Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Cùng với việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu, quy định về sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh cũng được sửa đổi. Cụ thể, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh, các hộ, cá nhân sử dụng chung một mã số thuế cho tất cả cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. Đối với nhóm có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, nếu đáp ứng điều kiện và có nhu cầu vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Đáng chú ý, hộ kinh doanh mới hoặc có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế phát sinh doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử. Thời hạn đăng ký là 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế vượt ngưỡng 1 tỷ đồng.

Nghị định 141 còn bổ sung thêm quy định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống. Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với doanh nghiệp được thành lập là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện miễn thuế quy định tại khoản này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuât, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 68/2026 thì được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026. Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1/2026 mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại điều 2 Nghị định này thì không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các quý tiếp theo, được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa…

Ngoài ra, với kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 1/1/2026, doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thời gian tính từ ngày 1/1/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025. Số thuế được miễn được xác định theo phương pháp phân bổ theo tháng, dựa trên tổng số thuế phải nộp của năm 2025.