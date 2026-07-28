Cục Thuế phối hợp hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dựng iHanoi

Đây được xem là bước tiến trong kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế và xây dựng chính quyền số của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, việc phối hợp giữa hai đơn vị là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số và xây dựng nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Ông Lê Long, Phó trưởng Cục Thuế

Theo ông Lê Long, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là lực lượng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh kinh tế số, thương mại điện tử và mô hình kinh doanh đa kênh phát triển mạnh, việc đổi mới phương thức quản lý và hỗ trợ người nộp thuế trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ngành Thuế đang hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế thông qua chuyển đổi số, không chỉ đưa thủ tục hành chính lên môi trường điện tử mà còn xây dựng các dịch vụ công thông minh, thân thiện và dễ sử dụng. Theo đó, người dân chỉ cần cung cấp thông tin một lần, dữ liệu sẽ được kết nối, chia sẻ an toàn giữa các cơ quan để hỗ trợ kê khai, cảnh báo và hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

Từ định hướng này, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đề xuất xây dựng giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng iHanoi. Sau quá trình nghiên cứu và thử nghiệm cùng Sở Khoa học và Công nghệ, hai bên thống nhất ban hành Quy chế phối hợp để triển khai theo lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ với định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thể tra cứu thông tin đăng ký thuế, nghĩa vụ thuế cùng các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ lập tờ khai ngay trên ứng dụng iHanoi. Ở các giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng, cho phép người nộp thuế lập, gửi hồ sơ khai thuế và nhận kết quả xử lý trực tuyến trên cùng một nền tảng.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho rằng giá trị lớn nhất của Quy chế không chỉ nằm ở việc kết nối dữ liệu giữa hai cơ quan mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho hàng trăm nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn. Việc tích hợp các dịch vụ trên iHanoi sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn, giảm thời gian thực hiện thủ tục, hạn chế sai sót trong kê khai, giảm số lần đi lại và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để Quy chế sớm phát huy hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị hai cơ quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai, kết nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và thông suốt. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng iHanoi và eTax Mobile, bố trí lực lượng hỗ trợ để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, vướng mắc trong quá trình sử dụng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ thực hiện ký kết Quy chế phối hợp.

Hai cơ quan cũng sẽ thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai thông qua các chỉ tiêu như số lượng người dùng, tỷ lệ hồ sơ điện tử, thời gian giải quyết thủ tục, mức độ hài lòng của người nộp thuế và chất lượng vận hành hệ thống để tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ số.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm đầy đủ điều kiện về nghiệp vụ và kỹ thuật, đồng thời sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương nhằm phát triển các dịch vụ thuế số, hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.