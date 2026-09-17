Chỉ định chủ đầu tư dự án Felicity ở Đồng Nai chưa đúng quy định

Dự án Khu dân cư phức hợp Felicity tại khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, do Công ty TNHH Thương mại Blue Diamond Đồng Nai làm chủ đầu tư, có diện tích theo quyết định chủ trương đầu tư khoảng 3,684ha, tổng vốn 450 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 1.200 người. Theo tiến độ được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 29/11/2018, dự án phải hoàn thành thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trong giai đoạn 2018-2020; thi công từ năm 2020-2025 và đưa vào khai thác trong năm 2026. Tuy nhiên, kết luận thanh tra cho thấy dự án chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa triển khai xây dựng.

Chỉ định nhà đầu tư không qua đấu thầu

Tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư, khu đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng và có một phần đất giao thông, thủy lợi. Công tác thu hồi đất, bồi thường chưa được thực hiện; Công ty Blue Diamond chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp.

Phối cảnh phương án thiết kế dự án Felicity Biên Hòa được đơn vị tư vấn giới thiệu. Ảnh: NDA Group

Theo Thanh tra TP Đồng Nai, dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư nhà ở thương mại. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ định Công ty Blue Diamond làm nhà đầu tư là chưa đúng Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

UBND TP Biên Hòa cũ bị xác định báo cáo chưa chính xác về nguồn gốc đất và việc Công ty Blue Diamond đã được chấp thuận làm chủ đầu tư từ năm 2017; không nêu rõ khu đất chưa được thu hồi, giải phóng mặt bằng và yêu cầu phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Sở Xây dựng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham mưu lựa chọn chủ đầu tư. Đáng chú ý, thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa có trong Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh. Dự án chỉ được bổ sung vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở từ năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường bị xác định áp dụng chưa đúng quy định khi thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với khu đất chưa được thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở Kế hoạch và Đầu tư còn sử dụng biểu mẫu quyết định chủ trương đầu tư chưa phù hợp nhưng không kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chủ đầu tư chưa ký quỹ 12 tỷ đồng

Theo quyết định chủ trương đầu tư, Công ty Blue Diamond phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án trước ngày 31/12/2020. Số tiền ký quỹ được xác định là 12 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ này. Kết luận thanh tra cho rằng việc chậm ký quỹ có một phần nguyên nhân khách quan từ dịch Covid-19 và quá trình cơ quan chức năng rà soát những tồn tại tương tự đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Thanh tra cũng ghi nhận doanh nghiệp báo cáo chưa thực hiện chuyển nhượng, góp vốn hoặc nhận đặt cọc tại dự án. Diện tích thực tế của dự án được xác định khoảng 3,692ha, tăng 86,2m² so với quyết định chủ trương đầu tư do chồng ghép bản đồ địa chính. Dự án có 21 hộ thuộc diện giải tỏa. Công ty Blue Diamond đã chuyển hơn 113,89 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa để bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, hơn 76,19 tỷ đồng đã được chi trả cho 11 hộ và phục vụ công tác bồi thường; hơn 37,7 tỷ đồng còn được giữ trong tài khoản do 4 hộ chưa nhận tiền.

Thanh tra xác định UBND TP Biên Hòa chưa thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 trường hợp theo quy định. Phương án bồi thường đối với hơn 4.395m² đất của 6 hộ liên quan Hợp tác xã Gò Me cũng chưa được phê duyệt. Dù hơn 23.194m² đã được xác nhận hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư vẫn chưa được giao đất. Qua kiểm tra tháng 7/2026, khu đất còn hai sân bóng đá và nhà tạm; dự án chưa có hoạt động xây dựng. Một công trình vi phạm đã có quyết định khắc phục hậu quả từ tháng 10/2014 nhưng chưa bị cưỡng chế và vẫn tồn tại. Trách nhiệm thuộc UBND TP Biên Hòa, UBND phường Thống Nhất cũ cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo, phòng ban và cá nhân liên quan thuộc UBND TP Biên Hòa cũ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tại các thời kỳ xảy ra thiếu sót. Sở Tài chính được giao rà soát điều kiện tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án; tham mưu xử lý Quyết định số 4238/QĐ-UBND và báo cáo UBND TP Đồng Nai xem xét.

UBND phường Trấn Biên phải quản lý hiện trạng khu đất, không để phát sinh lấn chiếm, xây dựng, chuyển nhượng trái phép; đồng thời khẩn trương thi hành quyết định khắc phục công trình vi phạm tồn tại từ năm 2014. Công ty Blue Diamond phải chấp hành các quyết định xử lý, phối hợp rà soát và chỉ được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng chính sách tháo gỡ cho dự án.

Kết luận nêu rõ, nếu phát hiện thêm vi phạm trong quá trình rà soát, các đơn vị phải chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.