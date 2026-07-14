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Ngành Thuế rà soát hàng trăm nghìn doanh nghiệp nợ thuế, ngừng hoạt động

Thứ Ba, 17:07, 14/07/2026
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VOV.VN - Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương khẩn trương rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế, hoàn thành xử lý trong tháng 7 nhằm siết chặt quản lý và làm sạch dữ liệu người nộp thuế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công điện số 18 yêu cầu Thuế tỉnh, thành phố tập trung lực lượng rà soát hai nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động, nợ thuế nhằm hoàn thành mục tiêu chiến dịch trước ngày 15/7.

Theo đó, đối với danh sách 291.962 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp tại văn bản số 1996/DNTN-GS ngày 13/7, Cơ quan Thuế địa phương có nhiệm vụ gửi thông báo yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và tiến hành giải thể. Sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, Cơ quan Thuế sẽ xác nhận và phản hồi cho Cơ quan Đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động theo đúng quy định.

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Cục Thuế mở chiến dịch rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, nợ thuế (Ảnh minh họa: KT)

Đối với nhóm thứ hai gồm 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có nợ thuế, trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 1 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/7.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Nghị định 252/2026, đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành trước ngày 17/7.

Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế tiến hành công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Về hình thức công khai bao gồm: đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp, niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác. Hoàn thành trước ngày 17/7.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Cục Thuế chỉ đạo trong thời gian qua về quản lý thuế đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Song song, tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp, cơ quan công an, chính quyền địa phương, Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai việc này.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ nêu trên chậm nhất trong ngày 14/7, đồng thời báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) ngay sau khi UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo.

Cẩm Tú/VOV.VN
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