tạo động lực cho cán bộ cơ sở

Theo Nghị định, mức phụ cấp 55% áp dụng với cán bộ, công chức cấp xã không hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh. Trường hợp được hưởng khoản thu nhập này, mức phụ cấp công vụ là 25%; nếu mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp 55% thì được hưởng phần chênh lệch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 02/10/2026, chế độ được tính từ ngày 1/7/2026. Ở tuyến đầu giải quyết công việc và tiếp xúc với người dân, cán bộ, công chức cấp xã thường phải xử lý nhiều lĩnh vực, kể cả những việc chưa sát với chuyên môn được đào tạo. Vì vậy, địa phương vừa phân công nhiệm vụ, vừa tổ chức bồi dưỡng để đội ngũ đáp ứng yêu cầu công việc.

Ông Lý Minh Sơn, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng cho rằng chính sách phụ cấp là sự động viên kịp thời, nhất là với cán bộ đi làm xa. Ông cũng nêu thực tế một bộ phận viên chức cấp xã đảm nhận nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ còn khó khăn.

“Hiện nay CBCC cũng đang phải đảm đương rất nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, mặc dù không thực sự đúng chuyên môn. Do vậy chúng tôi vừa phải tiếp tục tổ chức đi bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Sự động viên của Đảng và Nhà nước là hết sức kịp thời, hỗ trợ, bù đắp, giải quyết những khó khăn, đặc biệt đối với CBCC xa nhà. Tuy nhiên hiện nay 1 bộ phận viên chức cấp xã cũng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ và cũng rất vất vả, nhưng chế độ chính sách của họ vẫn còn thiệt thòi. Cũng mong tới đây Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có sự quan tâm, động viên tới đội ngũ viên chức này", ông Lý Minh Sơn cho biết.

Cán bộ cơ sở tại Cao Bằng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đến công chức, viên chức cấp xã, lực lượng cùng tham gia giải quyết công việc ở địa phương nhưng hiện chưa thuộc diện điều chỉnh theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP

Dù không thể khắc phục hết được những khó khăn về đường sá đi lại, điều kiện làm việc hay áp lực công việc tại cơ sở, khoản phụ cấp vẫn góp phần chia sẻ chi phí sinh hoạt, phần nào động viên cán bộ thuộc diện thụ hưởng yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn tại xã Bạch Đằng, cán bộ cơ sở mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đến công chức, viên chức cấp xã, lực lượng cùng tham gia giải quyết công việc ở địa phương nhưng hiện chưa thuộc diện điều chỉnh theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP.