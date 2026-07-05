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Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án thành phần 1 cán đích 94%

Chủ Nhật, 19:52, 05/07/2026
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VOV.VN - Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt gần 94% giá trị hợp đồng (hơn 2.360 tỷ đồng). Tuyến chính 16km đã thông xe tạm từ 18/5. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục phụ trợ cuối cùng sau khi giải quyết dứt điểm bài toán thiếu hụt nguồn đất đắp.

Theo UBND TP.Đồng Nai, tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1 thuộc tuyến đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn nước rút. 

Đến nay, giá trị giải ngân của dự án đã đạt hơn 2.360 tỷ đồng, tương đương gần 94% giá trị hợp đồng đã ký kết. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, khối lượng công việc hoàn thành đạt hơn 758 tỷ đồng, chiếm 30% tổng giá trị hợp đồng.

Điểm nhấn quan trọng nhất của dự án tính đến thời điểm hiện tại là việc hoàn thành thi công 16km tuyến chính. Phân đoạn này đã chính thức được đưa vào khai thác tạm thời từ ngày 18/5, đảm bảo tính đồng bộ với các dự án thành phần 2 và 3.

Hiện tại, trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và máy móc để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại. Cụ thể, các đơn vị đang thi công đường dẫn đầu cầu vượt ngang Hàm Nghi (Km4+443) và Phùng Hưng (Km6+154). Song song đó là công tác hoàn thiện mương thoát nước dọc đường gom dân sinh, rãnh thoát nước tuyến chính, đúc gờ bê tông chắn nước, lát gạch vỉa hè và trồng cỏ mái taluy nhằm đảm bảo an toàn, thẩm mỹ cho công trình.

cao toc bien hoa - vung tau, du an thanh phan 1 can dich 94 hinh anh 1
Nhờ kịp thời bổ sung nguồn vật liệu dự án thành phần 1 đã được đấu nối thông suốt.

Để dự án đạt được tiến độ như hiện nay là nỗ lực rất lớn trong công tác giải phóng mặt bằng và tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu. Về mặt bằng, các đơn vị liên quan đã phải thực hiện tới 27 đợt bàn giao mới có thể hoàn thành việc nhượng đất cho dự án vào tháng 4/2025.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thi công, dự án đối mặt với tình trạng thiếu hụt đất đắp nền nghiêm trọng. Nguyên nhân do địa phương triển khai cùng lúc nhiều dự án trọng điểm quốc gia khiến nhu cầu vật liệu tăng đột biến. Nguồn cung ban đầu chủ yếu tận dụng từ đất bóc tầng phủ (đất phong hóa) của các mỏ đá nên trữ lượng hạn chế và chất lượng không đồng đều.

cao toc bien hoa - vung tau, du an thanh phan 1 can dich 94 hinh anh 2
Hiện toàn tuyến đang được khai thác tạm, các loại xe dưới 9 chỗ được phép lưu thông với vận tốc 80km/h.

Nút thắt này đã được tháo gỡ triệt để từ đầu năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố đã linh hoạt cấp 1 giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV (gần 480 ngàn m3) và 3 giấy phép khác (gần 1,6 triệu m3) cho các nhà thầu của dự án thành phần 1 và 2. Nhờ nguồn đất đắp được đảm bảo, dự án đã nhanh chóng bứt tốc để chuẩn bị cán đích thành công.

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Mở nhiều nút giao đấu nối cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

VOV.VN - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, lúc 11h trưa 6/6, Ban Quản lý 85 (Bộ Xây dựng) đã bắt đầu mở lần lượt các nhánh còn lại thuộc nút giao Long Thành giữa cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để phương tiện dễ dàng lưu thông.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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