Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ Sáu, 12:00, 10/04/2026
VOV.VN - Việc ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay là nhu cầu tất yếu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Tại tọa đàm khoa học "Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã", do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp cùng Viện Khoa học Kinh tế tổ chức ngày 9/4, ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu thực tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiện nay là yêu cầu tất yếu để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững. 

Ông Đinh Hồng Thái - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Cùng với đó, việc bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là một yêu cầu xuyên suốt. Khu vực kinh tế tập thể, HTX với nguồn lực và hạ tầng công nghệ đang trong quá trình hoàn thiện, rất cần được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng để tự chủ và an toàn trên môi trường số.

“Thay vì e ngại trước những rủi ro khách quan trên không gian mạng, chúng ta cần chủ động nhận diện để có các phương án phòng ngừa phù hợp, giúp HTX và thành viên tự tin giao dịch và phát triển thương mại điện tử”, ông Thái nói.

Phân tích thực trạng chuyển đổi số trong khu vực HTX, ThS. Trịnh Anh Tuấn, Viện Khoa học Kinh tế chỉ ra nhiều điểm nghẽn mang tính hệ thống. Phần lớn HTX hiện mới ở giai đoạn khởi đầu của chuyển đổi số, với mức độ ứng dụng công nghệ còn rời rạc, chủ yếu dừng ở các hoạt động cơ bản như liên lạc, trao đổi thông tin. Việc chuyển đổi chưa đi vào các khâu cốt lõi như quản trị, vận hành hay phân tích dữ liệu, đồng thời thiếu chiến lược tổng thể và lộ trình triển khai rõ ràng.

“Hai điểm nghẽn lớn nhất được xác định là hạ tầng và nguồn nhân lực. Hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu các nền tảng phù hợp với đặc thù HTX; trong khi đó, nguồn nhân lực số còn hạn chế, chưa đủ năng lực vận hành và khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ. Bên cạnh đó, hệ sinh thái công nghệ hiện nay cũng chưa thực sự phù hợp, phần lớn giải pháp có chi phí cao, khó triển khai, khiến nhiều HTX gặp khó khăn khi tiếp cận và ứng dụng”, ông Tuấn nêu.

ThS. Trịnh Anh Tuấn - Viện Khoa học Kinh tế

Từ thực tiễn này, tọa đàm tập trung làm rõ các giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực HTX. Các đại biểu nhấn mạnh tăng cường liên kết giữa HTX với các Viện nghiên cứu, trường Đại học và doanh nghiệp công nghệ, qua đó giúp các HTX, đặc biệt là HTX quy mô nhỏ, có thể tiếp cận, thụ hưởng các thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các chuyên gia cho rằng, cần tăng cường chia sẻ các phương pháp nhận diện rủi ro trên môi trường số theo hướng đơn giản, dễ hiểu, đồng thời gợi mở các giải pháp công nghệ phòng ngừa thân thiện, chi phí hợp lý để HTX có thể dễ dàng triển khai. Việc áp dụng các biện pháp như xác thực đa yếu tố, phân quyền truy cập, giám sát giao dịch và bảo vệ dữ liệu cần được thực hiện từng bước, phù hợp với năng lực của HTX.

Bên cạnh đó, các HTX cũng cần xây dựng quy chế nội bộ về quản lý dữ liệu, thiết lập cơ chế sao lưu và phục hồi thông tin nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Việc tận dụng các nền tảng trung gian và hệ sinh thái công nghệ sẵn có cũng được xem là giải pháp hiệu quả giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Từ chính sách đến thị trường – thúc đẩy hợp tác xã trở thành đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong dòng chảy đổi mới của nền kinh tế Việt Nam, khu vực kinh tế hợp tác đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với hệ sinh thái kinh tế ngày càng năng động. Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 diễn ra ngày 10/4 tại Hà Nội, được kỳ vọng là cú hích quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình này.

