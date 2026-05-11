Bảo đảm nguồn thu thuế xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn

Tại cửa khẩu Tân Thanh, công tác phân tích, dự báo nguồn thu được lực lượng hải quan xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các tổ nghiệp vụ thường xuyên rà soát danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực, theo dõi biến động chính sách thuế để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp. Việc nắm chắc tình hình doanh nghiệp, mặt hàng và tuyến vận chuyển đã giúp cơ quan hải quan chủ động hơn trong khai thác nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.330 tỷ đồng, đạt 69% chỉ tiêu được giao.

Theo ông Ngô Văn Dũng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, những mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc hiện chiếm trên 80% tổng số thu toàn đơn vị. Thường xuyên tổ chức, xây dựng các chương trình gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, gặp gỡ làm việc với các doanh nghiệp có kim ngạch, số thu lớn để thu hút doanh nghiệp. Nhờ đó số lượng doanh nghiệp mở tờ khai tại đơn vị là hơn 1.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 300 doanh nghiệp mới, các mặt hàng có kim ngạch số thuế cao như ô tô nguyên chiếc, linh kiện, máy móc thiết bị tiêu dùng đều tăng nhanh và ổn định.

“Để giúp doanh nghiệp thuận lợi trong làm thủ tục hải quan XNK, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thông quan. Làm tốt công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT, ứng dụng AI, khai thác tối đa các phần mềm hỗ trợ để rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính minh bạch."- ông Ngô Văn Dũng, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 4/2026, đơn vị đã thu ngân sách trên 7.300 tỷ đồng, đạt gần 60% chỉ tiêu Trung ương giao; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt hơn 29,5 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ

Hoạt động thông quan tại Lạng Sơn tiếp tục gia tăng khi trong quý I năm 2026, tổng số doanh nghiệp mở tờ khai đạt hơn 3.200 doanh nghiệp, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có gần 1.200 doanh nghiệp mới. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác thu hút, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng trong năm 2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đang tập trung khai thác sâu vào các nhóm hàng có số thu lớn, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu, chúng tôi nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ giải quyết vướng mắc phát sinh, thành lập nhóm zalo cộng đồng chung với các doanh nghiệp có kim ngạch lớn thường xuyên hoạt động qua địa bàn để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tuyên truyền phổ biến các quy định mới cho doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường trao đổi hướng dẫn doanh nghiệp qua các kênh trực tuyến để đảm bảo các thông tin minh bạch, kịp thời và chính xác.”

Nhờ những giải pháp đồng bộ, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn luôn nhận được sự hướng dẫn kịp thời đối với các lô hàng phát sinh vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Qua đó, thời gian thông quan được rút ngắn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần giải phóng nhanh lượng xe tồn tại cửa khẩu.

Một số doanh nghiệp, tài xế có ý kiến:

“Doanh nghiệp chúng tôi chuyên thực hiện các thủ tục để xuất khẩu mặt hàng nông sản quả tươi là mít, sầu riêng. Hải quan rất tạo điều kiện cho chúng tôi. Vì là quả tươi nên chúng tôi luôn mong muốn được thông quan nhanh chóng, xuất khẩu ngay trong ngày, bởi thông quan ngay thì sẽ giảm thiểu nhiều chi phí cho doanh nghiệp”.

“Tôi chở sầu riêng từ Lào về đến cửa khẩu Hữu Nghị. Khi lên đây thì thủ tục được cán bộ hải quan hướng dẫn tỉ mỉ, từng chi tiết, cái gì không biết thì đều được chỉ dẫn cụ thể, đi vào bến bãi, đóng sổ rồi làm thủ tục đều thuận tiện để xuất sang Trung Quốc.”

“Hải quan, Biên phòng tại Lạng Sơn đều rất tạo điều kiện cho đội ngũ tài xế, thủ tục nhanh, gọn, nhẹ, nếu cứ ổn định như vậy thì lượng xe xuất sẽ rất nhiều và nhanh.”

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đặt mục tiêu thu 18.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Tính đến cuối tháng 4/2026, đơn vị đã thu ngân sách trên 7.300 tỷ đồng, đạt gần 60% chỉ tiêu Trung ương giao; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình đạt hơn 29,5 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình thủ tục, nâng cao năng lực thông quan và tăng cường gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn:

“Đây là trách nhiệm rất lớn. Vì vậy ngay từ đầu năm đơn vị đã tổ chức đánh giá, nhận định để có giải pháp cụ thể. Mục tiêu của chúng tôi là chăm sóc, bảo đảm được sức khỏe cho các doanh nghiệp XNK bằng các giải pháp cụ thể như số hóa quy trình thủ tục, tăng năng năng lực thông quan. Trong quá trình thực hiện tham mưu gặp mặt các doanh nghiệp để lắng nghe vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo tháo gỡ… Từ đó góp phần thu hút các doanh nghiệp về làm thủ tục, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.”- Ông Nguyễn Hữu Vượng cho biết thêm.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước chuyển mình trở thành trung tâm logistics và thương mại biên giới hiện đại. Từ những chỉ đạo quyết liệt đến các giải pháp cụ thể tại cửa khẩu, Hữu Nghị, Tân Thanh hay Chi Ma không chỉ là điểm thông quan hàng hóa, mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cửa khẩu, tăng thu ngân sách và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2026.