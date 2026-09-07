Cục Thuế lưu ý: Không kinh doanh không đồng nghĩa được bỏ mã số thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn tuyên truyền, phổ biến tài liệu “Những điều cơ bản người nộp thuế cần biết”, nhằm giúp người nộp thuế chủ động rà soát và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trong từng giai đoạn hoạt động.

Sau khi được cấp mã số thuế, cần làm gì?

Theo Cục Thuế, ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra các thông tin được ghi nhận trên hệ thống, bảo đảm chính xác và thống nhất với hồ sơ pháp lý.

Các thông tin cần rà soát gồm tên người nộp thuế, mã số thuế, số định danh cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở và địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh, số điện thoại, email cùng các thông tin đăng ký thuế khác.

Trong đó, người nộp thuế cần đặc biệt kiểm tra ít nhất 5 thông tin: mã số thuế, tên, địa chỉ, số điện thoại và email. Nếu phát hiện sai lệch, cần thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Mã số thuế được cấp duy nhất cho mỗi người nộp thuế trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người nộp thuế có trách nhiệm sử dụng đúng mã số thuế khi khai, nộp và hoàn thuế; thực hiện thủ tục hành chính về thuế; lập, nhận, sử dụng hóa đơn, chứng từ và giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh, Cục Thuế lưu ý cần bảo đảm thông tin đăng ký thuế khớp với thông tin định danh theo quy định, nhất là trong bối cảnh công tác quản lý thuế ngày càng gắn với dữ liệu dân cư.

Khi thông tin đăng ký thay đổi, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục cập nhật theo quy định. Riêng trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, cần xác định việc thay đổi có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đúng thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Cục Thuế cảnh báo, việc không cập nhật địa chỉ đăng ký có thể khiến cơ quan thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký, từ đó phát sinh các hệ quả pháp lý trong công tác quản lý thuế.

Chủ động giao dịch điện tử, theo dõi thông báo thuế

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động đăng ký và sử dụng các phương thức giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định và lộ trình áp dụng.

Các kênh giao dịch có thể gồm hệ thống thông tin quản lý thuế, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các phương thức điện tử khác được pháp luật cho phép.

Người nộp thuế cũng cần bảo vệ tài khoản, mật khẩu, chữ ký số và các phương thức xác thực điện tử; không giao tài khoản cho người không có trách nhiệm sử dụng.

Đáng chú ý, Cục Thuế khuyến nghị hình thành thói quen kiểm tra định kỳ tài khoản giao dịch thuế điện tử, email, số điện thoại và ứng dụng thuế điện tử để không bỏ sót thông báo, yêu cầu, quyết định hoặc nghĩa vụ đến hạn.

Việc rà soát không nên chỉ thực hiện vào thời điểm khai hoặc nộp thuế. Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra các hồ sơ còn thiếu, nghĩa vụ sắp đến hạn, khoản nợ, tiền chậm nộp và các thông báo của cơ quan thuế.

Một trong những nội dung được Cục Thuế nhấn mạnh là cần phân biệt giữa “không phát sinh số thuế phải nộp” và “không phải nộp hồ sơ khai thuế”.

Đây là hai vấn đề khác nhau. Pháp luật quy định cụ thể những trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế. Tùy trường hợp và điều kiện, có thể bao gồm hoạt động chỉ thuộc đối tượng không chịu thuế; một số trường hợp không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ; đang tạm ngừng hoạt động và đáp ứng đủ điều kiện; đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ những nghĩa vụ còn phải thực hiện; hoặc cơ quan thuế đã có đủ dữ liệu để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định.

Do đó, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế không tự suy luận rằng “không có thuế phải nộp thì không cần khai” mà cần xác định cụ thể trường hợp của mình theo quy định pháp luật.

Tạm ngừng kinh doanh vẫn phải làm đúng thủ tục

Khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện thủ tục theo quy định và rà soát các nghĩa vụ còn tồn tại trước thời điểm tạm ngừng.

Trong thời gian tạm ngừng, việc khai thuế, sử dụng hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ khác được áp dụng tùy từng trường hợp và điều kiện cụ thể.

Cục Thuế lưu ý, việc thực tế không kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục tạm ngừng theo quy định có thể khiến nghĩa vụ thuế vẫn tiếp tục được theo dõi trên hệ thống.

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, người nộp thuế cần rà soát toàn bộ hồ sơ khai thuế, hồ sơ quyết toán còn thiếu; tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn phải nộp; hóa đơn điện tử và dữ liệu liên quan; các khoản nộp thừa, thông báo hoặc quyết định chưa xử lý cùng những nghĩa vụ thuế khác.

Cục Thuế nhấn mạnh, không hoạt động trên thực tế không đồng nghĩa với việc đã chấm dứt nghĩa vụ thuế. Khi không tiếp tục kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện đúng thủ tục tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Để hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế duy trì một số thói quen như kiểm tra thông tin đăng ký thuế; thường xuyên truy cập tài khoản thuế điện tử; lập lịch khai và nộp thuế; đối chiếu hóa đơn, doanh thu với hồ sơ khai thuế; kiểm tra kết quả nộp tiền và xử lý sớm khi phát hiện sai sót.

Người nộp thuế cũng cần cập nhật thông tin kịp thời khi có thay đổi và thường xuyên theo dõi tình trạng nợ thuế, tiền chậm nộp.

Cục Thuế gợi ý người nộp thuế thường xuyên tự kiểm tra bằng một số câu hỏi: Thông tin đăng ký thuế đã chính xác chưa? Số điện thoại, email còn sử dụng được không? Tài khoản thuế điện tử có được kiểm tra thường xuyên không? Đang phải khai những loại thuế nào? Kỳ khai tiếp theo đến hạn khi nào? Có khoản thuế nào sắp đến hạn nộp? Hóa đơn đã được lập đầy đủ, đúng thời điểm chưa? Có hồ sơ cần khai bổ sung hay khoản nợ thuế, tiền chậm nộp nào chưa xử lý?

Nếu câu trả lời là “chưa biết” hoặc “chưa thực hiện”, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra và xử lý sớm để tránh phát sinh nghĩa vụ hoặc rủi ro không đáng có.