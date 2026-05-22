Cục Thuế nêu rõ 4 nhóm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Thứ Sáu, 12:45, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Cục trưởng Cục Thuế, ông Mai Sơn cho biết thời gian gần đây có tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, từ đó đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp của biện pháp quản lý này.

Chia sẻ tại họp báo chuyên đề được tổ chức hôm nay (22/5) để thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Ông Mai Sơn nêu rõ: Theo quy định hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế quá hạn và sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn.

Liên quan đến phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ, ông Mai Sơn cho biết qua rà soát dữ liệu, các trường hợp được nêu chủ yếu là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế như phối hợp chính quyền địa phương xác minh địa chỉ hoạt động; gửi thông báo nợ thuế qua email, điện thoại, địa chỉ đăng ký; gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử và địa chỉ cư trú; đồng thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Một số thông tin phản ánh chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế, dễ dẫn tới hiểu chưa đúng quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân.

“Sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Trần Ngọc//VOV.VN
Tin liên quan

Đề xuất nợ thuế từ 1 triệu bị tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế nói gì?
VOV.VN - Chiều nay 7/5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chính thức lên tiếng trước những băn khoăn liên quan đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế xăng dầu về 0% từ ngày mai 16/4, Cục Thuế ra công điện hỏa tốc triển khai
VOV.VN - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hoả tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.

Ngành Thuế TP.HCM cần doanh nghiệp đồng hành giảm rủi ro, hạn chế tiêu cực
VOV.VN - Ngành Thuế TP.HCM khẳng định tiếp tục ưu tiên cho việc tháo gỡ vướng mắc, xử lý nhanh các hồ sơ thuế, đặc biệt với những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Lãnh đạo cơ quan Thuế nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm quyền lợi người nộp thuế, tạo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định và minh bạch cho doanh nghiệp.

Công ty thép POSCO “kêu cứu” vì bị phạt thuế oan, Cục Hải quan nói gì?
VOV.VN - Công ty TNHH POSCO VST phản ánh “bị oan” khi Hải quan yêu cầu ấn định thuế, phạt hơn 304 tỷ đồng. Doanh nghiệp thừa nhận có sai sót trong kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hoá nhưng bị xử phạt tương đương hành vi trốn thuế. Trước phản ánh này, Cục Hải quan cho biết, đang tiến hành xử lý hồ sơ vụ việc.

Cục Thuế xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
VOV.VN - Chiều ngày 25/8, Cục Thuế đã có Thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp; hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn cả nước xin góp ý đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

