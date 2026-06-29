Chính thức khai trương Sàn giao dịch các-bon, quyền phát thải trở thành hàng hóa

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Nguyễn Anh Phong cho biết, việc đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước vào hoạt động là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực, đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính nhằm triển khai Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam. Trong thời gian qua, HNX đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc UBCKNN, Cục Biến đổi khí hậu (DCC), VNX, VSDC, Ngân hàng BIDV cùng các đơn vị liên quan xây dựng khung pháp lý, quy trình nghiệp vụ và hệ thống công nghệ phục vụ đăng ký, giao dịch, thanh toán trên thị trường các-bon.

Theo ông Nguyễn Anh Phong, hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa HNX, VSDC, DCC và ngân hàng thanh toán đã được thử nghiệm thành công, bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt. Trong thời gian tới, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến để khuyến khích doanh nghiệp và các tổ chức tham gia thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước

Lãnh đạo HNX cho rằng, việc khai trương Sàn giao dịch các-bon không chỉ là bước tiến về mặt kỹ thuật, mà còn góp phần gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Thị trường sẽ tạo cơ chế để doanh nghiệp chủ động tối ưu chi phí giảm phát thải thông qua giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0”.

Sau khi thị trường đi vào hoạt động, HNX sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, vận hành thị trường an toàn, hiệu quả, công khai và minh bạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp phát thải cũng như các tổ chức quan tâm tiếp cận và tham gia loại hình giao dịch mới này. Ông Phong bày tỏ tin tưởng, thị trường các-bon sẽ phát triển hiệu quả, trở thành công cụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho rằng, việc đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam theo hướng xanh, minh bạch và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại sự kiện

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức lớn, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững trở thành xu hướng tất yếu. Việc hình thành Sàn giao dịch các-bon không chỉ tạo lập cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon công khai, minh bạch, công bằng, mà còn là công cụ kinh tế giúp doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm phát thải.

Đối với thị trường tài chính, đây là cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, mở ra kênh huy động và phân bổ nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững, từng bước tiếp cận thông lệ quốc tế trong phát triển thị trường vốn và thị trường môi trường.

“Việc Sàn giao dịch các-bon chính thức đi vào hoạt động hôm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế xanh của Việt Nam mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các yêu cầu mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Sàn giao dịch các-bon trong nước chính thức vận hành

Để thị trường vận hành an toàn, ổn định, minh bạch và hiệu quả và bền vững, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đơn vị vận hành tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch đăng ký, lưu ký thanh toán an toàn ổn định, thông suốt; tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho các thành viên và doanh nghiệp tham gia thị trường; tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận, làm lũng đoạn thị trường.

Thị trường các-bon: Việt Nam đã “mở sân”, vận hành thị trường nằm ở doanh nghiệp VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, thị trường các-bon không còn là khái niệm mà đang dần trở thành một phần của nền kinh tế. Tuy nhiên, hành lang pháp lý đã mở, câu hỏi đặt ra: doanh nghiệp đã thực sự hiểu và đủ năng lực để tham gia “cuộc chơi” chưa?

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực của các định chế trung gian và hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường các-bon phù hợp yêu cầu hội nhập.

Đại diện các đơn vị vận hành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) Lương Hải Sinh khẳng định sẽ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao: tập trung tổ chức vận hành hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon an toàn, ổn định, thông suốt và bảo mật; bảo đảm mọi hoạt động của thị trường được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, góp phần đưa Sàn giao dịch các-bon trong nước ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu tiến trình phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững của đất nước.