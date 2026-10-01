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Đắk Lắk siết chặt quản lý môi trường tại các dự án chăn nuôi

Thứ Năm, 20:25, 01/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát toàn diện các dự án chăn nuôi, kiểm soát chặt môi trường, nguồn nước và việc sử dụng đất. Địa phương xác định phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao phải gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm phát triển bền vững.

Tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 66 dự án chăn nuôi. Trong đó, 30 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu tập trung vào chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò và gia cầm.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi phải đi đôi với trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường.

Đắk Lắk định hướng chuyển dịch chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang trang trại tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm an toàn sinh học. Mục tiêu đến năm 2030, ngành chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng trên 6% mỗi năm, chiếm hơn 21% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Cùng với thu hút các doanh nghiệp có năng lực tài chính và kinh nghiệm, Đắk Lắk hướng đến phát triển chuỗi sản xuất khép kín, từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến sâu và sản xuất phân bón hữu cơ. Việc liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi cũng được đặt ra nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng thu nhập cho người dân.

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Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk báo cáo thực trạng các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Đức, Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk nêu thực trạng, quá trình phát triển chăn nuôi tại địa phương đang đối mặt với những vấn đề cấp thiết về kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo vệ nguồn nước.

“Hầu hết các dự án chăn nuôi quy mô lớn khi đi vào hoạt động đã chú trọng đầu tư hạ tầng đồng bộ, bảo đảm khoảng cách an toàn và chưa phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tuy nhiên, tại những khu vực tập trung nhiều trang trại, nhất là các cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình, tình trạng ô nhiễm môi trường, mùi hôi vẫn chưa được xử lý triệt để, dẫn đến phản ánh, kiến nghị của người dân. Nhất là các trang trại ở khu vực phía Đông của tỉnh”.

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Tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 66 dự án chăn nuôi.

Trước thực tế đáng lo về tình trạng ô nhiễm, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện tình hình triển khai, hoạt động của từng dự án chăn nuôi; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý phù hợp. Công tác quản lý phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, vi phạm trong quá trình triển khai và vận hành dự án. Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, thu hút đầu tư phát triển chăn nuôi phải đi đôi với trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường. Đặc biệt là không chuyển đổi đất rừng sang chăn nuôi.

“Phải đảm bảo được ba yếu tố: về an ninh, về nguồn nước, về môi trường. Quan trọng nhất các dự án là phải đóng góp được vào cho ngân sách của tỉnh. Theo hướng khuyến khích dự án chăn nuôi có chế biến sâu, rồi các dự án có phương án để liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người chăn nuôi. Hình thành các dự án mà có giá trị liên kết chuỗi để có giá trị gia tăng cho tỉnh. Cần chứng minh được đóng góp của dự án đó đối với việc phát triển của địa phương”, ông Đỗ Hữu Huy cho biết.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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