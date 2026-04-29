Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm chính thức Việt Nam: Tăng cường hợp tác song phương



Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản sẽ góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

PV: Xin Đại sứ có thể cho biết mục đích và ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae?

Đại sứ Ito Naoki: Đây là chuyến thăm mang ý nghĩa sâu sắc, diễn ra đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước, thể hiện sự coi trọng to lớn của Chính phủ Nhật Bản đối với mối quan hệ hợp tác song phương. Chuyến thăm cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, khi Chính phủ Việt Nam vừa mới kiện toàn bộ máy. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng của Nhật Bản đối với Việt Nam, khi gần như trở thành thông lệ rằng các Thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam trong vòng một năm sau khi nhậm chức.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trả lời phỏng vấn VOV

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đánh giá những thành quả của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời xác nhận những nội dung hợp tác quan trọng trong thời gian tới. Nhật Bản bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước những thành quả kinh tế nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong hơn 50 năm thống nhất, cũng như con đường hòa bình và phát triển mà đất nước đang theo đuổi. Chuyến thăm này sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Hai bên kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để khẳng định việc tăng cường phối hợp trong quan hệ song phương dựa trên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP), cũng như trong việc ứng phó với các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Điểm nhấn của chuyến thăm là Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản phát biểu về chính sách tại Việt Nam kể từ năm 2020. Việc chọn Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội để phát biểu mang ý nghĩa to lớn, thể hiện sự công nhận của Nhật Bản đối với vai trò trung tâm của ASEAN, vị trí quan trọng của Việt Nam trong khu vực, và những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang thực hiện.

PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm tới Việt Nam lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến sẽ tập trung vào những trụ cột hợp tác nào?

Đại sứ Ito Naoki: Dựa trên khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển hơn nữa. Cụ thể, hai nước mong muốn tăng cường hợp tác xoay quanh bốn trụ cột chính sau đây. Thứ nhất, đó là hợp tác trong các lĩnh vực như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, được thúc đẩy thông qua việc tận dụng cả nguồn ODA của “thời đại mới”. Ngày 20/3 năm nay, nhằm thúc đẩy các nỗ lực của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai, Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam khoản vay chương trình trị giá khoảng 330 triệu USD trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Về lĩnh vực bán dẫn, trước mục tiêu của Việt Nam là đào tạo 500 nghiên cứu sinh tiến sĩ vào năm 2030, Nhật Bản đã tuyên bố sẽ tiếp nhận và hỗ trợ đào tạo khoảng 250 người.

Trụ cột thứ hai, đó là hợp tác về an ninh năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ những nỗ lực này thông qua các dự án ODA thế hệ mới cũng như đầu tư từ khu vực tư nhân. Trụ cột thứ ba là hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhật Bản hoan nghênh việc Việt Nam đề cao “tự chủ chiến lược” và thúc đẩy hội nhập quốc tế, qua đó ngày càng nâng cao vai trò và hiện diện trên trường quốc tế. Nhật Bản kỳ vọng rằng trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae, hợp tác trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa.

Trụ cột thứ tư là hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và học thuật. Giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng của quan hệ song phương. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Takaichi Sanae được kỳ vọng sẽ trở thành một cơ hội để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu đó. Hai bên đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng số lượt khách du lịch hai nước qua lại hai chiều sẽ vượt 2 triệu lượt mỗi năm. Trong thời gian tới, Nhật Bản cũng mong muốn có thêm nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản và trở thành cầu nối giữa hai nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Ito Naoki!