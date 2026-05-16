中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyển đổi số nông nghiệp: Bắt đầu từ người nông dân gỡ nút thắt từ thị trường

Thứ Bảy, 09:11, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đồng ruộng đến trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không nằm ở máy móc hay phần mềm, mà ở niềm tin, nguồn vốn, dữ liệu và quyết tâm thay đổi của người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Rào cản không nằm ở công nghệ

Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng ĐBSCL cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt, như giảm lượng giống gieo sạ từ 120kg - 150kg xuống còn khoảng 80kg/ha, kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, còn là hành trình thay đổi nhận thức.

chuyen doi so nong nghiep bat dau tu nguoi nong dan go nut that tu thi truong hinh anh 1
Đằng sau những mô hình thành công, rào cản lớn nhất không phải công nghệ, mà là niềm tin, vốn, dữ liệu và quyết tâm đổi mới của người nông dân, hợp tác xã và nhà đầu tư

Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn: Rào cản lớn nhất hiện nay trước hết là nhận thức, bởi thay đổi tư duy sản xuất của bà con không thể một sớm một chiều. Kế đến là nguồn vốn của hợp tác xã còn hạn chế, muốn đầu tư công nghệ phải có lộ trình phù hợp. Cuối cùng là khả năng tiếp cận công nghệ số của người nông dân, từ sử dụng app đến các công cụ quản lý sản xuất đều cần được hướng dẫn cầm tay chỉ việc, từng bước để bà con quen dần.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay không thiếu công nghệ, mà đang thiếu một hệ sinh thái đủ tin cậy để nông dân mạnh dạn thay đổi. Rào cản đầu tiên nằm ở hạ tầng số và sự phân mảnh của các nền tảng. Hiện phần lớn phần mềm phục vụ sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý trang trại… do doanh nghiệp tư nhân hoặc các nhóm khởi nghiệp phát triển, thiếu một chuẩn chung để kết nối dữ liệu, khiến nông dân lúng túng trong lựa chọn.

Bên cạnh đó, nhận thức và kỹ năng cũng là một nút thắt lớn. Chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất số không thể chỉ dừng ở những lớp tập huấn ngắn hạn, mà cần các mô hình thực tế, có sự đồng hành của trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp để người dân được hướng dẫn cụ thể, nhìn thấy hiệu quả thật. Một thách thức khác là vốn đầu tư; cơ chế đồng hành giữa ngân hàng, doanh nghiệp và chính người sản xuất để chia sẻ rủi ro trong giai đoạn đầu.

“Mấy điểm lợi ích ai cũng thấy rõ như năng suất, giá trị gia tăng, xuất khẩu, hệ sinh thái… nhưng để chuyển đổi được vẫn có mấy rào cản. Đầu tiên nhà nước nên đầu tư phần mềm chung cho từng ngành từng loại sản phẩm, từng vùng miền và công bố như thương hiệu quốc gia. Nếu có sẽ mang niềm tin cho nông dân mạnh dạn chuyển đổi nhanh hơn”, ông Nguyễn Hoàng Dũng trao đổi thêm.

chuyen doi so nong nghiep bat dau tu nguoi nong dan go nut that tu thi truong hinh anh 2
Phần lớn phần mềm nông nghiệp do tư nhân phát triển, thiếu chuẩn kết nối dữ liệu chung, chỉ dựa vào vài buổi tham quan, tập huấn khiến nông dân lúng túng khi lựa chọn

Công nghệ chỉ là công cụ, tư duy đầu tư mới quyết định

Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập Công ty TNHH Seamorny - 1 start-up nông nghiệp công nghệ cao cho rằng, thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình.

Ông Tùng minh chứng từ thực tiễn nuôi cua lột - một lĩnh vực không mới mẻ nhưng khi ứng dụng AI nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người sẽ vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác.

“Chúng tôi bắt đầu bằng tư duy là phải có công cụ AI hỗ trợ mới làm được. Cách làm đó khác với truyền thống, tức là không phải nuôi trồng trước sau đó mới áp dụng công nghệ nên có thì tốt, không có cũng được. Với chúng tôi thì ngược lại, công nghệ phải có trước thì mới nuôi được con cua lột hay nói cách khác tất cả bắt đầu bằng số, chứ không phải chuyển đổi số", Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.

Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM - nguyên Tổng Giám đốc, Công ty phần mềm Quang Trung cho rằng, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, đây là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư.

Ông Long đã bắt đầu thử nghiệm ứng dụng số vào mô hình trồng dưa lưới từ nhiều năm trước, thời điểm khái niệm chuyển đổi số còn khá mới. Để xây dựng được bộ dữ liệu đủ tin cậy cho 1 loại cây trồng, doanh nghiệp không thể làm trong vài tháng mà phải theo dõi liên tục qua nhiều vụ mùa, đo đạc từng chỉ số môi trường, sinh trưởng, dinh dưỡng, dịch bệnh… rồi chuẩn hóa dữ liệu theo từng giống cây cụ thể.

chuyen doi so nong nghiep bat dau tu nguoi nong dan go nut that tu thi truong hinh anh 3
Thị trường liên tục thay đổi, yêu cầu ngày càng cao; nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là khó tránh khỏi

Theo ông Long, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp, hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém.

“Chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất 3 mùa, mỗi mùa 72 ngày, ngày nào cũng phải theo dõi, ghi nhận rất cụ thể. Toàn bộ quy trình đó phải đo đếm từ 3 - 6 mùa mới hình thành dữ liệu. Quy trình này bắt buộc phải đầu tư, từ tiền bạc, thời gian cho tới cả đam mê của mỗi cá nhân mới tạo được luồng dữ liệu đó. Có dữ liệu rồi mới bắt đầu phát triển được nhưng nói chung là rất khó khăn”, ông Long chia sẻ.

Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.

z7753429212621_730844d5f62146bd23e7f2c88e46dc5d.jpg

Từ cua lột, chanh vàng đến chuối, AI nâng tầm nông sản Việt

VOV.VN - Từ cua lột, chanh vàng đến chuối, trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số đang lan rộng trong nông nghiệp Việt. Sản xuất không còn dựa vào kinh nghiệm mà sang quản trị bằng dữ liệu, giúp giảm chi phí, tăng năng suất, kiểm soát chất lượng mở ra dư địa lớn cho nông sản vươn lên phân khúc cao.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: Chuyển đổi số nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao nhu cầu thị trường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyển đổi số “mở đường” cho nông nghiệp Đắk Lắk tăng trưởng bứt phá
Chuyển đổi số “mở đường” cho nông nghiệp Đắk Lắk tăng trưởng bứt phá

VOV.VN - Những ngày đầu xuân ở Đắk Lắk, không khí sản xuất nông nghiệp diễn ra khẩn trương, chủ động. Nhiều nông dân, hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng nền tảng số, thiết bị thông minh vào quản lý và tiêu thụ nông sản, đưa chuyển đổi số trở thành phương thức sản xuất quen thuộc, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Chuyển đổi số “mở đường” cho nông nghiệp Đắk Lắk tăng trưởng bứt phá

Chuyển đổi số “mở đường” cho nông nghiệp Đắk Lắk tăng trưởng bứt phá

VOV.VN - Những ngày đầu xuân ở Đắk Lắk, không khí sản xuất nông nghiệp diễn ra khẩn trương, chủ động. Nhiều nông dân, hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng nền tảng số, thiết bị thông minh vào quản lý và tiêu thụ nông sản, đưa chuyển đổi số trở thành phương thức sản xuất quen thuộc, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Nông dân Đồng Nai làm giàu từ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp
Nông dân Đồng Nai làm giàu từ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

VOV.VN - Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp là chính sách được người nông dân chú trọng tại Đồng Nai, hiện cho kết quả tích cực với những mô hình thành công từ thực tiễn.

Nông dân Đồng Nai làm giàu từ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

Nông dân Đồng Nai làm giàu từ chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

VOV.VN - Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp là chính sách được người nông dân chú trọng tại Đồng Nai, hiện cho kết quả tích cực với những mô hình thành công từ thực tiễn.

Giải bài toán "lệch pha" trong chuyển đổi số nông nghiệp
Giải bài toán "lệch pha" trong chuyển đổi số nông nghiệp

VOV.VN - Chuyển đổi số được kỳ vọng thúc đẩy nông nghiệp xanh và bền vững, nhưng thực tế triển khai còn nhiều nút thắt như công nghệ chưa sát đặc thù sản xuất, nông dân thiếu kỹ năng số… Những hạn chế này cần sớm tháo gỡ để nông nghiệp số đi vào thực chất.

Giải bài toán "lệch pha" trong chuyển đổi số nông nghiệp

Giải bài toán "lệch pha" trong chuyển đổi số nông nghiệp

VOV.VN - Chuyển đổi số được kỳ vọng thúc đẩy nông nghiệp xanh và bền vững, nhưng thực tế triển khai còn nhiều nút thắt như công nghệ chưa sát đặc thù sản xuất, nông dân thiếu kỹ năng số… Những hạn chế này cần sớm tháo gỡ để nông nghiệp số đi vào thực chất.

Nông dân Khmer chuyển đổi số đưa nông nghiệp lên tầm cao mới
Nông dân Khmer chuyển đổi số đưa nông nghiệp lên tầm cao mới

VOV.VN - Những năm gần đây, ở các vùng quê của thành phố Cần Thơ, nhiều nông dân Khmer đã trở thành “nông dân số”, làm chủ công nghệ, ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, giảm công chăm sóc, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Nông dân Khmer chuyển đổi số đưa nông nghiệp lên tầm cao mới

Nông dân Khmer chuyển đổi số đưa nông nghiệp lên tầm cao mới

VOV.VN - Những năm gần đây, ở các vùng quê của thành phố Cần Thơ, nhiều nông dân Khmer đã trở thành “nông dân số”, làm chủ công nghệ, ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, giảm công chăm sóc, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

Chuyển đổi số nông nghiệp: Vì sao nông dân vẫn "loay hoay"?
Chuyển đổi số nông nghiệp: Vì sao nông dân vẫn "loay hoay"?

VOV.VN - Dù được coi là chìa khóa nâng cao năng suất, chất lượng và đầu ra bền vững, chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn đang là bài toán khó với nhiều nông dân, hợp tác xã (HTX). Thiếu hạ tầng, thiếu kỹ năng, thiếu nguồn lực và thiếu kết nối thị trường đang khiến họ loay hoay giữa làn sóng công nghệ.

Chuyển đổi số nông nghiệp: Vì sao nông dân vẫn "loay hoay"?

Chuyển đổi số nông nghiệp: Vì sao nông dân vẫn "loay hoay"?

VOV.VN - Dù được coi là chìa khóa nâng cao năng suất, chất lượng và đầu ra bền vững, chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn đang là bài toán khó với nhiều nông dân, hợp tác xã (HTX). Thiếu hạ tầng, thiếu kỹ năng, thiếu nguồn lực và thiếu kết nối thị trường đang khiến họ loay hoay giữa làn sóng công nghệ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp