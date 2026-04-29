中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Thứ Tư, 18:55, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Cùng với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu, quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh cũng được sửa đổi. Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh, các hộ, cá nhân sử dụng chung một mã số thuế cho tất cả cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. Đối với nhóm có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh mới hoặc có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế phát sinh doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử. Thời hạn đăng ký là 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế vượt ngưỡng 1 tỷ đồng.

Nghị định 141 còn bổ sung thêm quy định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống. Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế quy định tại khoản này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuât, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 68/2026 thì được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026. Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2026 mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại điều 2 Nghị định này thì không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các quý tiếp theo, được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa…

Ngoài ra, với kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 1/1/2026, doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thời gian tính từ ngày 1/1/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025. Số thuế được miễn được xác định theo phương pháp phân bổ theo tháng, dựa trên tổng số thuế phải nộp của năm 2025.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: hộ kinh doanh doanh thu miễn thuế nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế thuế hộ kinh doanh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nên nâng lên 1 - 2 tỉ đồng
VOV.VN - “Quốc hội đã chốt bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh, giao Chính phủ quy định mức doanh thu/năm phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”. Đây là thông tin đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội.

Nâng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên mức bao nhiêu là phù hợp?
VOV.VN - Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh đang mở ra hướng điều chỉnh linh hoạt hơn trong chính sách thuế. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách thuế cần bảo đảm sự đồng bộ, công bằng giữa khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Chuyên gia giải đáp nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa
VOV.VN - Ngày 14/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức trực tuyến với chủ đề “Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế về kê khai thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp