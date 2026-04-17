Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử

Thứ Sáu, 15:56, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước thông tin một số cơ quan thuế địa phương thông báo hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế khẳng định, nhóm này không thuộc diện bắt buộc nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu và đang dùng hợp pháp.

Trước thông tin một số cơ quan thuế địa phương hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật, hôm nay 17/4, Cục Thuế đã có thông tin chính thức để làm rõ quy định và thống nhất triển khai.

Cục Thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Cụ thể, hộ kinh doanh có doanh thu từ 01 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử nhằm minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng và khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức. Các hộ này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ và được cơ quan thuế chấp thuận.

“Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện”, Cục Thuế khẳng định.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, ngay trong ngày 17/4, Cục Thuế đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các thuế tỉnh, thành phố không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp.

“Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng và không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành”, Cục Thuế nhấn mạnh.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc hướng dẫn đã ban hành tại một số cơ quan thuế cơ sở liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành. Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp, cần kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế cũng cho biết đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng, tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh; Khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh; Đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử có bị phạt?

VOV.VN - Việc cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, thậm chí sẽ xử phạt nếu tiếp tục sử dụng đang tạo lên “làn sóng” trong dư luận. Chuyên gia cho rằng, cần sớm làm rõ để tránh gây hoang mang và đảm bảo thống nhất thực hiện.

Cẩm Tú/VOV.VN
Tag: Hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng hóa đơn điện tử thuế quản lý thuế thuế hộ kinh doanh
Đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh
Đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng không quy định mức cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định. Đề xuất nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách thuế, đồng thời hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể trước biến động kinh tế.

Chuyên gia giải đáp nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa
VOV.VN - Ngày 14/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức trực tuyến với chủ đề "Chuyên gia giải nỗi lo về thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa" nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế về kê khai thuế, hóa đơn điện tử và chuyển đổi mô hình kinh doanh đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

