Chóng mặt với giá nhà nghỉ trong những ngày lễ

Hoàng loạt các sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn được tổ chức dịp 30/4 – 1/5 tại thành phố biển Hạ Long đã thu hút hàng nghìn du khách đến Quảng Ninh mỗi ngày, khiến giá phòng nghỉ tăng đột biến, gấp 5 lần so với ngày thường. Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đổ về Hạ Long mỗi ngày khiến giá phòng tăng mạnh.

Thành phố Hạ Long, nơi tập trung 90% cơ sở lưu trú của tỉnh Quảng Ninh gần như đã kín phòng. Một số khách sạn 4 sao, 5 sao đã “cháy phòng” cách đây hơn tháng và giá phòng tăng nhẹ so với ngày thường. Riêng các cơ sở lưu trú dưới 3 sao ở thành phố Hạ Long vẫn còn phòng và ngày nghỉ lễ là cơ hội để các chủ cơ sở lưu trú hét giá lên gấp 4 đến 5 lần để chặt chém du khách.

Dạo quanh một vòng khu vực đường Hậu Cần, Hải Quân nơi tập trung các nhà nghỉ, khách sạn bình dân của phường Bãi Cháy mới thấy giá nhà nghỉ tăng chóng mặt. Chủ nhà nghỉ Phúc Quang trên đường Hậu Cần cho biết, giá phòng đơn ngày thường chỉ từ 150 nghìn đến 200.000đ/ phòng/đêm, nhưng vào những ngày lễ các nhà nghỉ đều tăng giá 4 đến 5 lần: “Hôm qua phòng đó phải 2 triệu mới thuê được, hôm nay là rẻ đi 500.000. Cũng chỉ tranh thủ những ngày này và theo tập thể. Bao nhiêu khách du lịch đi tham khảo đắt quá rồi họ lại quay lại đây” .

Hầu hết các khách sạn đều tăng giá và đó là hiện tượng khá phổ biến diễn ra vào những ngày nghỉ lễ kéo dài.



Vào vai khách du lịch đặt phòng nghỉ 2 giường cho một hộ gia đình, lưu trú từ trưa ngày 1/5 đến ngày 3/5, phóng viên được các nhà nghỉ khu vực Hải Quân, phường Bãi Cháy mời chào nhiệt tình với giá đã giảm nhiệt nhưng vẫn cao ngất ngưởng so với giá niêm yết.

Chủ khách sạn lý giải: “Bảng niêm yết đó chỉ treo để đấy, chứ chúng tôi là khách sạn không được gắn sao. Mà chị đi khách sạn 3 sao cũng không mua được phòng với giá niêm yết. Vãn khách mới lấy giá như thế. Không có khách Việt Nam thì chúng tôi lại đón khách Trung Quốc. Nhà tôi là giá phải chăng, chị có đi tham khảo khắp nơi thì cũng như thế. Những ngày này chúng tôi đang đón với giá 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Tùy theo khách ở”.

Việc tăng giá phòng vào những ngày nghỉ Lễ khiến nhiều du khách không có nhiều sự lựa chọn và làm méo mó hình ảnh du lịch Quảng Ninh.

Niêm yết một đằng, giá bán một nẻo.



Du khách Phạm Văn Thắng nói: “Trung bình chỉ có 250 nghìn/ngày, những ngày này lên tới hơn triệu, đắt quá mà không có phòng phải chịu ép giá.”

Mặc dù các chủ nhà nghỉ tăng giá, ép giá phòng nghỉ nhưng cũng nhiều du khách vẫn phải chấp nhận vì đã quen tâm lý tăng giá vào các dịp Lễ, Tết do du khách không có sự lựa chọn nào khác./.