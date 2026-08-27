Chợ phiên ở “miền nhớ thương”



Ngược những đỉnh núi mờ sương, từ khắp các bản làng của xã Chiềng Hặc, bà con đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao gùi, gánh, mang theo đủ loại sản vật, tìm đến điểm hẹn quen thuộc – chợ phiên Mường Lựm.

Nép mình bên cánh đồng thơm hương lúa, giữa con đường rực rỡ sắc cờ là những sạp hàng mang đậm bản sắc vùng cao. Đó là thành quả mà bà con tự tay nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, rồi sơ chế, chế biến bằng những kinh nghiệm bao đời... Vì thế, mỗi gian hàng không chỉ là nơi mua bán, mà còn giống như một “gian bếp”, một “mảnh nương”, một phần cuộc sống thường ngày được đưa xuống phiên chợ.

Phiên chợ đã trở thành một phần quen thuộc với bà con vùng cao.

Cũng như nhiều tiểu thương ở đây, gần 10 năm gắn bó với chợ phiên Mường Lựm, bà Lò Thị Ân, bản Lựm, nhận thấy chợ phiên lần này thật khác. Một phiên chợ do UBND xã Chiềng Hặc tổ chức với chủ đề "về miền nhớ thương", quy mô hơn, đông vui và rộn ràng hơn.

"Mọi hôm tôi hay ra chợ lúc 15h, vì sáng còn đi hái rau, làm xôi, rang lạc, gói bánh chưng... Nhưng nay có chợ phiên của xã nên tôi đi từ sáng sớm, hàng cũng chuẩn bị từ hôm qua, làm nhiều hơn một chút. Nay cũng bán được nhiều hơn hẳn, vừa đi bán, vừa gặp gỡ, giao lưu với mọi người, vui lắm", bà Ân nói.

Các mặt hàng bà con tự tay nuôi, trồng, chăm sóc được đưa xuống phiên chợ.

Vẫn ở khu chợ quen thuộc, nhưng dịp này có thêm hàng chục gian hàng mang sắc màu riêng của các bản được dựng lên, bày bán đủ loại nông sản quen thuộc của miền núi: từ rau xanh, củ, quả, lợn, gà... Những sản vật mang trong đó câu chuyện về đất đai, mùa vụ và công sức của người dân vùng cao.

Gian hàng của bản Dạo, xã Chiềng Hặc với đa dạng các loại rau, củ, quả...

Vừa hào hứng giới thiệu sản phẩm, ông Sồng A Lâu ở bản Dạo, xã Chiềng Hặc, vừa nhanh tay lấp đầy những sạp hàng vừa bán đã vơi, không để khách phải chờ đợi: "Bản Dảo trồng rất nhiều loại rau, củ, quả, nhà nào cũng có, từ ngô, dưa, đậu, bí, cà pháo, su su có hết… Sản xuất ra thì chúng tôi cũng muốn tiêu thụ, lan tỏa cho tất cả mọi người cùng biết. Nay có phiên chợ như này, bà con rất mừng, vừa tiêu thụ được mặt hàng của bà con, qua đây còn có thể giới thiệu cho mọi người, ai có nhu cầu có thể đặt hàng với bà con trong bản, chúng tôi có gửi xe khách hoặc đường bưu điện cho khách..."

Đây là dịp để bà con giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng.

Quyện trong không khí se dịu của buổi sớm vùng cao còn có hương thơm của cơm nếp, cá nướng, bánh trưng, thịt khô gác bếp... Những món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm của đồng bào nay trở thành hương vị níu chân du khách. Anh Phạm Quang Trung, đến từ Thanh Hóa, lần đầu trải nghiệm chợ phiên vùng cao, bày tỏ: Tôi rất thích những món ăn mang đậm bản sắc như vậy, tôi cũng mua được rất nhiều đặc sản, mua cả rau, củ, quả các loại, mang về vừa để gia đình dùng, vừa làm quà cho bạn bè. Đi một vòng chợ thôi mà sạp hàng nào cũng muốn ghé lại để thưởng thức thử và trải nghiệm, trò chuyện với mọi người…

Phiên chợ còn là nơi tái hiện không gian văn hóa của đồng bào

Ở Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, chợ phiên còn là nơi tái hiện những không gian văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây. Ngay bên gốc Cây đa Nóng Luông (di tích lịch sử - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Yên Châu cũ vào năm 1948), là hình ảnh những cụ ông chậm rãi ngồi đan lát; còn các cụ bà bên khung dệt, miệt mài với từng sợi vải… Bàn tay của những người đã đi qua bao mùa nương, mùa lúa vẫn thoăn thoắt, dẻo dai làm nên những chiếc khăn piêu, áo cóm, chiếc sọt, ghế mây, hay dụng cụ đánh cá… Sâu trong ánh mắt là nỗi niềm trăn trở với những nghề truyền thống mà đồng bào Thái đang gìn giữ.

