Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nghìn tỷ vừa xói lở lại nứt mặt đường

Ngày 29/9, các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường, tìm phương án xử lý tình trạng sụt lún, nứt mặt đường trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Vị trí hư hỏng thuộc dự án thành phần 1, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đây là khu vực trước đó đã ghi nhận xói lở mái taluy, hư hỏng hệ thống thoát nước sau những trận mưa lớn. Nay, bất thường tiếp tục xuất hiện ngay trên mặt đường đang có phương tiện lưu thông.

Vết nứt, toác 'hở hàm ếch' trên cao tốc nghìn tỷ đang khai thác tạm

Cao tốc vừa khai thác tạm, mặt đường đã có “hàm ếch”

Tại Km1+900, làn đường trong cùng, sát dải phân cách giữa, xuất hiện vệt sụt lún kéo dài hàng chục mét, kèm nhiều hố nhỏ. Một số vị trí có miệng hở rộng khoảng 10cm, phía dưới hình thành khoảng rỗng sâu khoảng 40cm, tạo thành dạng “hàm ếch”. Ngoài khu vực sát dải phân cách, một số vị trí khác cũng có vết nứt kéo dài, mặt đường không bằng phẳng. Theo ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, khu vực hư hỏng chưa được bố trí biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng. Những khoảng rỗng dưới mặt đường vì thế không chỉ là câu chuyện chất lượng công trình, mà còn là nguy cơ trực tiếp đối với người đang đi trên tuyến.

Đáng chú ý, vị trí này từng được sửa chữa sau sự cố một ô tô “lọt hố”. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công đoạn cao tốc qua khu vực này. Việc tiếp tục xuất hiện bất thường tại nơi đã sửa chữa đặt ra yêu cầu kiểm tra cả nguyên nhân ban đầu lẫn hiệu quả của biện pháp khắc phục.

Bên sườn cao tốc, đoạn cạnh sông Buông, mái taluy cũng có dấu hiệu hư hỏng, đứt gãy, một số vị trí sạt, trượt. Nước từ mái taluy chảy xuống khu vực sông. Từ mái dốc đến mặt đường, các dấu hiệu hư hỏng cần được đánh giá tổng thể để xác định phạm vi ảnh hưởng và phương án xử lý.

Mưa lớn được nhắc đến, trách nhiệm cần được chỉ rõ

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh tình trạng xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau những trận mưa lớn liên tiếp, nhiều vị trí mái taluy, mương thoát nước thuộc dự án thành phần 1 qua phường Phước Tân bị xói lở, sạt trượt. Một số máng thoát nước nứt vỡ, đất đá trôi xuống làm lấp các ống thoát nước.

Sau phản ánh, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục những vị trí hư hỏng. Theo chủ đầu tư, tuyến chính phần lớn được thi công trên nền đường đắp cao, diện tích mái taluy lớn. Trong cao điểm mùa mưa, nước mặt có nguy cơ gây xói lở, trượt mái, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường và chất lượng công trình.

mặt đường xuất hiện nhiều lỗ gây nguy hiểm cho các phương tiện

Hiện nhà thầu đang triển khai khắc phục. Các đơn vị chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, mô tả nguy cơ do mưa chưa phải là kết luận nguyên nhân hư hỏng. Muốn xác định đầy đủ, cần đối chiếu lượng mưa thực tế với tính toán thiết kế; kiểm tra chất lượng nền đắp, biện pháp bảo vệ mái taluy, khả năng thoát nước và tình trạng các hạng mục khi đưa tuyến vào khai thác tạm.

Hố sụt lọt cả bàn tay người lớn

Hẹn cung cấp thông tin, phóng viên vẫn chờ

Để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam liên hệ ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai. Ông Linh cho biết đã gửi văn bản cho một số anh em truyền thông “thân thiết”, đồng thời nói mình không có chức năng trả lời báo chí về vụ việc. Ông hẹn cung cấp văn bản và số điện thoại của giám đốc ban để phóng viên liên hệ. Tuy nhiên, đến thời điểm đăng bài, phóng viên vẫn chưa nhận được những thông tin này.

taluy và các rãnh thoát nước bị gãy, hỏng

Thông tin về chất lượng một công trình sử dụng ngân sách cần được cung cấp công khai, nhất quán; mức độ “thân thiết” không nên trở thành điều kiện tiếp cận. Điều người dân cần là kết quả kiểm tra, phương án bảo đảm an toàn và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Những vết nứt đã hiện rõ trên mặt đường. Trách nhiệm đối với chúng cũng cần được làm rõ bằng kết luận và biện pháp xử lý cụ thể, thay vì dừng lại ở những lời hẹn cung cấp thông tin.