English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chỉ định chủ đầu tư dự án Felicity ở Đồng Nai chưa đúng quy định

Thứ Năm, 08:00, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thanh tra TP Đồng Nai xác định việc chỉ định Công ty Blue Diamond làm nhà đầu tư dự án Khu dân cư phức hợp Felicity chưa đúng quy định. Doanh nghiệp chưa ký quỹ 12 tỷ đồng, dự án chưa được giao đất và chậm tiến độ nhiều năm.

Dự án Khu dân cư phức hợp Felicity tại khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, do Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai làm chủ đầu tư, có diện tích theo quyết định chủ trương đầu tư khoảng 3,684ha, tổng vốn 450 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 1.200 người. Theo tiến độ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 29/11/2018, dự án phải hoàn thành thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trong giai đoạn 2018-2020; thi công từ năm 2020-2025 và đưa vào khai thác trong năm 2026. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy dự án chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa triển khai xây dựng.

Chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu

Tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, khu đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng và có một phần đất giao thông, thủy lợi. Công tác thu hồi đất, bồi thường chưa được thực hiện; Công ty Blue Diamond chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp.

chi dinh chu dau tu du an felicity o Dong nai chua dung quy dinh hinh anh 1
Phối cảnh phương án thiết kế dự án Felicity Biên Hòa được đơn vị tư vấn giới thiệu. Ảnh: NDA Group

Theo Thanh tra TP Đồng Nai, dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư nhà ở thương mại. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ định Công ty Blue Diamond làm nhà đầu tư là chưa đúng Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

UBND TP Biên Hòa cũ bị xác định báo cáo chưa chính xác về nguồn gốc đất và việc Công ty Blue Diamond đã được chấp thuận làm chủ đầu tư từ năm 2017; không nêu rõ khu đất chưa được thu hồi, giải phóng mặt bằng và yêu cầu phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu lựa chọn chủ đầu tư. Đáng chú ý, thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh. Dự án chỉ được bổ sung vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở từ năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường bị xác định áp dụng chưa đúng quy định khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với khu đất chưa được thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở Kế hoạch và Đầu tư còn sử dụng biểu mẫu quyết định chủ trương đầu tư chưa phù hợp nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chủ đầu tư chưa ký quỹ 12 tỷ đồng

Theo quyết định chủ trương đầu tư, Công ty Blue Diamond phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trước ngày 31/12/2020. Số tiền ký quỹ được xác định là 12 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này. Kết luận thanh tra cho rằng việc chậm ký quỹ có một phần nguyên nhân khách quan từ dịch Covid-19 và quá trình cơ quan chức năng rà soát những tồn tại tương tự đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Thanh tra cũng ghi nhận doanh nghiệp báo cáo chưa thực hiện chuyển nhượng, góp vốn hoặc nhận đặt cọc tại dự án. Diện tích thực tế của dự án được xác định khoảng 3,692ha, tăng 86,2m² so với quyết định chủ trương đầu tư do chồng ghép bản đồ địa chính. Dự án có 21 hộ thuộc diện giải tỏa. Công ty Blue Diamond đã chuyển hơn 113,89 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa để bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, hơn 76,19 tỷ đồng đã được chi trả cho 11 hộ và phục vụ công tác bồi thường; hơn 37,7 tỷ đồng còn được giữ trong tài khoản do 4 hộ chưa nhận tiền.

Thanh tra xác định UBND TP Biên Hòa chưa thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 trường hợp theo quy định. Phương án bồi thường đối với hơn 4.395m² đất của 6 hộ liên quan Hợp tác xã Gò Me cũng chưa được phê duyệt. Dù hơn 23.194m² đã được xác nhận hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vẫn chưa được giao đất. Qua kiểm tra tháng 7/2026, khu đất còn hai sân bóng đá và nhà tạm; dự án chưa có hoạt động xây dựng. Một công trình vi phạm đã có quyết định khắc phục hậu quả từ tháng 10/2014 nhưng chưa bị cưỡng chế và vẫn tồn tại. Trách nhiệm thuộc UBND TP Biên Hòa, UBND phường Thống Nhất cũ cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo, phòng ban và cá nhân liên quan thuộc UBND TP Biên Hòa cũ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các thời kỳ xảy ra thiếu sót. Sở Tài chính được giao rà soát điều kiện tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án; tham mưu xử lý Quyết định số 4238/QĐ-UBND và báo cáo UBND TP Đồng Nai xem xét.

UBND phường Trấn Biên phải quản lý hiện trạng khu đất, không để phát sinh lấn chiếm, xây dựng, chuyển nhượng trái phép; đồng thời khẩn trương thi hành quyết định khắc phục công trình vi phạm tồn tại từ năm 2014. Công ty Blue Diamond phải chấp hành các quyết định xử lý, phối hợp rà soát và chỉ được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng chính sách tháo gỡ cho dự án.

Kết luận nêu rõ, nếu phát hiện thêm vi phạm trong quá trình rà soát, các đơn vị phải chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

dn-ngap-5-.jpg

Đồng Nai rà soát nguyên nhân gây ngập khu vực sông Buông

VOV.VN - Liên quan đến nước sông Buông dâng gây ngập nhiều khu vực, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cho biết, dòng chảy sông Buông quanh co uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 phục vụ công tác thi công bị co hẹp, gây cản trở dòng cha chảy.

Nguyễn Tùng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồng Nai rà soát nguyên nhân gây ngập khu vực sông Buông
Đồng Nai rà soát nguyên nhân gây ngập khu vực sông Buông

VOV.VN - Liên quan đến nước sông Buông dâng gây ngập nhiều khu vực, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cho biết, dòng chảy sông Buông quanh co uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 phục vụ công tác thi công bị co hẹp, gây cản trở dòng cha chảy.

Đồng Nai rà soát nguyên nhân gây ngập khu vực sông Buông

Đồng Nai rà soát nguyên nhân gây ngập khu vực sông Buông

VOV.VN - Liên quan đến nước sông Buông dâng gây ngập nhiều khu vực, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cho biết, dòng chảy sông Buông quanh co uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 phục vụ công tác thi công bị co hẹp, gây cản trở dòng cha chảy.

Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã ở Đồng Nai
Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã ở Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 15/9, lãnh đạo UBND xã Thọ Sơn, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho biết, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân tại điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã Thọ Sơn - Đak Nhau.

Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã ở Đồng Nai

Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã ở Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 15/9, lãnh đạo UBND xã Thọ Sơn, TP. Đồng Nai (trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho biết, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân tại điểm sạt lở trên tuyến đường liên xã Thọ Sơn - Đak Nhau.

Đưa hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng đi giám định ADN
Đưa hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng đi giám định ADN

VOV.VN - Sáng 11/9, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân, UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Đưa hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng đi giám định ADN

Đưa hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng đi giám định ADN

VOV.VN - Sáng 11/9, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không – Không quân, UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp