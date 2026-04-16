Ngôn ngữ dân tộc thiểu số: Cầu nối vững bền ở biên giới Lạng Sơn

Thứ Năm, 06:00, 16/04/2026
VOV.VN - Tại khu vực biên giới Lạng Sơn, nơi đông đồng bào Tày, Nùng, Dao sinh sống, rào cản ngôn ngữ khiến việc tiếp cận thông tin, pháp luật còn hạn chế. Việc cán bộ biên phòng học và sử dụng tiếng dân tộc đã trở thành “chìa khóa” giúp tuyên truyền hiệu quả, gắn kết quân – dân, giữ vững an ninh biên giới.

Khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 xã với 285 thôn, trong đó có 72 thôn giáp biên. Đây là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao sinh sống. Trong điều kiện nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế sử dụng tiếng phổ thông, việc tiếp cận thông tin, nhất là pháp luật, vẫn gặp không ít khó khăn. 

ngon ngu dan toc thieu so cau noi vung ben o bien gioi lang son hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng đã chủ động học tập, sử dụng tiếng dân tộc trong quá trình công tác, qua đó giúp các buổi tuyên truyền pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp thu hơn

Từ thực tế đó, việc sử dụng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành một chìa khóa quan trọng, giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Lạng Sơn, việc học và sử dụng tiếng dân tộc đã trở thành yêu cầu thường xuyên đối với cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, các buổi tuyên truyền không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Những cuộc trao đổi bằng chính ngôn ngữ của đồng bào không chỉ giúp thông tin được truyền tải trọn vẹn hơn, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, tạo sự tin tưởng và đồng thuận ngay từ cơ sở. 

ngon ngu dan toc thieu so cau noi vung ben o bien gioi lang son hinh anh 2
Tại hội thi, các đội mang đến nhiều tiểu phẩm, hình thức sân khấu hóa sinh động. Đặc biệt, một số đội có sự tham gia của cộng tác viên và các đơn vị kết nghĩa, góp phần làm phong phú nội dung, tăng sức hấp dẫn

Tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn nơi có hơn 230 hộ dân với gần 1000 nhân khẩu, hiệu quả của việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thể hiện rõ nét. Nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, tình trạng vi phạm giảm. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma duy trì thường xuyên việc đi từng ngõ gõ từng nhà, trực tiếp tuyên truyền các quy định về xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biên giới. 

Ông Vi Văn Như, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn cho biết: “Việc tuyên truyền bằng chính ngôn ngữ của đồng bào giúp người dân hiểu rõ pháp luật, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen sống, làm việc theo pháp luật. Cán bộ bộ đội biên phòng xuống bản nói được tiếng Tày, hòa đồng với người dân nên bà con rất quý mến. Người già thì coi bộ đội biên phòng như con cháu trong nhà, thanh niên, trẻ em thì coi như anh em, bạn bè cùng trang lứa.”

ngon ngu dan toc thieu so cau noi vung ben o bien gioi lang son hinh anh 3
Hội thi Tiếng dân tộc Tày trong Bộ đội Biên phòng năm 2026 với sự tham gia của 40 thí sinh đến từ Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Tĩnh, là dịp các CBCS được đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tiếng Tày có thêm nhiều cọ xát, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng

Không chỉ dừng lại ở việc hiểu đúng, điều quan trọng hơn là người dân đã làm theo, chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới. Mỗi năm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tổ chức từ 60 đến 70 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút khoảng 3000 lượt người tham gia. Cùng với đó, thông qua các Tổ Thông tin, Truyền thông, nội dung tuyên truyền được lồng ghép bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc qua hệ thống loa phát thanh. 

Thượng tá Trần Trọng Tới, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma nói: “Về nội dung thực hiện 3 bám 4 cùng, trong đó có nội dung cùng nói tiếng dân tộc. Qua đó từng CBCS trong đơn vị đều đã hiểu và có trách nhiệm hơn trong việc tự học để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, qua đó trực tiếp tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động để người dân cùng với BĐBP tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.”

ngon ngu dan toc thieu so cau noi vung ben o bien gioi lang son hinh anh 4
Hiện khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đang duy trì hiệu quả 21 Tổ Thông tin Truyền thông đồn, xã. Từ năm 2025 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tổ chức tuyên truyền tập trung được trên 600 buổi với hơn 55.000 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ hàng chục nghìn lượt nhỏ lẻ…

Mới đây, Hội thi tiếng dân tộc Tày trong Bộ đội Biên phòng năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của nhiều đơn vị. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện kỹ năng, nâng cao chất lượng công tác.

Đại tá Lều Minh Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Học tiếng dân tộc thiểu số nói chung và tiếng dân tộc Tày nói riêng là chủ trương, là chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Tư lệnh BĐBP. Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường chỉ đạo để cán bộ, chiến sĩ có thể nghe, hiểu và sử dụng tốt tiếng dân tộc, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.”

Thực tiễn đã khẳng định, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là cầu nối bền chặt giữa quân và dân nơi biên giới. Việc đẩy mạnh học và sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: biên giới Lạng Sơn bộ đội biên phòng tiếng dân tộc đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền pháp luật an ninh biên giới chủ quyền quốc gia vùng sâu vùng xa tiếng Tày Nùng Dao gắn kết quân dân
Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số
Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh việc học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và bán trú, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi và đang rà soát để xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh.

Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Khánh Hòa rà soát chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN - Sau khi VOV phản ánh việc học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa và bán trú, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã có phản hồi và đang rà soát để xây dựng chính sách thống nhất trên toàn tỉnh.

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên
Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư vừa được lực lượng kiểm lâm và các nhà hảo tâm trao tặng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại Thái Nguyên, góp phần tạo sinh kế và phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

Hỗ trợ trồng rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Thái Nguyên

VOV.VN - Gần 55.000 cây giống cùng kinh phí, vật tư vừa được lực lượng kiểm lâm và các nhà hảo tâm trao tặng cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại Thái Nguyên, góp phần tạo sinh kế và phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM
Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM

VOV.VN - Trong không gian phát triển mới của TP.HCM, cộng đồng hơn 30 dân tộc thiểu số tiếp tục góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa của đô thị lớn nhất cả nước. Buổi họp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để thành phố tri ân và gắn kết cộng đồng.

Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM

Đồng bào dân tộc thiểu số kỳ vọng vào chặng phát triển mới của TP.HCM

VOV.VN - Trong không gian phát triển mới của TP.HCM, cộng đồng hơn 30 dân tộc thiểu số tiếp tục góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa của đô thị lớn nhất cả nước. Buổi họp mặt đầu Xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để thành phố tri ân và gắn kết cộng đồng.

