Chống khai thác IUU, Gia Lai đã lắp đặt nhật ký điện tử cho hơn 3.000 tàu cá

Thứ Sáu, 20:40, 03/04/2026
VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử cho hơn 3.000 tàu cá hoạt động vùng khơi. Điều này giúp địa phương nhanh chóng số hóa quản lý nghề cá và tăng cường kiểm soát chống khai thác IUU.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 3.119 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên áp dụng nhật ký điện tử. Đồng thời, 100% trong tổng số khoảng 5.700 tàu cá đã được cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VnFishbase), qua đó hoàn tất việc số hóa dữ liệu quản lý đội tàu. Từ nền tảng này, dữ liệu chuyến biển được cập nhật hàng ngày, phục vụ kiểm soát sản lượng, xác nhận nguồn gốc thủy sản và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Để khuyến khích ngư dân sử dụng nhật ký điện tử, tỉnh Gia Lai thực hiện hỗ trợ các tàu cá từ 12m trở lên mức 200.000 đồng mỗi tháng chi phí phần mềm. Với các tàu từ 15m trở lên cũng được hỗ trợ thêm 330.000 đồng mỗi tháng để duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS).

chong khai thac iuu, gia lai da lap dat nhat ky dien tu cho hon 3.000 tau ca hinh anh 1
Tàu thuyền neo đậu ở Cảng cá Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Anh Dũng- Phó Giám đốc Cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, việc số hoá dữ liệu khai thác thuỷ sản sẽ từng bước hình thành thói quen khai thác minh bạch, chuyên nghiệp cho ngư dân địa phương.

 “Hiện nay, đơn vị triển khai cho các tàu thuyền khai báo trước 1 giờ, viết nhật ký đảm bảo các yêu cầu. Vào cảng cân cá lên, thì đơn vị sẽ kiểm tra sản lượng khai báo và sản lượng thực tế có sai lệch hay không, nếu sai lệch trên 20% thì mới chuyển tổ IUU xử lý. Hiện nay, cảng khuyến khích chủ tàu sử dụng để thời gian tới bắt buộc áp dụng, không dùng bản giấy nữa thì họ đã quen”, ông Dũng nói.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: hệ thống VnFishbase lắp đặt thiết bị VMS xác nhận nguồn gốc thủy sản kiểm soát sản lượng tàu cá hỗ trợ ngư dân lắp nhật ký điện tử
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 11 vấn đề IUU trước hạn báo cáo EC
VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, mặc dù Đoàn thanh tra IUU của EC có ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, nhưng qua kiểm tra tại các địa phương đã bộc lộ những tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều năm.

Đề xuất lắp VMS từ tàu 12m: Siết quản lý khai thác IUU
VOV.VN - Chiều 27/3, tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nêu rõ và giải quyết 11 vấn đề Đoàn thanh tra của EC nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3.

Quảng Ninh siết chặt quản lý, không để phát sinh vi phạm khai thác IUU
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

