Cây cầu 1.300 tỷ ở Quảng Trị xây xong nhưng đường lên cầu vẫn “nghẽn”



Dù đã hoàn thiện tới 95% khối lượng và hệ thống chiếu sáng đã vận hành, dự án cầu Nhật Lệ 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể về đích đúng kế hoạch do vướng mắc giải phóng mặt bằng ở đường dẫn phía Bắc.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, song công tác giải phóng mặt bằng tại đường dẫn phía Bắc vẫn gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân chính được xác định do chậm giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong khu vực dự án chưa đồng thuận di dời.

Cầu Nhật Lệ 3 góp phần hoàn thiện hệ thống đường ngang liên kết giữa đường ven biển với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Tự, tổ dân phố Cừa Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây) cho rằng, đất của gia đình có nguồn gốc lâu đời nhưng mức bồi thường hiện nay chưa bảo đảm điều kiện tái định cư. Do vậy, gia đình ông Tự chưa thể di dời để nhường mặt bằng cho dự án.

Ông Tư bày tỏ: “Yêu cầu nhà nước đền bù thỏa đáng cho người dân chứ bà con không đòi hỏi gì cao hơn, để đảm bảo đến chỗ mới có thể làm được nhà để ở, nếu thỏa đáng thì bà con sẵn sàng di dời”.

Do chưa có mặt bằng, việc thi công đường dẫn lên cầu bị gián đoạn

Tương tự nhà ông Nguyễn Tự, hộ gia đình ông Phạm Đoàn ở liền kề có nhà trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa chấp thuận với mức giá đền bù.

Ông Phạm Đoàn cho hay, giá đất tại khu tái định cư hiện khá cao so với mức bồi thường, khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn khi chuyển đến nơi ở mới. Người dân kiến nghị việc bồi thường cần sát với thực tế thị trường để ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Theo ông Đoàn: “Trước khi muốn di dời dân, cần cho người dân thời gian 1- 2 tháng để ổn định, nhận đất, xây dựng lên nhà phần thô để chuyển đồ đạc trong nhà ra đó được”.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng từ tháng 1/2023, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 2 năm thi công, dự án này đạt hơn 95% khối lượng. Tuy nhiên, tại khu vực đường dẫn phía Bắc, mặt bằng vẫn chưa được bàn giao, trở thành điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.

Phần thi công cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thành, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện

Chính quyền thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây, và nay là phường Đồng Hới đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn vướng mắc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Địa phương cũng giải thích rõ các chính sách liên quan.

Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thông tin, hiện nay một số chính sách liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân có thay đổi so với trước đây. Địa phương đang khẩn trương thực hiện các quy định hiện hành đảm bảo quyền lợi cho người dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án.

Còn 17 hộ dân ở phía Bắc cầu Nhật Lệ 3 chưa chấp thuận phương án

Theo ông Hoàng Ngọc Đan, trong trường hợp hoàn tất đầy đủ thủ tục theo quy định mà các hộ dân vẫn không chấp hành, sau 60 ngày kể từ khi phương án bồi thường được phê duyệt, chính quyền sẽ thực hiện các bước cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, bảo đảm tiến độ thi công.

“Các văn bản bây giờ có thay đổi nên địa phương phải làm lại theo bảng giá mới, quy định đền bù mới. Trước đây áp dụng theo chính sách của tỉnh Quảng Bình, khi sáp nhập vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thì có thay đổi theo chính sách của tỉnh Quảng Trị mới. Trước đó các chính sách, chế độ của người dân đã có cả rồi nhưng bây giờ chế độ chính sách có thay đổi nên phải thay đổi cho người dân” - ông Đan nhấn mạnh.

Cầu chính có kết cấu dạng vòm

Dự án cầu Nhật Lệ 3 là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, kết nối 2 bờ sông Nhật Lệ và mở ra không gian phát triển mới cho đô thị du lịch biển. Dự án còn góp phần hoàn thiện hệ thống đường ngang liên kết giữa đường ven biển với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

Theo thiết kế, tuyến đường 2 đầu cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, bề rộng nền đường từ 23,5m đến 54,5m với quy mô 4 làn xe. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm, bảo đảm khả năng chịu tải và khai thác lâu dài. Cầu được thiết kế, xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, cầu chính có kết cấu dạng vòm, tạo hình mềm mại, kết hợp hệ thống đèn led chiếu sáng hiện đại vào ban đêm.

Cầu Nhật Lệ 3 đã xây xong nhưng đường lên cầu vẫn nghẽn

Ông Nguyễn Việt Vương, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu cho biết, hiện vẫn còn 17 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến nhà thầu chưa thể tổ chức thi công phần đường dẫn lên cầu.

Ông Nguyễn Việt Vương thông tin thêm: Cầu thi công đã cơ bản hoàn thiện nhưng chưa thể thông xe khi tuyến đường dẫn lên cầu ở khu vực chân cầu thuộc địa phận xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới), vẫn chưa thể triển khai. do vướng mặt bằng.

Theo ông Vương: “Cuối năm vừa rồi đã công khai giá đền bù nhưng dân chưa đồng thuận. Trong thời gian vận động người dân thì chính sách lại thay đổi, đầu năm nay có bảng giá đất mới thì địa phương phải áp dụng lại cho nên công tác giải phóng mặt bằng rất vướng. Quan trọng vẫn phụ thuộc vào khâu định giá đất, phường Đồng Hới sẽ định giá xong trong tháng này, công khai trong tháng 4/2026, phấn đấu chậm nhất đến tháng 6 bồi thường được thì sẽ đảm bảo được tiến độ dự án. Việc này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, vừa kết hợp vận động vừa có giá cả sát đúng thị trường để tạo được sự đồng thuận".