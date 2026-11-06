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Chăn nuôi bền vững cần tính đến chịu tải của môi trường

Thứ Sáu, 20:21, 06/11/2026
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VOV.VN - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn nhiều dư địa phát triển ngành chăn nuôi, nhưng cần kiểm soát mật độ đàn vật nuôi, gắn chăn nuôi với công nghiệp chế biến và các ngành sản xuất khác. Trong đó, quy hoạch vùng chăn nuôi phải tính khả năng chịu tải của môi trường.


Ngày 6/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Tại diễn đàn, nhiều khó khăn về xử lý chất thải, kiểm soát dịch bệnh, tiếp cận vốn và thực hiện chính sách hỗ trợ được các địa phương, doanh nghiệp chỉ ra, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ để ngành chăn nuôi phát triển hiệu quả, bền vững.

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Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y lưu ý các địa phương quy hoạch vùng chăn nuôi phải tính khả năng chịu tải của môi trường

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là một trong những vùng chăn nuôi trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 30% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tại khu vực. Tuy nhiên, quá trình mở rộng sản xuất cũng đặt ra áp lực ngày càng lớn về nguồn chi phí đầu tư, kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh. 

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Mđroh, tỉnh Đắk Lắk nêu thực tế: “Đã có quy định hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện ra khỏi khu dân cư. Nhưng chưa thực hiện được nhiều. Mức kinh phí hỗ trợ chưa đảm bảo đầu tư, tái đầu tư. Do đó, đề xuất tỉnh, các bộ ban ngành tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ di dời ra khu chăn nuôi tập trung để giúp người dân tiếp tục tái đầu tư chăn nuôi". 

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Nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn về nguồn chi phí đầu tư, kiểm soát chất thải, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh

Không chỉ các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn cũng gặp những vướng mắc khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, nguy cơ dịch bệnh, áp lực xử lý chất thải và phát thải ngày càng tăng. Khó khăn khác là khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Ông Võ Tiến Nam, Phó Giám đốc ngân hàng Agribank Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, tổng dư nợ của đơn vị trong lĩnh vực trồng trọt kết hợp chăn nuôi khoảng 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở chăn nuôi vẫn khó tiếp cận vốn do thiếu hồ sơ pháp lý về tài sản trên đất, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sản xuất.

Ông Võ Tiến Nam đề xuất: “Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm ban hành tiêu chí, quy trình xác nhận đơn giản, dễ áp dụng đối với các mô hình chăn nuôi kinh tế tuần hoàn, an toàn sinh học ở quy mô trang trại, gia trại. UBND các cấp cần đẩy nhanh quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng điện, giao thông và xử lý môi trường. Doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi cần tăng cường liên kết, chuẩn hóa quy trình thú y và xử lý môi trường”.

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Chăn nuôi vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đóng góp khoảng 30% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tại khu vực

Trước những khó khăn trên, ngành chăn nuôi cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy hoạch, công nghệ, vốn và tổ chức sản xuất. Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn nhiều dư địa phát triển, nhưng cần kiểm soát mật độ đàn vật nuôi, gắn chăn nuôi với công nghiệp chế biến và các ngành sản xuất khác.

Trong đó, quy hoạch vùng chăn nuôi phải tính khả năng chịu tải của môi trường. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch, quy hoạch vùng chăn nuôi theo hướng tích hợp từ đầu vào, sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại, giết mổ đến khả năng chịu tải môi trường của các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chất thải chăn nuôi cần được xử lý, tái sử dụng để cải tạo đất tại địa phương.

Các ý kiến tại diễn đàn cho thấy, phát triển chăn nuôi bền vững không chỉ là mở rộng quy mô hay đầu tư công nghệ mà cần có quy hoạch phù hợp, chính sách hỗ trợ khả thi, nguồn vốn thuận lợi và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người chăn nuôi. Khi những vướng mắc từ thực tiễn được tháo gỡ, chăn nuôi khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mới có thể phát huy lợi thế, nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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