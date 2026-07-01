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Đồng Nai xây dựng cơ chế thu hút các tập đoàn công nghệ chiến lược

Thứ Tư, 18:25, 01/07/2026
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VOV.VN - Đồng Nai quyết tâm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất, tạo nền tảng bứt phá trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước.

Tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra vào chiều nay (1/7), ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai - cho biết, sau khi triển khai Nghị quyết 57, thành phố Đồng Nai đã chuyển mạnh từ quán triệt chủ trương sang tổ chức thực hiện với nhiều kết quả cụ thể trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phương thức lãnh đạo, điều hành được đổi mới theo tinh thần "6 rõ", góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

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Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra vào chiều nay (1/7).

Nhiều chỉ số cho thấy những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,88%, cao nhất cả nước; tỷ lệ thu học phí trực tuyến đạt 95%, đứng đầu toàn quốc. Chỉ số PAPI Index đạt 93,1 điểm, chỉ số SIPAS đứng thứ 3 cả nước. Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 90%, trong khi mô hình quản trị dựa trên dữ liệu bước đầu giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Theo ông Võ Tấn Đức, Đồng Nai đang xây dựng nền tảng quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số. Nhiều cơ sở dữ liệu cốt lõi đã được hoàn thiện, chuẩn hóa; nền tảng dữ liệu tài chính số, dữ liệu không gian nhiều lớp cùng hệ thống điều hành thông minh IOC đã đi vào hoạt động, góp phần chuyển dần từ mô hình quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Cùng với đó, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bước đầu được hình thành theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới, viện, trường là nền tảng tri thức và người dân là chủ thể sáng tạo. Chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo đang được kết nối từ đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp đến thương mại hóa sản phẩm và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

"Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo, đồng thời chuẩn bị đưa hơn 20 không gian sáng tạo tại các phường vào hoạt động. Cùng với đó là hoàn thiện quy hoạch khu đổi mới sáng tạo tại xã Bình An, khu khoa học công nghệ tại Đồng Soài và đẩy nhanh thủ tục pháp lý đối với khu công nghiệp công nghệ số tập trung ở Long Thành. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những hạt nhân kết nối nghiên cứu, thử nghiệm, ươm tạo và thương mại hóa công nghệ trong thời gian tới", ông Võ Tấn Đức cho biết.

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Các đại biểu tham dự hội nghị

Tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung phát triển hạ tầng và nguồn lực

Bên cạnh kết quả đạt được, Đồng Nai cũng thẳng thắn nhìn nhận 4 điểm nghẽn lớn đang cản trở quá trình phát triển. Đó là dữ liệu còn thiếu đồng bộ, hạn chế khả năng phân tích của AI; cơ chế tài chính và khung thử nghiệm công nghệ chưa hoàn thiện; việc thương mại hóa tài sản trí tuệ từ cơ chế tự chủ đại học còn nhiều vướng mắc; nguồn nhân lực công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Võ Tấn Đức cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, Đồng Nai xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết là tiếp tục hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực cho đổi mới sáng tạo; xây dựng cơ chế thu hút các tập đoàn công nghệ chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu; phát huy hiệu quả các quỹ phát triển khoa học - công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm và mô hình hợp tác công - tư.

Đồng Nai cũng tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược, coi hạ tầng công nghệ là động lực tăng trưởng mới. Trọng tâm là phát triển hạ tầng gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống đường bộ cao tốc liên vùng, đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và metro trong tương lai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, Đồng Nai sẽ khai thác lợi thế quỹ đất quy mô lớn để quy hoạch các đô thị khoa học, khu công nghệ, trung tâm dữ liệu và trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo gắn với các khu đô thị hiện đại, sinh thái thông minh, tạo cực tăng trưởng mới về khoa học - công nghệ.

“Địa phương cũng định hướng xây dựng nền quản trị theo mô hình AI First, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu số, tích hợp AI vào điều hành và hoạch định chính sách; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và viện, trường; phối hợp xây dựng mô hình trung tâm sáng tạo tại Đại học Lạc Hồng để thu hút các trung tâm nghiên cứu, phát triển của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới”, ông Võ Tấn Đức cho biết.

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Các đại biểu tham dự hội nghị

Đề xuất cơ chế đặc thù để bứt phá

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai cho hay, để tạo động lực phát triển, Đồng Nai kiến nghị Trung ương quan tâm 3 nhóm nội dung lớn. Trong đó, địa phương đề xuất ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tiên phong đầu tư và vận hành các mô hình hạ tầng công nghệ, thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi số và các ngành công nghiệp chiến lược.

Bên cạnh đó, Đồng Nai kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khẩn trương hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm, hoàn thiện quy định về hợp tác công - tư, khai thác tài sản công, định giá và phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ, đồng thời phát huy quyền tự chủ đại học để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Địa phương đề nghị sớm thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nhằm tạo điều kiện cho các địa phương tiên phong triển khai các mô hình đổi mới sáng tạo.

"Khẳng định quyết tâm phát triển trong giai đoạn mới, Đồng Nai nhấn mạnh mục tiêu không chỉ thu hút đầu tư mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ dữ liệu để nâng cao năng lực tự chủ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", ông Võ Tấn Đức cho biết.

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Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57: Kinh tế số đạt 14% GDP, hơn 84% nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn

VOV.VN - Để Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thành công trong giai đoạn tới, thách thức lớn nhất không còn nằm ở thể chế mà là năng lực thực thi, trách nhiệm của người đứng đầu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển các chủ trương thành năng suất, sức cạnh tranh quốc gia.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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