Những người giữ hồn cốt văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lựm, Chiềng Hặc.

Đó cũng là lí do mà ông Quàng Văn Quyết, 73 tuổi, ở bản Luông, xã Chiềng Hặc cùng nhiều cụ ông, cụ bà có mặt ở phiên chợ này. Ông Quyết kể: Từ bé thấy bố làm, tôi cũng học hỏi, từ cái giỏ, cái sọt phải làm thế nào, mấy nan thì mới đan được, để học bố, học ông cách làm… Nếu lớp già mà không giữ nghề, không truyền cho con cháu thì mai sau con cháu cũng sẽ không giữ được nghề của cha ông nữa.

"Chúng tôi rất trăn trở, vì giờ các con cháu đi học, đi làm, ít có thời gian để làm nghề... Nay tôi cũng đã có tuổi, nên muốn truyền lại nghề cho con cháu mình, để giữ lại những truyền thống của cha ông, của đồng bào Thái, những thứ gắn liền với cuộc sống hằng ngày, gắn với núi rừng và bà con dân tộc vùng cao chúng tôi. Giữ được nghề thì cũng là giữ được văn hóa dân tộc mình", ông Quyết bày tỏ.

Giã bánh dày, món ăn truyền thống của đồng bào Mông.

Từ những điều rất đỗi thân thuộc, như bó rau, con gà, tấm vải, cho đến không khí sôi động của hội thi giã bánh dày, đánh tu lu… câu chuyện của nhịp sống, lao động sản xuất và bản sắc văn hóa đang được kể theo cách gần gũi nhất ở phiên chợ vùng cao Mường Lựm.

Đồng bào dân tộc Mông và du khách trải nghiệm trò chơi đánh tu lu

Mường Lựm (từng là tên gọi của một xã, nay thuộc xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) trong tiếng Thái nghĩa là "mường quên lãng” hay “vùng đất bị lãng quên". Các bậc cao niên kể rằng, nơi đây từng được mệnh danh là miền đất "ngủ quên" giữa đại ngàn Tây Bắc, vì địa hình thung lũng biệt lập, bao bọc bởi những dãy núi cao và những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp.

Phiên chợ là điểm hẹn của đồng bào các dân tộc sau những giờ bám nương, bám ruộng...

Nhưng, Mường Lựm không “ngủ quên” như tên gọi ấy. Đây là một vùng quê cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Yên Châu cũ vào năm 1948, tại Di tích lịch sử Cây đa Nóng Luông. Nơi đây còn có những điểm cao lý tưởng để ngắm nhìn biển mây bồng bềnh cuộn vách núi, hồ Mường Lựm trong vắt uốn lượn bên những cánh rừng, cùng cánh đồng lúa trải dài đem lại những mùa vàng ấm no…

Bản sắc văn hóa cùng nét đẹp thiên nhiên ở Mường Lựm, Chiềng Hặc.

Miền đất này đang tiếp tục được đánh thức, bởi những chủ trương, quyết sách và cách làm cụ thể của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó việc đưa phiên chợ vùng cao Mường Lựm, Chiềng Hặc trở thành một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, mở thêm cơ hội kết nối, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và đời sống cho bà con… là mục tiêu mà xã Chiềng Hặc đang hướng tới.

Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã xác định việc phát huy lợi thế của người dân ở cơ sở là nhiệm vụ ưu tiên, vì vậy những hoạt động này đang góp phần thực hiện những chủ trương, định hướng đầu tư phát triển của xã. Mục tiêu là nhân dân khu vực này sẽ thay đổi tư duy, biến bản sắc, văn hóa của mình thành giá trị kinh tế. Trong thời gian tới, xã sẽ tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bà con, nhất là trong việc khai thác những điều khác biệt, truyền thống văn hoá của bản làng vùng cao.

Người dân, du khách hòa mình vào không gian văn hóa ở chợ phiên.

Mường Lựm – một phiên chợ nhỏ nơi vùng cao Chiềng Hặc, Sơn La. Nhưng trong từng gian hàng, từng sản vật, món ăn, trong mỗi câu chuyện của bà con và những bàn tay đang lặng lẽ giữ nghề, giữ bản sắc dân tộc... là hình ảnh một miền quê đang vươn mình từ những điều bình dị nhất. Phiên chợ ở “mường quên lãng” sẽ không chỉ nằm trong ký ức mà sẽ được đánh thức để sớm trở thành "miền nhớ thương" - một điểm hẹn mới với những người khách yêu mến vùng cao.