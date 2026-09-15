Đồng Nai rà soát nguyên nhân gây ngập khu vực sông Buông

Nguyên nhân dẫn đến nước ngập

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai do ông Võ Văn Dinh, Phó Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với UBND phường Phước Tân và trưởng các ấp đi kiểm tra hiện trường khu vực ngập lụt.

Theo nhận định ban đầu của các địa phương, lượng mưa ở khu vực thượng nguồn và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời gây ngập lụt (vào các ngày 9,10, 11/9).

UBND TP.Đồng Nai yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra

Đồng thời nơi đây có địa hình thấp trũng, đường dọc ven bờ sông Buông có cao độ thấp, khi mực nước sông dâng lên, tràn vào khu dân cư.

Ngoài ra, vị trí cống thoát nước qua đường cao tốc tại lý trình K1-950 đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông.

Tiến hành khơi thông dòng chảy

Thời điểm kiểm tra, tại khu phố Hương Phước còn 10 hộ bị ngập, diện tích khoảng 6 ha, mức ngập trung bình khoảng 40cm; chính quyền địa phương đang rà soát, thống kê thiệt hại, thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn để ổn định cuộc sống, đồng thời kiểm tra xử lý vị trí còn ngập cục bộ.

Khắc phục để an dân

Theo các địa phương bị ảnh hưởng, đối với khu vực thấp trũng tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cần tiến hành khơi thông mương thoát nước chảy ra sông để tăng khả năng tiêu thoát nước tại khu vực. Mặc khác, điều chỉnh hướng tuyến dòng chảy từ suối qua cống thoát chảy qua cao tốc để thuận dòng chảy, tránh gấp khúc, tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

Các đơn vị thi công đường cao tốc tiến hành tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, nạo vét đất đá lòng sông Buông tại vị trí thượng và hạ lưu của cầu sắt, tạo thông thoáng dòng chảy.

Theo dõi, đánh giá tình thời tiết, mưa lũ để hạn chế ngập cục bộ

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát khu vực còn ngập nước, kiểm tra hướng tuyến, bố trí thiết bị, máy móc khơi thông dòng chảy mương tiêu để tăng khả năng thoát nước ra sông Buông, giảm thấp nhất tình trạng ngập cục bộ.

Quan trọng hơn là theo dõi tình hình thời tiết, mực nước sông Buông, tuyên truyền, thông báo rộng rãi qua loa, đài phát thanh phường về tình hình mưa lũ trên địa bàn, để người dân khu vực ven sông chủ động phòng tránh thiệt hại do ngập lụt, sạt lở đất gây ra.

Khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố về việc ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ và điều tiết xả tràn của các hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn, nhằm chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Hỗ trợ dân dọn dẹp nhà cửa sau ngập nặng

Khi có thiên tai xảy ra, các địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện kiểm tra, di dời, sơ tán người, tài sản của các hộ ven sông Buông ra khỏi vùng trũng, thấp có khả năng ngập sâu; đồng thời kiểm tra, thống kê, xác minh, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định; hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, chỗ ở để ổn định đời sống cho các hộ khi phải di dời, bị mất nhà do sạt lở, lũ quét, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở.

Về lâu dài, để khắc phục tình trạng ngập lụt kéo dài, đề nghị UBND phường Phước Tân chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá tổng thể khu vực ngập lụt trên địa bàn, báo cáo hiện trạng và đề xuất cụ thể giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt, gửi về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND thành phố Đồng Nai chỉ đạo xử lý kịp thời.