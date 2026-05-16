Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Lạng Sơn trong nhóm khá của toàn quốc

Thứ Bảy, 17:00, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 'Khá' toàn quốc.

Việc tiếp tục duy trì vị trí trên trung vị quốc gia và khu vực cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Lạng Sơn đang được cải thiện theo hướng tích cực, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, logistics, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn mới

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025. Đây là năm đầu tiên PCI được triển khai theo mô hình mới “PCI 2.0”, đánh giá toàn diện chất lượng điều hành và hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới với 34 tỉnh, thành phố.

chi so nang luc canh tranh cap tinh pci lang son trong nhom kha cua toan quoc hinh anh 1
Tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 'Khá' toàn quốc về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025

Theo kết quả công bố, không có địa phương nào đạt nhóm “Rất tốt”. Cả nước có 5 địa phương thuộc nhóm “Tốt”, 13 địa phương nhóm “Khá”, 10 địa phương nhóm “Trung bình”, 5 địa phương nhóm “Tương đối thấp” và 1 địa phương nhóm “Thấp”. Tỉnh Lạng Sơn được xếp vào nhóm “Khá”, cùng nhiều trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Ninh Bình và Huế.

Theo báo cáo PCI 2025, điểm số của Lạng Sơn cao hơn 1,04 điểm so với trung bình cả nước và cao hơn 1,09 điểm so với trung bình vùng Trung du, miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh ghi nhận kết quả tích cực như GRDP năm 2025 tăng 8,06%; tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh trong 2 năm tới đạt 38,98%; tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2025 ước đạt 56,90%.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: PCI Lạng Sơn 2025 hỉ tiêu kinh tế thu hút đầu tư
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số: Cầu nối vững bền ở biên giới Lạng Sơn
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số: Cầu nối vững bền ở biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Tại khu vực biên giới Lạng Sơn, nơi đông đồng bào Tày, Nùng, Dao sinh sống, rào cản ngôn ngữ khiến việc tiếp cận thông tin, pháp luật còn hạn chế. Việc cán bộ biên phòng học và sử dụng tiếng dân tộc đã trở thành “chìa khóa” giúp tuyên truyền hiệu quả, gắn kết quân – dân, giữ vững an ninh biên giới.

