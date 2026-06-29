English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính thức khai trương Sàn giao dịch các-bon, quyền phát thải trở thành hàng hóa

Thứ Hai, 16:32, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 29/6, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xác định giá các-bon, biến quyền phát thải hoặc kết quả giảm phát thải thành loại hàng hóa có giá trị kinh tế.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Nguyễn Anh Phong cho biết, việc đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước vào hoạt động là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực, đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính nhằm triển khai Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. Trong thời gian qua, HNX đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc UBCKNN, Cục Biến đổi khí hậu (DCC), VNX, VSDC, Ngân hàng BIDV cùng các đơn vị liên quan xây dựng khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ phục vụ đăng ký, giao dịch, thanh toán trên thị trường các-bon.

Theo ông Nguyễn Anh Phong, hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa HNX, VSDC, DCC và ngân hàng thanh toán đã được thử nghiệm thành công, bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt. Trong thời gian tới, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến để khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức tham gia thị trường.

chinh thuc khai truong san giao dich cac-bon, quyen phat thai tro thanh hang hoa hinh anh 1
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước

Lãnh đạo HNX cho rằng, việc khai trương Sàn giao dịch các-bon không chỉ là bước tiến về mặt kỹ thuật, mà còn góp phần gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Thị trường sẽ tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí giảm phát thải thông qua giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”.

Sau khi thị trường đi vào hoạt động, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai và minh bạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp phát thải cũng như các tổ chức quan tâm tiếp cận và tham gia loại hình giao dịch mới này. Ông Phong bày tỏ tin tưởng, thị trường các-bon sẽ phát triển hiệu quả, trở thành công cụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam theo hướng xanh, minh bạch và bền vững.

chinh thuc khai truong san giao dich cac-bon, quyen phat thai tro thanh hang hoa hinh anh 2
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại sự kiện

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức lớn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững trở thành xu hướng tất yếu. Việc hình thành Sàn giao dịch các-bon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon công khai, minh bạch, công bằng, mà còn là công cụ kinh tế giúp doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm phát thải.

Đối với thị trường tài chính, đây là cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững, từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường.

“Việc Sàn giao dịch các-bon chính thức đi vào hoạt động hôm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

chinh thuc khai truong san giao dich cac-bon, quyen phat thai tro thanh hang hoa hinh anh 3
Sàn giao dịch các-bon trong nước chính thức vận hành

Để thị trường vận hành an toàn, ổn định, minh bạch và hiệu quả và bền vững, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đơn vị vận hành tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch đăng ký, lưu ký thanh toán an toàn ổn định, thông suốt; tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho các thành viên và doanh nghiệp tham gia thị trường; tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận, làm lũng đoạn thị trường.

Đen và Nâu VideoẢnh trung tâm Thời trang Hoạt họa Ảnh ghép (2000 x 2000 px) (1920 x 1080 px) (1).jpg

Thị trường các-bon: Việt Nam đã “mở sân”, vận hành thị trường nằm ở doanh nghiệp

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, thị trường các-bon không còn là khái niệm mà đang dần trở thành một phần của nền kinh tế. Tuy nhiên, hành lang pháp lý đã mở, câu hỏi đặt ra: doanh nghiệp đã thực sự hiểu và đủ năng lực để tham gia “cuộc chơi” chưa?

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực của các định chế trung gian và hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường các-bon phù hợp yêu cầu hội nhập.

Đại diện các đơn vị vận hành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) Lương Hải Sinh khẳng định sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao: tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon an toàn, ổn định, thông suốt và bảo mật; bảo đảm mọi hoạt động của thị trường được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, góp phần đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu tiến trình phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Cẩm Tú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam
Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. 

Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

Phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/1/2025 phê duyệt Đề án Thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. 

Hoàn thiện chính sách, nâng năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon
Hoàn thiện chính sách, nâng năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon

VOV.VN - Ngày 17/4, đã diễn ra Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon”. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình giảm phát thải, tập trung tháo gỡ vướng mắc chính sách và nâng cao khả năng thích ứng cho DN trước xu hướng kinh tế xanh.

Hoàn thiện chính sách, nâng năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon

Hoàn thiện chính sách, nâng năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon

VOV.VN - Ngày 17/4, đã diễn ra Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon”. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình giảm phát thải, tập trung tháo gỡ vướng mắc chính sách và nâng cao khả năng thích ứng cho DN trước xu hướng kinh tế xanh.

Thái Nguyên mở hướng đi mới từ tín chỉ các-bon
Thái Nguyên mở hướng đi mới từ tín chỉ các-bon

VOV.VN -Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, giảm phát thải khí nhà kính trở thành yêu cầu cấp bách. Từ kết quả bước đầu trong nông nghiệp và tiềm năng lớn của lâm nghiệp, tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn có cơ sở để tham gia thị trường tín chỉ các-bon, góp phần đưa kinh tế nông - lâm nghiệp phát triển xanh, bền vững

Thái Nguyên mở hướng đi mới từ tín chỉ các-bon

Thái Nguyên mở hướng đi mới từ tín chỉ các-bon

VOV.VN -Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, giảm phát thải khí nhà kính trở thành yêu cầu cấp bách. Từ kết quả bước đầu trong nông nghiệp và tiềm năng lớn của lâm nghiệp, tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn có cơ sở để tham gia thị trường tín chỉ các-bon, góp phần đưa kinh tế nông - lâm nghiệp phát triển xanh, bền vững

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp