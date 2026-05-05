Chương mới cho hợp tác song phương Nhật Bản - Australia

Tuyên bố chung Nhật Bản - Australia tập trung vào hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh kinh tế với những phương châm mới, mang tính chiến lược trong cả trung và dài hạn. Cụ thể, hai nước nhất trí thúc đẩy chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP)", chia sẻ thông tin và phối hợp đối phó, điều chỉnh chính sách trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp về kinh tế. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ để củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản thiết yếu, thực phẩm…

Thủ tướng Takaichi Sanae và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Jiji Press

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Australia Anthony Albanese bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những hành vi đe dọa về mặt kinh tế và các biện pháp khống chế tự do thương mại, đồng thời thỏa thuận sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh năng lượng dựa vào khung hỗ trợ năng lượng dành cho các nước châu Á lên tới 10 tỷ USD do Tokyo cam kết. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà cả hai nước đang cùng tham gia, hướng tới một trật tự kinh tế quốc tế dựa trên các nguyên tắc và luật lệ chung.

Đặc biệt, ngoài tuyên bố chung theo thông lệ ngoại giao nêu trên, nhân dịp này, hai bên còn thông qua 2 thông cáo chung quan trọng khác. Thông cáo chung thứ nhất là về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, trong đó bày tỏ sự quan ngại về việc chuỗi cung ứng có liên quan tập trung quá mức vào một số ít quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp để đa dạng hóa nguồn cung. Thông cáo này còn cho biết 2 bên lựa chọn 6 dự án đầu tư - sản xuất liên quan đến đất hiếm và Gali (Ga) - những nguyên liệu không thể thiếu của nam châm vĩnh cửu và chất nền chất bán dẫn…

Trong khi đó, thông cáo chung thứ hai đặt trọng tâm hợp tác vào lĩnh vực năng lượng. Hai bên dựa vào thực trạng hiện nay, khi Nhật Bản đang là nước nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất từ Australia và Australia đang sử dụng nguồn dầu nhẹ được lọc hóa tại Nhật Bản, để thuận lợi hóa thương mại, lưu thông LNG, than đá và các loại nhiên liệu có dạng lỏng khác, đồng thời cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nếu không có lý do chính đáng.

Những văn bản hợp tác nêu trên được đánh giá là đã bao quát toàn bộ những yếu tố chính liên quan đến lợi ích quốc gia chiến lược của Nhật Bản và Australia trong giai đoạn hiện nay.