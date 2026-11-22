Theo các chuyên gia, việc giữ hay bán bất động sản lúc này dựa vào khả năng tài chính, mục đích và khẩu vị rủi ro của mỗi nhà đầu tư. Nếu không chịu áp lực tài chính, nhà đầu tư nên giữ bất động sản để chờ đợi cơ hội trong tương lai.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Dự án nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng thị trường đang trải qua giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ.

Theo ông Kiệt, nhà đầu tư cần nhìn nhận thực tế về khả năng tài chính của mình, đặc biệt là năng lực trả nợ và duy trì dòng tiền trong những tháng tiếp theo. Việc tiếp tục nắm giữ tài sản chỉ vì kỳ vọng thị trường sớm phục hồi có thể khiến áp lực tài chính ngày càng lớn.

Lãi suất giảm, nên giữ hay bán bất động sản? (Ảnh minh hoạ)

Ở chiều ngược lại, với những nhà đầu tư có nền tảng tài chính đủ vững để tiếp tục nắm giữ hoặc tìm kiếm cơ hội mới, ông Kiệt cho rằng thị trường vẫn có triển vọng trong trung và dài hạn.

Trong 5 - 10 năm tới, bất động sản Việt Nam được đánh giá có nhiều dư địa phát triển nhờ tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng và những thay đổi trong cơ cấu quy hoạch. Đặc biệt, khu vực TP.HCM mở rộng có thể xuất hiện thêm những động lực gia tăng giá trị bất động sản.

Tuy nhiên, triển vọng của thị trường không đồng nghĩa mọi sản phẩm đều có khả năng tăng giá. Theo chuyên gia, nhà đầu tư cần thay đổi cách tiếp cận, tránh tâm lý FOMO, mua theo đám đông hoặc xuống tiền chỉ vì nghe thông tin về một dự án, khu vực sắp phát triển.

Một trong những tiêu chí quan trọng là giá trị sử dụng thực tế. Sản phẩm thực không nhất thiết phải là nhà giá rẻ hay bất động sản dành cho số đông, mà cần có công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu ở hoặc có khả năng khai thác dựa trên nhu cầu thực.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng cho biết, thị trường bất động sản cuối năm 2026 đang đón nhận nhiều trợ lực quan trọng để phục hồi ổn định.

Trước hết, dòng vốn đầu tư công với dự kiến giải ngân khoảng 19.580 tỷ đồng trong quý IV/2026 và dòng vốn FDI tăng tốc là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng, bất động sản công nghiệp và logistics.

Bên cạnh đó, kỳ vọng mặt bằng lãi suất tiếp tục điều chỉnh thuận lợi giúp cải thiện tâm lý người mua và tạo điều kiện để dòng tiền quay trở lại thị trường. Một điểm sáng lớn khác là sự bứt phá của phân khúc nhà ở xã hội với nguồn cung quy mô lớn (128 dự án khởi công, 170 dự án hoàn thành) cùng mức lãi suất cho vay ưu đãi khoảng 6,5%/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao thanh khoản.

Ngoài ra, những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý, xử lý dự án tồn đọng từ Chính phủ cùng nhu cầu dịch chuyển dân cư tại các đô thị lớn sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho các giao dịch trong giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS đánh giá, thị trường bất động sản cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận động theo hướng chọn lọc, trong đó xu hướng đầu tư ngắn hạn, lướt sóng dần nhường chỗ cho chiến lược trung và dài hạn.

Người mua ngày càng chú trọng các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng giá bền vững.

Thị trường bất động sản từ nay đến năm 2030 vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ đẩy mạnh đầu tư công, phát triển hạ tầng, mở rộng đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội trên thị trường không đồng nghĩa với việc mọi sản phẩm đều phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Theo ông Đính, nếu không chịu áp lực tài chính, nhà đầu tư không chỉ nên giữ tài sản mà cuối năm 2026 có thể là thời điểm thích hợp để cân nhắc mua nhà đất. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xây dựng phương án tài chính an toàn, thẩm định kỹ tính pháp lý của dự án và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư. Với những người chưa có nhiều kinh nghiệm, việc tìm đến các đơn vị tư vấn, môi giới uy tín cũng là giải pháp giúp hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả lựa chọn bất động sản.

Biến động giá rao bán và giá rao cho thuê một số loại hình bất động sản tại Hà Nội.

Nên mua bất động sản nào?

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ ra ba nhóm sản phẩm nhà đầu tư có thể cân nhắc. Thứ nhất là căn hộ tại khu vực trung tâm và cận trung tâm, có khả năng kết nối giao thông thuận lợi. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xác minh hạ tầng được quảng bá có khả năng triển khai thực tế hay không, thay vì chỉ dựa vào thông tin quy hoạch.

Theo ông Kiệt, trước đây không ít dự án được giới thiệu có tiềm năng tăng giá nhờ các tuyến đường vành đai, đường kết nối liên vùng, nhưng có những công trình sau 15 năm vẫn chưa thể triển khai. Vì vậy, cần tìm hiểu cụ thể công trình hạ tầng nào sẽ tác động đến bất động sản, đơn vị thực hiện, thời gian triển khai và tiến độ thực tế.

Bên cạnh vị trí, chất lượng xây dựng, quản lý vận hành, tiện ích và khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của căn hộ.

Thứ hai là nhà phố tại khu vực trung tâm, có khả năng khai thác cho thuê. Đây là nhóm tài sản được chuyên gia đánh giá có khả năng chống chịu tương đối tốt trước biến động thị trường. Dù giá trị có thể không tăng mạnh trong một thời gian, nhà phố trung tâm vẫn có thể đóng vai trò tài sản tích lũy, tạo nguồn thu từ cho thuê và hỗ trợ thanh khoản. Với nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định, khả năng khai thác dòng tiền là yếu tố cần được quan tâm.

Thứ ba là đất nền vùng ven, dành cho những nhà đầu tư chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, không phải bất động sản vùng ven nào cũng có triển vọng gia tăng giá trị. Những khu vực có khả năng kết nối tốt, hưởng lợi từ hạ tầng và có định hướng phát triển rõ ràng mới có cơ sở tạo ra giá trị thực.

“Nếu mua một lô đất nông nghiệp hoặc đất nền chỉ dựa trên kỳ vọng tăng giá mà không có thông tin cụ thể về hạ tầng, quy hoạch và nhu cầu sử dụng, nhà đầu tư thực chất đang đánh cược”, ông Kiệt nói.

Theo chuyên gia, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mà cách đầu tư dựa trên kỳ vọng tăng giá đơn thuần ngày càng khó phát huy hiệu quả. Nhà đầu tư cần có thông tin đầy đủ về pháp lý, quy hoạch, khả năng khai thác và nhu cầu thị trường trước khi quyết định xuống tiền.