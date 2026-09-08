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Ô tô lao xuống đoạn đường đang sửa trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Thứ Ba, 11:55, 08/09/2026
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VOV.VN - Một ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng do lao xuống khu vực đang thi công trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua TP.Đồng Nai. Đoạn đường xảy ra tai nạn không có hệ thống chiếu sáng, rất may không có thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ, ngày 7/9, khi chiếc ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM. 

Vừa qua nút giao Võ Nguyên Giáp khoảng 2km, thuộc địa phận phường Phước Tân, TP.Đồng Nai, ô tô bất ngờ tông trúng biển cảnh báo và cọc tiêu của một công trình sửa chữa.

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Hiện trường vụ việc (ảnh: FB)

Chỉ 4 giây sau va chạm ban đầu, chiếc xe lao thẳng xuống phần mặt đường đang bị đào bóc, thấp hơn mặt đường cũ khoảng 20cm rồi tiếp tục trượt dài thêm 40-50m trước khi dừng lại hoàn toàn. Hậu quả làm hai bánh xe bị hư hỏng nặng.

Dữ liệu trích xuất từ camera hành trình cho thấy, biển cảnh báo chỉ được đặt cách khu vực đào đường khoảng 50m, đồng thời công trường hoàn toàn không được trang bị hệ thống đèn tín hiệu cảnh báo ban đêm.
 

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Đoạn sửa chữa trên cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thấp hơn mặt đường gần 20 cm (ảnh: FB)

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Công trình giao thông TP.Đồng Nai, chủ đầu tư dự án thành phần 1, xác nhận đoạn đường trên đang được thi công khắc phục để đảm bảo an toàn và đã đăng ký với các đơn vị quản lý tuyến. 

Hiện tại, chủ đầu tư đang khẩn trương rà soát lại khoảng cách đặt biển cảnh báo, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

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Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án thành phần 1 cán đích 94%

VOV.VN - Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đạt gần 94% giá trị hợp đồng (hơn 2.360 tỷ đồng). Tuyến chính 16km đã thông xe tạm từ 18/5. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các hạng mục phụ trợ cuối cùng sau khi giải quyết dứt điểm bài toán thiếu hụt nguồn đất đắp.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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