中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảo đảm nguồn thu thuế xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn

Thứ Hai, 18:31, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với vị thế là “cửa ngõ” giao thương chiến lược của cả nước, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, công tác phân tích, dự báo nguồn thu được lực lượng hải quan xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ nghiệp vụ thường xuyên rà soát danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực, theo dõi biến động chính sách thuế để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp. Việc nắm chắc tình hình doanh nghiệp, mặt hàng và tuyến vận chuyển đã giúp cơ quan hải quan chủ động hơn trong khai thác nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.330 tỷ đồng, đạt 69% chỉ tiêu được giao.

Theo ông Ngô Văn Dũng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, những mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc hiện chiếm trên 80% tổng số thu toàn đơn vị. Thường xuyên tổ chức, xây dựng các chương trình gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, gặp gỡ làm việc với các doanh nghiệp có kim ngạch, số thu lớn để thu hút doanh nghiệp. Nhờ đó số lượng doanh nghiệp mở tờ khai tại đơn vị là hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 300 doanh nghiệp mới, các mặt hàng có kim ngạch số thuế cao như ô tô nguyên chiếc, linh kiện, máy móc thiết bị tiêu dùng đều tăng nhanh và ổn định.

“Để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong làm thủ tục hải quan XNK, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thông quan. Làm tốt công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT, ứng dụng AI, khai thác tối đa các phần mềm hỗ trợ để rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính minh bạch."- ông Ngô Văn Dũng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết.

bao dam nguon thu thue xuat nhap khau qua lang son hinh anh 1
Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 4/2026, đơn vị đã thu ngân sách trên 7.300 tỷ đồng, đạt gần 60% chỉ tiêu Trung ương giao; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt hơn 29,5 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ

Hoạt động thông quan tại Lạng Sơn tiếp tục gia tăng khi trong quý I năm 2026, tổng số doanh nghiệp mở tờ khai đạt hơn 3.200 doanh nghiệp, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có gần 1.200 doanh nghiệp mới. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác thu hút, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng trong năm 2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang tập trung khai thác sâu vào các nhóm hàng có số thu lớn, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu, chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ giải quyết vướng mắc phát sinh, thành lập nhóm zalo cộng đồng chung với các doanh nghiệp có kim ngạch lớn thường xuyên hoạt động qua địa bàn để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tuyên truyền phổ biến các quy định mới cho doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi hướng dẫn doanh nghiệp qua các kênh trực tuyến để đảm bảo các thông tin minh bạch, kịp thời và chính xác.”

bao dam nguon thu thue xuat nhap khau qua lang son hinh anh 2
Các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh hay Chi Ma không chỉ là điểm thông quan hàng hóa, mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cửa khẩu, tăng thu ngân sách và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2026

Nhờ những giải pháp đồng bộ, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn luôn nhận được sự hướng dẫn kịp thời đối với các lô hàng phát sinh vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Qua đó, thời gian thông quan được rút ngắn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần giải phóng nhanh lượng xe tồn tại cửa khẩu.

Một số doanh nghiệp, tài xế có ý kiến:

“Doanh nghiệp chúng tôi chuyên thực hiện các thủ tục để xuất khẩu mặt hàng nông sản quả tươi là mít, sầu riêng. Hải quan rất tạo điều kiện cho chúng tôi. Vì là quả tươi nên chúng tôi luôn mong muốn được thông quan nhanh chóng, xuất khẩu ngay trong ngày, bởi thông quan ngay thì sẽ giảm thiểu nhiều chi phí cho doanh nghiệp”.

“Tôi chở sầu riêng từ Lào về đến cửa khẩu Hữu Nghị. Khi lên đây thì thủ tục được cán bộ hải quan hướng dẫn tỉ mỉ, từng chi tiết, cái gì không biết thì đều được chỉ dẫn cụ thể, đi vào bến bãi, đóng sổ rồi làm thủ tục đều thuận tiện để xuất sang Trung Quốc.”

