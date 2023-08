Việc niêm yết trên Nasdaq được cho là sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp trong nước niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu của VinFast chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ

Mở đầu phiên giao dịch, Phó Chủ tịch Nasdaq, ông Bob McCooey đã có bài phát biểu chào mừng VinFast gia nhập sàn chứng khoán Mỹ.

“Thay mặt ban lãnh đạo và 6500 đồng nghiệp trên toàn cầu, tôi rất hân hạnh được chào mừng VinFast gia nhập gia đình Nasdaq. NASDAQ thực sự vinh dự được hợp tác với VinFast trong việc niêm yết. Lần đầu tiên tại giao lộ của thế giới ở Quảng trường Thời đại, New York, chúng tôi chuẩn bị rung chuông khai mạc sáng nay để kỷ niệm sự kết hợp kinh doanh giữa VinFast và Black Spade Acquisition và để VinFast chính thức trở thành thành viên của gia đình NASDAQ. Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn”, ông Bob McCooey cho hay.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc VinFast, nhấn mạnh việc trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast.

“Chúng tôi đã nỗ lực để trở thành một công ty được niêm yết tại Mỹ trong vài năm nay. Mặc dù thị trường rất thách thức, chúng tôi rất mừng khi đạt được cột mốc ngày hôm nay. Đây là một ngày quan trọng không chỉ đối với VinFast bởi vì công việc đang làm là nhằm đảm bảo một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người thông qua phương tiện di chuyển bền vững. Việc niêm yết vừa là sự tôn vinh những thành tựu trong quá khứ của chúng tôi, nhưng quan trọng hơn, là sự khởi đầu của một chương mới với tư cách là một công ty đại chúng. Qua việc niêm yết này có nhiều khả năng tiếp cận vốn hơn. Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh sứ mệnh của mình nhằm mở rộng ra quốc tế và tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới để mọi người đều có thể tiếp cận xe điện”, bà Thủy nói.

Vài giờ trước khi sàn Nasdaq mở cửa phiên ngày 15/8, VinFast tăng giá trị hơn gấp đôi trong các giao dịch trước giờ mở cửa. Thống kê cho thấy, có lúc, giá cổ phiếu VFS lên 28 USD/cổ phiếu, so với mức gia tham chiếu 10,45 USD.

Ngày 14/8, VinFast và Black Spade Acquisition Co đã hoàn tất hợp nhất kinh doanh sau khi các cổ đông Black Spade bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10/8. Công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd (VFS), do Tập đoàn Vingroup nắm 51,52%.