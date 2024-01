Chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tham dự buổi gặp gỡ có đại diện các sở ngành, UBND các huyện, thị thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp phản ánh nhiều về vấn đề giải quyết thủ tục hành chính của một số sở, ngành còn chậm, việc giải phóng mặt bằng giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án không đúng tiến độ. Một số quy định của một số bộ ngành còn bất cập cần phải sửa đổi; việc cấp giấy phép con, vấn đề xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm OCOP cũng được các doanh nghiệp phản ánh.

Ông Võ Văn Thành, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ kế toán thuế Vĩnh Long phản ánh, theo Thông tư số 10 của Bộ Tài Chính quy định, muốn thành lập công ty đầu tư dịch vụ kế toán thuế phải có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ chuyên môn về thuế, và 1 năm sau kể từ ngày được cấp chứng chỉ mới được hành nghề. Quy định này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh của UBND tỉnh Vĩnh Long

Ông Võ Văn Thành kiến nghị: “Trong khó khăn chúng tôi đã làm nhiều văn bản gửi Cục Thuế, Tổng cục Thuế đều trả lời là căn cứ Thông tư 10 của Bộ Tài chính để thực hiện. Như vậy bắt buộc doanh nghiệp chúng tôi cũng phải chờ. Nên chăng chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long có thể cho hoạt động ngay với điều kiện đến thời điểm tỉnh có tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức bắt buộc anh phải tham gia”.

Ông Nguyễn Quốc Đạt – Phó TGĐ Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long phản ánh hiện nay đơn vị đang gặp khó khăn việc thu hồi đất để xây dựng nhà máy nước phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Việc chậm trễ thu hồi đất này đã làm ảnh hưởng lớn lớn đến việc sản xuất kinh doanh của đơn vị.

“Đến thời điểm này chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về đơn vị thực hiện về việc này. Dự án này theo phê duyệt của UBND tỉnh chúng tôi thực hiện từ năm 2021 - 2025. Nhưng hiện nay phần việc đầu tiên chúng tôi sẽ không thực hiện được và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các thủ tục các bước sau này để chúng tôi thực hiện dự án” - ông Nguyễn Quốc Đạt nêu ý kiến.

Theo thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 tăng 2,01% so với năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu được 760 triệu USD, đạt 101,3% kế hoạch và tăng 3,81% so với năm trước. Tổng giá trị nhập khẩu đạt 355 triệu USD, tăng 13,11% so với năm trước. Giải quyết việc làm mới cho 26.033 lao động, đạt 130,2% kế hoạch, trong đó đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 1.706 lao động, đạt 100,3% kế hoạch năm và tăng 19,64% so với năm 2022.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Vĩnh Long mong muốn Vĩnh Long tăng cường công tác khuyến công chuyển giao kỹ thuật sản xuất mới

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp trong thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần giúp các cấp chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh sẽ giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền mà các doanh nghiệp phản ánh, đồng thời sẽ kiến nghị với các bộ ngành về những vấn đề khác.

“Đề nghị văn phòng UBND tỉnh phải có văn bản chỉ đạo phối hợp tốt giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đến vấn đề hạ tầng kết cấu để tránh lãng phí. Thứ hai vấn đề cải cách thủ tục hành chính, chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc này. Doanh nghiệp phản ánh, vấn đề có hay không có thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu, quan trọng là phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, về mặt thủ tục, thời gian có thể rút ngắn thủ tục. Thủ tục nào bất hợp lý chúng tôi tiếp thu, kiến nghị với bộ, ngành” - ông Nguyễn Văn Liệt nói.

UBND tỉnh Vĩnh Long mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền, tích cực tham gia, đóng góp những ý tưởng, giải pháp, những phản hồi mang tính xây dựng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới; cùng nhau chia sẻ, đồng thuận, đồng hành để tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, cởi mở, công khai và minh bạch.