Mặt bằng chậm bàn giao, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gặp khó

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Thành ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục còn lại của dự án thành phần 2 thuộc dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Vướng mặt bằng, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nguy cơ lỡ kế hoạch hoàn thành đồng bộ.

Theo Bộ Xây dựng, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, hệ thống cảng biển, phát huy tối đa tiềm năng của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, mở rộng không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, gồm ba dự án thành phần với tổng chiều dài gần 54 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km.

Theo yêu cầu của Quốc hội, toàn bộ các dự án thành phần phải hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2026.

Đến ngày 18/5/2026, tuyến chính cùng 5/7 nút giao của dự án đã hoàn thành và được đưa vào khai thác. Các hạng mục còn lại gồm hai nút giao, hệ thống đường gom, hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống kiểm soát tải trọng xe và một số hạng mục phụ trợ khác đang được các nhà thầu tiếp tục triển khai thi công để hoàn thiện đồng bộ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, tiến độ thi công các hạng mục còn lại tại dự án thành phần 2 đang chịu ảnh hưởng lớn do nhiều vị trí vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, làm gia tăng nguy cơ không thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Một đoạn tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cụ thể, các vị trí chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng gồm phạm vi xây dựng cầu vượt ngang trên đường ĐT.770B tại Km25+780 với diện tích gần 4 ha; hơn 1,8 km đường gom dân sinh bổ sung qua xã Phước Thái với diện tích khoảng 2 ha; và khu vực xây dựng đường quay đầu xe tại nút giao Tân Hiệp với diện tích khoảng 0,37 ha.

Bộ Xây dựng cho biết, ngày 17/6/2026 đã ban hành công điện đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cấp chính quyền và hệ thống chính trị địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Nhấn mạnh việc sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ hoàn thiện dự án thành phần 2 và mục tiêu đưa toàn bộ tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác đồng bộ trong năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị Thành ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 15/8/2026.

Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, trường hợp không thể giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và cân đối nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần 2.