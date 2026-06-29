Cơ quan thuế Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác song phương

Điểm nhấn của chuyến công tác là cuộc họp song phương cấp cao thường niên giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc do Cục trưởng Mai Xuân Thành và Tổng Cục trưởng Lim Kwanghyun đồng chủ trì. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ngành Thuế hai nước đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh trên nền tảng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành (bên phải) và Tổng Cục trưởng Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc Lim Kwanghyun tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Mai Xuân Thành khẳng định, quan hệ hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành nền tảng quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp là phiên chia sẻ của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc về quá trình chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế; kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý thuế dựa trên dữ liệu lớn; ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, hỗ trợ người nộp thuế; phát hiện hành vi gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, Đoàn công tác Cục Thuế Việt Nam cũng giới thiệu với phía Hàn Quốc những điểm mới trong chính sách và quản lý thuế của Việt Nam, đặc biệt là các quy định sẽ được triển khai từ ngày 1/7/2026 nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó tập trung vào các nội dung như áp dụng chính sách thuế; hoàn thuế giá trị gia tăng; thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA); thủ tục thỏa thuận song phương (MAP).

Thông qua những trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, hai cơ quan thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn nhằm nghiên cứu, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Cục trưởng Lim Kwanghyun đánh giá cao những kết quả cải cách và hiện đại hóa của Cục Thuế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số và quản lý thuế dựa trên dữ liệu. Ông Lim Kwanghyun khẳng định, sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Cục Thuế Việt Nam thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ và hỗ trợ nâng cao năng lực không chỉ trong lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng AI, mà còn trong các lĩnh vực hợp tác chuyên môn khác mà hai bên cùng quan tâm. Theo ông Lim Kwanghyun, kết quả của cuộc họp song phương lần này sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai cơ quan tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Cục Thuế Việt Nam, lãnh đạo Thuế vùng Seoul khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ cấp địa phương và hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam, Thuế TP. Hà Nội trong các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng AI, quản lý rủi ro cũng như các nội dung hợp tác chuyên môn khác. Hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên, mở rộng hợp tác thực chất giữa các đơn vị chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực quản lý thuế cấp vùng của mỗi nước.

Cục trưởng Cục Thuế Việt Nam Mai Xuân Thành và Tổng Cục trưởng Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc Lim Kwanghyun cùng các thành viên tham dự buổi làm việc.

Thông qua các cuộc làm việc, hai Cơ quan Thuế Việt Nam và Hàn Quốc không chỉ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế, chuyển đổi số và ứng dụng AI, mà còn thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và triển khai các chương trình hợp tác kỹ thuật.