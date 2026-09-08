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Cục Thuế đặt mục tiêu chấm dứt mã số thuế cho doanh nghiệp trong 3 ngày

Thứ Ba, 19:01, 08/09/2026
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VOV.VN - Cục Thuế đặt mục tiêu rút thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống còn 3 ngày làm việc đối với doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, đưa ra khi nói về chiến dịch cao điểm “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, được ngành thuế triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2026.

Doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Theo bà Nguyễn Thị Thu, cơ quan thuế đã bố trí nguồn lực để hỗ trợ người nộp thuế. Mục tiêu là khi doanh nghiệp đã nộp hồ sơ và hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.

Trước thực tế nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng khi quay lại làm thủ tục đóng mã số thuế lại gặp vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn, Cục Thuế cho biết đã tổng hợp các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng và nợ thuế của những doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

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Doanh nghiệp sắp được chấm dứt mã số thuế chỉ sau 3 ngày

Ngành thuế đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, nhằm tạo cơ chế thuận lợi để doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoạt động hoặc quay trở lại kinh doanh.

Tuy nhiên, bà Thu khuyến cáo doanh nghiệp khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khôi phục hoạt động vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước theo quy định. Doanh nghiệp không phải chịu thêm chi phí tuân thủ ngoài các nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định.

Trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, khoảng 95.000 mã số thuế đã được làm sạch, hơn 3.000 mã số thuế được khôi phục cho doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển đổi số.

Cơ quan thuế cũng rà soát, phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Các bước doanh nghiệp cần thực hiện khi giải thể

Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo các bước.

Trước hết, doanh nghiệp cần rà soát tình trạng mã số thuế, xác định mục tiêu giải thể hoặc chấm dứt hoạt động và chuẩn bị các giấy tờ pháp lý, quyết định giải thể, giấy ủy quyền nếu có.

Tiếp đó, doanh nghiệp nộp mẫu 24/ĐKT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bổ sung hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế nếu phát sinh.

Cơ quan thuế sẽ rà soát hồ sơ khai thuế, tình hình sử dụng hóa đơn, tiền thuế, tiền phạt và các khoản còn nợ. Doanh nghiệp phải hoàn thiện hồ sơ khai, quyết toán thuế, chấp hành xử phạt và thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ.

Trường hợp có hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan hải quan xác định việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp phải chuẩn bị sổ sách, hóa đơn, chứng từ để phục vụ kiểm tra, giải trình khi được yêu cầu.

Sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ, cơ quan thuế ban hành Thông báo 28/TB-ĐKT về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để doanh nghiệp tiếp tục thủ tục giải thể.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi thanh toán hết các khoản nợ và hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho cơ quan thuế. Trong 2 ngày làm việc, cơ quan thuế phản hồi về tình trạng hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Nếu doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý sang “đã giải thể” và đăng tải thông báo. Cơ quan thuế đồng thời cập nhật mã số thuế sang trạng thái ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

PV/VOV.VN
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