 “Hải quan, Biên phòng tại Lạng Sơn đều rất tạo điều kiện cho đội ngũ tài xế, thủ tục nhanh, gọn, nhẹ, nếu cứ ổn định như vậy thì lượng xe xuất sẽ rất nhiều và nhanh.”

bao dam nguon thu thue xuat nhap khau qua lang son hinh anh 3
Từ đầu năm 2026 đến nay, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.330 tỷ đồng, đạt 69% chỉ tiêu được giao, trong đó những mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc hiện chiếm trên 80% tổng số thu toàn đơn vị

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 4/2026, đơn vị đã thu ngân sách trên 7.300 tỷ đồng, đạt gần 60% chỉ tiêu Trung ương giao; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt hơn 29,5 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình thủ tục, nâng cao năng lực thông quan và tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn:

“Đây là trách nhiệm rất lớn. Vì vậy ngay từ đầu năm đơn vị đã tổ chức đánh giá, nhận định để có giải pháp cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là chăm sóc, bảo đảm được sức khỏe cho các doanh nghiệp XNK bằng các giải pháp cụ thể như số hóa quy trình thủ tục, tăng năng năng lực thông quan. Trong quá trình thực hiện tham mưu gặp mặt các doanh nghiệp để lắng nghe vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo tháo gỡ… Từ đó góp phần thu hút các doanh nghiệp về làm thủ tục, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.”- Ông Nguyễn Hữu Vượng cho biết thêm.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước chuyển mình trở thành trung tâm logistics và thương mại biên giới hiện đại. Từ những chỉ đạo quyết liệt đến các giải pháp cụ thể tại cửa khẩu, Hữu Nghị, Tân Thanh hay Chi Ma không chỉ là điểm thông quan hàng hóa, mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cửa khẩu, tăng thu ngân sách và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2026.

3_20260415093606.jpg

Ngôn ngữ dân tộc thiểu số: Cầu nối vững bền ở biên giới Lạng Sơn

VOV.VN - Tại khu vực biên giới Lạng Sơn, nơi đông đồng bào Tày, Nùng, Dao sinh sống, rào cản ngôn ngữ khiến việc tiếp cận thông tin, pháp luật còn hạn chế. Việc cán bộ biên phòng học và sử dụng tiếng dân tộc đã trở thành “chìa khóa” giúp tuyên truyền hiệu quả, gắn kết quân – dân, giữ vững an ninh biên giới.

Duy Thái/VOV- Đông Bắc
Tag: Lạng Sơn Cửa khẩu doanh nghiệp hải quan xuất nhập khẩu tăng trưởng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra 2 dự án cao tốc nghìn tỷ tại Lạng Sơn, Cao Bằng
Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra 2 dự án cao tốc nghìn tỷ tại Lạng Sơn, Cao Bằng

VOV.VN - Kiểm tra hai dự án cao tốc trọng điểm Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh biểu dương tinh thần thi công khẩn trương của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tăng tốc hoàn thành các mốc thông xe quan trọng trong tháng 5 và cuối năm 2026.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra 2 dự án cao tốc nghìn tỷ tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra 2 dự án cao tốc nghìn tỷ tại Lạng Sơn, Cao Bằng

VOV.VN - Kiểm tra hai dự án cao tốc trọng điểm Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh biểu dương tinh thần thi công khẩn trương của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tăng tốc hoàn thành các mốc thông xe quan trọng trong tháng 5 và cuối năm 2026.

Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng
Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đột kích tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi giải trí ở khu vực biên giới, bắt quả tang gần 100 người tham gia, thu giữ lượng tiền và chip quy đổi hơn 300 tỷ đồng, khởi tố 66 đối tượng.

Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

Đột kích sòng bạc trá hình ở biên giới Lạng Sơn, khởi tố 66 đối tượng

VOV.VN - Công an Lạng Sơn đột kích tụ điểm đánh bạc núp bóng khu vui chơi giải trí ở khu vực biên giới, bắt quả tang gần 100 người tham gia, thu giữ lượng tiền và chip quy đổi hơn 300 tỷ đồng, khởi tố 66 đối tượng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp