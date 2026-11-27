Mập mờ tin “cắt lỗ” cả tỷ đồng

Sau gần thời gian tìm mua căn hộ tại một đại đô thị xã Gia Lâm (Hà Nội) nhưng chị Nguyễn Diệu Thuý vẫn chưa xuống tiền vì tâm lý chờ thị trường “cắt lỗ” sâu. Gần đây, chị Thuý chú ý một tin rao bán cắt lỗ 1 tỷ đồng vào phiếu tính giá được rao trên hội nhóm mua bán bất động sản tại đại đô thị này.

Theo lời giới thiệu của môi giới, chủ nhà đang "ngộp bank" vì đầu tư sai thời điểm nên chấp nhận “cắt lỗ” 1 tỷ đồng để thu hồi vốn. Tin đăng có đầy đủ thông tin dự án, số điện thoại liên lạc nên chị liên hệ tìm hiểu.

Thế nhưng, khi gọi điện đến chị được môi giới thông báo, căn này đã bán, đồng thời giới thiệu một căn hộ khác cùng phân khu nhưng bán "cắt lỗ" 200 triệu đồng so với phiếu tính giá.

Hụt hẫng vì tưởng mua được căn hộ “cắt lỗ” sâu cả tỷ, nhưng sau khi tìm hiểu thị trường trên các hội nhóm thì chị mới biết đây chỉ là một trong những chiêu trò để tìm thông tin khách hàng của môi giới.

Ảnh chụp màn hình

Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội cho biết, việc đưa thông tin “cắt lỗ” là chiêu câu khách của môi giới. Khi người mua gọi tới, môi giới sẽ nói là căn đó bán rồi, thậm chí có trường hợp còn nói với khách hàng rao nhầm giá. Sau đó, môi giới sẽ biết được nhu cầu và mong muốn của khách nên tìm cách giới thiệu các căn hộ khác.

“Thời gian này có nhiều căn "cắt lỗ", nhưng "cắt lỗ" sâu cả tỷ đồng là rất hiếm. Nếu có khách hàng khó mua được vì môi giới và nhà đầu tư sẽ luôn song hành, có căn "cắt lỗ" sâu môi giới sẽ gửi cho nhà đầu tư ruột của mình trước và họ có thể “ôm” ngay”, vị này chia sẻ thêm.

Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho biết, trong quảng cáo rao hàng, nếu chỉ đăng tin đơn thuần: “Bán đất ở vị trí A, diện tích B” thì chắc chắn rất ít người mua quan tâm. Nhưng nếu thông tin đánh vào tâm lý của khách hàng như giá rẻ, “cắt lỗ” thì chắc chắn nhiều người nghĩ rằng họ có thể mua được mảnh đất giá hời.

“Đối với môi giới hay nhà đầu tư khi bán hàng, việc đầu tiên của họ là tìm được khách hàng đang có nhu cầu để gọi điện kết nối trước hết. Sau đó, họ mới có cơ hội tư vấn, giới thiệu về mảnh đất cần bán cho khách hàng”, ông Điệp cho biết thêm.

Môi giới đăng tin sai sự thật xử lý thế nào?

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, việc môi giới cố ý đăng tải thông tin sai sự thật, dựng kịch bản dẫn dụ khách hàng giao dịch là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Thực tế, pháp luật đã có chế tài xử lý đối với những hành vi này. Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định hành vi doanh nghiệp hoặc cá nhân hành nghề môi giới cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới có thể bị phạt từ 120 - 160 triệu đồng đối với tổ chức, từ 60 - 80 triệu đồng đối với cá nhân.

Thông tin sai về bất động sản môi giới có thể bị phạt tiền

Bên cạnh xử phạt, các chuyên gia cũng cho rằng, cần tăng cường xác thực thông tin trên nền tảng đăng tin, công khai dữ liệu giao dịch và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị phân phối, tổ chức hành nghề môi giới.

Về phía người mua, cần đối chiếu giá hợp đồng gốc, lịch sử biến động giá và tổng chi phí thực trả; kiểm tra pháp lý, tình trạng thế chấp và xác minh thông tin với chủ sở hữu hoặc bên có thẩm quyền trước khi đặt cọc.

GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cũng chia sẻ, thực tế, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, việc giảm giá vào cuối năm không phải là không có, nhưng không phải tất cả đều là giảm giá thực tế. Nhiều khi, các chủ nhà chỉ muốn tạo ra một hiệu ứng tâm lý để thu hút người mua, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu mua nhà của người dân tăng cao.

Ông Võ cũng khuyến cáo, nếu các nhà đầu tư đang có áp lực về thanh khoản, họ có thể sẽ đưa ra mức giá thấp hơn để bán nhanh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tất cả các giao dịch đều có thể mua được với giá rẻ như quảng cáo.