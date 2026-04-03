Chống khai thác IUU, Gia Lai đã lắp đặt nhật ký điện tử cho hơn 3.000 tàu cá

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 3.119 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên áp dụng nhật ký điện tử. Đồng thời, 100% trong tổng số khoảng 5.700 tàu cá đã được cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VnFishbase), qua đó hoàn tất việc số hóa dữ liệu quản lý đội tàu. Từ nền tảng này, dữ liệu chuyến biển được cập nhật hàng ngày, phục vụ kiểm soát sản lượng, xác nhận nguồn gốc thủy sản và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Để khuyến khích ngư dân sử dụng nhật ký điện tử, tỉnh Gia Lai thực hiện hỗ trợ các tàu cá từ 12m trở lên mức 200.000 đồng mỗi tháng chi phí phần mềm. Với các tàu từ 15m trở lên cũng được hỗ trợ thêm 330.000 đồng mỗi tháng để duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Tàu thuyền neo đậu ở Cảng cá Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Anh Dũng- Phó Giám đốc Cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, việc số hoá dữ liệu khai thác thuỷ sản sẽ từng bước hình thành thói quen khai thác minh bạch, chuyên nghiệp cho ngư dân địa phương.

“Hiện nay, đơn vị triển khai cho các tàu thuyền khai báo trước 1 giờ, viết nhật ký đảm bảo các yêu cầu. Vào cảng cân cá lên, thì đơn vị sẽ kiểm tra sản lượng khai báo và sản lượng thực tế có sai lệch hay không, nếu sai lệch trên 20% thì mới chuyển tổ IUU xử lý. Hiện nay, cảng khuyến khích chủ tàu sử dụng để thời gian tới bắt buộc áp dụng, không dùng bản giấy nữa thì họ đã quen”, ông Dũng nói.