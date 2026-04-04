Chi tiền thưởng cho các hộ bàn giao đất ở thuộc dự án Cảng hàng không Gia Bình

Thứ Bảy, 19:50, 04/04/2026
VOV.VN - UBND xã Gia Bình (Bắc Ninh) phối hợp với nhà đầu tư tổ chức chi tiền thưởng cho các hộ bàn giao đất ở trong phạm vi xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

40 hộ được nhận tiền thưởng hôm nay nằm trong danh sách 42 hộ gia đình, cá nhân đăng ký vào ngày 31/3 và 1/4 đồng ý bàn giao mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Hai hộ còn lại do ở xa nên đề nghị được nhận vào đợt sau. Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư, còn 50 triệu đồng hỗ trợ của UBND tỉnh, dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất.

chi tien thuong cho cac ho ban giao dat o thuoc du an cang hang khong gia binh hinh anh 1
Chi trả tiền thưởng 150 triệu đồng cho các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng đất ở

UBND xã Gia Bình và nhà đầu tư bố trí cán bộ hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục nhận tiền. Quá trình chi trả tiền thưởng cho 40 hộ dân diễn ra an toàn, nhanh gọn. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã tiến hành tháo dỡ một số ngôi nhà của những hộ đã đồng thuận, tạo mặt bằng xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Được biết, đến hết 3/4/2026 xã Gia Bình có 105 hộ dân đồng thuận bàn giao trước đất ở để thực hiện dự án, trong đó có 102 hộ có đất trong phạm vi xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 3 hộ nằm ngoài phạm vi xây dựng công trình này.

Trước đó, UBND tỉnh cùng nhà đầu tư dự án thống nhất: Thưởng cho các hộ thực hiện bàn giao đất ở trước 11/4/2026 với số tiền 200 triệu đồng đối với một hộ gia đình/cá nhân; từ 11/4/2026 đến 30/4/2026 với số tiền thưởng 150 triệu đồng đối với một hộ gia đình/cá nhân. Chính sách thưởng này áp dụng đối với đất ở và tính theo hộ gia đình/cá nhân thuộc phạm vi khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Các hộ không nằm trong phạm vi này thì được thưởng 50 triệu đồng.

chi tien thuong cho cac ho ban giao dat o thuoc du an cang hang khong gia binh hinh anh 2
Đơn vị thi công tháo dỡ nhà của một hộ dân ở thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình (một trong những hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng trước cho dự án)

Trường hợp một hộ có nhiều thửa đất nằm trong khu vực xây dựng hạng mục phục vụ hội nghị APEC 2027 của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, chỉ được nhận thưởng một lần khi bàn giao toàn bộ. Sau 30/4/2026, chủ trương thưởng cho các hộ sẽ hết hiệu lực. Việc các hộ dân đăng ký, bàn giao mặt bằng đất ở để được nhận tiền thưởng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất sau khi phương án được phê duyệt.

Tiến Dũng/VOV.VN
Cận cảnh cầu Cẩm Lý ở Bắc Ninh, nối đường bộ với đường sắt sắp hoàn thành

VOV.VN - Theo chỉ huy trưởng công trường cầu Cẩm Lý (Bắc Ninh) cho biết, dự kiến đưa cầu Cẩm Lý và các hạng mục liên quan trong dự án hoàn thành, chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 7 tới.

VOV.VN - Theo chỉ huy trưởng công trường cầu Cẩm Lý (Bắc Ninh) cho biết, dự kiến đưa cầu Cẩm Lý và các hạng mục liên quan trong dự án hoàn thành, chính thức đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 7 tới.

Lập 5 tổ công tác về GPMB dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập 5 tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập 5 tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thủ phủ vải thiều ở Bắc Ninh đứng trước nguy cơ giảm sản lượng

VOV.VN - Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn do tỉ lệ ra hoa năm nay ở mức khá thấp nên dự kiến sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

VOV.VN - Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn do tỉ lệ ra hoa năm nay ở mức khá thấp nên dự kiến sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

